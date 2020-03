Pela primeira vez, filme de Hollywood não será exibido nos cinemas e estreia na Netflix

Com o fechamento dos cinemas em todo o mundo devido ao novo coronavírus, o filme The Lovebirds, do estúdio Paramount, não terá exibição na grande tela, mas sim estreia direta na Netflix.

Este é um movimento sem precedentes em Hollywood, uma vez que, normalmente, a indústria cinematográfica tem um período exclusivo para exibir seus filmes antes que eles estejam disponíveis para ser assistidos em casa.

Com The Lovebirds, é a primeira vez que um grande estúdio de Hollywood tira um filme dos cinemas e o envia para a Netflix, embora ainda não tenha sido definida uma data de lançamento.

A comédia romântica, estrelada por Issa Rae e Kumail Nanjiani, mostra como um casal se envolve acidentalmente em um assassinato misterioso.

A Universal havia anunciado anteriormente que futuros títulos, como Trolls: Turnê Mundial, estariam disponíveis simultaneamente por streaming e nos cinemas.

A Disney, com Frozen 2, antecipou a estreia de filmes que já haviam passado pelo cinema em sua plataforma Disney +.

Mas a maioria dos grandes lançamentos - incluindo Mulan, Viúva Negra e o novo Velozes e Furiosos 9 - foram adiados.

Em uma declaração recente, a Associação Nacional de Proprietários de Cinemas disse que "para evitar perdas catastróficas para os estúdios, esses filmes devem ter o maior lançamento teatral possível em todo o mundo".