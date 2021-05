Patinação no gelo para curtir com as crianças no fim de semana

Descobrimos recentemente mais um programa incrível na cidade de São Paulo, daqueles onde adultos e crianças se divertem juntos: patinação no gelo na nova Arena Ice Brasil, no Morumbi.

O local é um centro para esportes no gelo (patinação, curling e hóquei), voltado tanto para treinamento de atletas quanto para praticantes e iniciantes. Com uma pista de 500 metros quadrados, tem boa estrutura para receber famílias: estacionamento, lanchonete no local e todos os equipamentos necessários para patinar com segurança (capacete, joelheiras, luvas e cotoveleiras). É o maior espaço para a prática de esportes na categoria no Brasil.

Leia Também Confederação inaugura em São Paulo espaço para prática de curling e hóquei no gelo

Fui com as minhas filhas em um sábado a tarde, a pista estava tranquila e foi uma delícia passar momentos patinando com elas.

Para quem é iniciante ou quer melhorar a patinação, é possível contratar aulas com professores credenciados pelo local - nós fizemos uma aula com o Marcelo (R$180, 45 min para 3 pessoas) e valeu para aprender algumas técnicas e ficar mais firme.

O espaço tem o apoio da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e, quando estiver aberto sem as restrições da pandemia, será um centro para assistir campeonatos e apresentações de patinação. Também oferecerá aulas em grupo de hóquei e patinação.

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Morumbi. De 2ª a 6ª, das 12h às 19h; sáb. e dom., das 13h às 19h. Patinação avulsa no gelo por R$50/hora, incluiu patins e equipamento de segurança. Agendamento pelo WhatsApp (11) 95596-0978. A partir de 5 anos com acompanhante (menor patins número 26). Crianças de 3 a 5 só podem entrar na pista com instrutores.

Protocolo covid-19: