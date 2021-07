Passeios clássicos de SP para fazer com as crianças nas férias

Aproveite as férias para explorar lugares clássicos da cidade de São Paulo com as crianças. Selecionamos algumas dicas - mas lembre-se de usar máscara, respeitar os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades, verificar o horário de funcionamento dos locais durante a pandemia e carregar seu álcool em gel.

Bairro da Liberdade

O bairro oriental impacta a criançada com suas lanternas vermelhas, sinalizações com caracteres orientais, lojinhas e comidas típicas. Com a ajuda da minha caçula, de 10 anos, que adora passear por lá, listei nossos programas prediletos. Confira aqui.

Mercadão Municipal

O Mercado Municipal Paulistano, mais conhecido como Mercadão, é um passeio cultural e gastronômico bem legal para as crianças. Eu, uma paulistana que adora frequentar o local desde pequena, gosto de levar as crianças para passear ali, onde já aproveitamos para comprar (e conhecer) de frutas exóticas, queijos, frutas secas e castanhas.

Mirantes para ver a cidade do alto

Que tal levar as crianças para esse passeio criativo, cultural e educativo em mirantes famosos, nos quais elas conseguem ter uma visão da dimensão da nossa cidade? Os pequenos se divertem com os carros que parecem de brinquedo e as pessoas que até lembram formiguinhas. Indicamos os mirantes do Farol Santander SP, do Terraço Itália e o do Pico do Jaraguá. Confira os detalhes da visitação aqui.

Avenida Paulista

A Avenida Paulista reúne espaços culturais como a Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, MASP e o Sesc Avenida Paulista, oferecendo uma programação que traz teatro, música, artes visuais, dança, literatura, fotografia, gastronomia, cinema e muito mais. Durante a pandemia, as atividades estão mais limitadas, ainda assim há programas interessantes para curtir com as crianças – mesmo que não sejam atividades específicas para o público infantil. Se for aos domingos, dá para aproveitar a ciclofaixa de lazer para fazer um passeio de bicicleta em família.