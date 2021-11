Pelo menos oito pessoas morreram esmagadas em festival de música nos Estados Unidos

Pelo menos oito pessoas morreram durante a noite de abertura do festival de música Astroworld, na sexta-feira, 5, em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

A compressão do público em direção ao palco ocorreu enquanto o rapper norte-americano Travis Scott se apresentava. O show foi interrompido após o início do tumulto.

Leia Também Homem morre durante festival eletrônico Tomorrowland, na Bélgica

“A multidão começou a se apertar em direção à frente do palco, o que causou algum pânico e alguns ferimentos”, disse o chefe doo corpo de bombeiros de Houston, Samuel Pena.

Ainda de acordo com órgão, 17 pessoas foram levadas para hospitais da região, sendo que 11 tiveram parada cardíaca. Outros foram atendidos no local do NRG Park, local do evento e onde foi instalado um hospital de campanha. O número total de feridos não foi divulgado.

Programado para os dias 5 e 6 de novembro, o festival Astroworld contaria com a presença estimada de 50 mil pessoas. O segundo dia do festival foi cancelado.

Além de Travis Scott, a grade atração contava com Tame Impala, Earth Wind, Fire, SZA, Young Thug, Bad Bunny, Lil Baby, 22 Savage, Master P e Chief Keef. / AP e REUTERS