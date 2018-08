Paul Newman veste-se de palhaço para crianças doentes O lendário ator hollywodiano Paul Newman levou um banho de espaguete enquanto se apresentava como palhaço para divertir um grupo de crianças doentes e deficientes, hoje em Londres. O astro participou como convidado de uma das apresentações do Circo Zippos, que diverte cerca de 300 jovens que recebem ajuda de grupos mantidos por fundos de sua empresa de molho para espaguete e outros produtos, a Newman´s Own. Usando um chapéu verde e um sapato amarelo, o astro de 79 anos divertiu a platéia com seus dez minutos de performance, dando bofetadas com bastão de palhaço, e da qual fazia parte sentar numa enorme torta de creme. "Por inclinação eu não sou um palhaço. Isto é certamente o fim de minha carreira profissional", brincou ele, depois do show. O ator fez papéis inesquecíveis no cinema, como o clássico de cowboy Butch Cassidy and Sundance Kid. Justamente numa referência a este filme, o nome dado ao palhaço interpretado por Newman foi Butch Bolognese. O ator iniciou a organização sem fins lucrativos Newman´s Own em 1982 e desde então doou mais de US$ 150 milhões para caridade em todo o mundo.