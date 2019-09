Personalidades revivem momentos icônicos da vida de Costanza Pascolato, que completa 80 anos

Siga sua personalidade! Essa é a pedra fundamental de estilo, segundo Costanza Pascolato, autoridade máxima em moda no Brasil. Ela própria sempre teve noção de responsabilidade consigo mesma, com a vida que conseguiu construir e com as reinvenções que foi capaz de realizar.

Aos 80 anos, completados dia 19 de setembro, ela acaba de lançar o livro A Elegância do Agora, resgatando sua história de vida e tecendo relações entre a moda e o comportamento nos dias loucos e disruptivos de agora.

O livro, escrito em depoimento à editora Isa Pessoa, revela de um jeito envolvente detalhes de sua biografia cheia de conquistas e também de momentos de dor e desamparo, e traz dezenas de imagens históricas e emblemáticas que revelam a personalidade curiosa, reflexiva e refinada de Costanza.

Neste ensaio, interpretado por personalidades da moda e do universo cultural, recapitulamos a evolução de estilo desse ícone da moda nacional, recriando imagens de seus álbuns de família feitas nos anos 50, 60, 70 e 80. As fotos foram feitas pelo blog A Moda e A Cidade, com looks da última coleção da Gucci. “Quem sabe se individualizar é quase uma revolucionária nos dias de hoje”, diz Costanza. É verdade!