Pesquisa revela os desenhos preferidos dos adultos Uma pesquisa feita pelo canal de TV a cabo Boomerang com mil adultos entre 25 e 54 anos, na Inglaterra, procurou revelar quais eram os desenhos preferidos destas pessoas na infância. Dos dez desenhos eleitos, as estrelas de sete deles são animais. O campeão na preferência foi Tom & Jerry, seguido por Scooby-Doo, que recentemente ganhou versões para o cinema. Em terceiro lugar aparece DangerMouse, pouco conhecido no Brasil, mas que teve vários episódios veiculados pela Rede Record nos anos 80. Para quem não lembra, DangerMouse era um rato agente secreto, paródia de James Bond e de Nick Fury. Morava num hidrante, recebia suas missões por intermédio do Coronel K. e, no combate ao crime, contava com a ajuda de seu ajudante Ernesto Penaforte e um carrão incrementado. O popular Top Cat ficou em quarto lugar. No Brasil é conhecido como Manda-Chuva, um malandro gato, dublado pelo ator Lima Duarte, que sempre passava a perna no guarda Belo. A surpresa fica por conta do quinto colocado, Os Flintstones. Por ser o seriado animado de maior sucesso nos anos 60 - ficou seis temporadas seguidas no ar -, esperava-se uma melhor colocação. Pernalonga, exibido no Brasil pelo Warner Channel e SBT, aparece na sexta colocação. Popeye, o personagem mais velho da lista (criado em 1933), é o sétimo. Papaléguas (Warner Channel/SBT), ficou em oitavo, seguido por Corrida Maluca e Hong Kong Fu. Todos são exibidos no Brasil pelos canais Cartoon Network e Boomerang. Confira a lista com os 10 mais: 1) Tom & Jerry 2) Scooby-Doo 3) Dangermouse 4) Manda-Chuva 5) Os Flinstones 6) Pernalonga 7) Popeye 8) Papaléguas 9) Corrida Maluca 10) Hong Kong Fu