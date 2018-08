Paulo Autran declama poemas de Fernando Pessoa no MAM A exposição Cinco Pintores da Modernidade Portuguesa (1911-1965) termina amanhã na Grande Sala do Museu de Arte Moderna com uma programação especial, no espetáculo Lírico na Exposição. Hoje, o ator Paulo Autran vai declamar poemas do português Fernando Pessoa. As declamações serão alternadas com apresentações de fados, oratórios, árias e óperas, interpretados pelas cantoras líricas Inês Stockler e Isabel Batista, acompanhadas pela pianista romena Dana Radu. Amanhã, Aguinaldo Gonçalves é quem vai recitar as poesias. O espetáculo dura 40 minutos e será realizado próxima de uma das pinturas mais expressivas da exposição, Retrato de Fernando Pessoa, feito em 1954 por Almada Negreiros. Este retrato do poeta é um dos ícones da arte moderna portuguesa. Estão sendo exibidas na mostra 50 obras de Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), José de Almada Negreiros (1893-1970), Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), Joaquim Rodrigo (1914-1997) e Paula Rego (1935). Com essa exposição, com curadoria de Pedro Lapa, o MAM realiza a segunda exposição internacional do ano, após a mostra da escultora inglesa Rachel Whiteread. O projeto cenográfico é de Daniela Thomas e Felipe Tassara. Lírico na Exposição - Recital: Duo vocal com a mezzo-soprano Inês Stockler e a soprano Isabel Batista. Teclado: pianista Dana Radu. Recitantes: o ator Paulo Autran e Aguinaldo Gonçalves. Hoje e amanhã, às 15 horas, no MAM. Grátis Cinco Pintores da Modernidade Portuguesa (1911-1965) - Grande Sala do MAM. Parque do Ibirapuera, portão 3, telefones (11) 5549-9688/ 5085-1300. Sábados e domingos, das 10 às 18 horas. Grátis. Até amanhã. Outras informações, no site do MAM