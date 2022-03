Paralamas e Skank tocam hits no fim de semana

Música

Duas grandes bandas nacionais sobem aos palcos paulistanos neste fim de semana com repertórios recheados de hits, mas propostas diferentes. Enquanto Os Paralamas do Sucesso apresentam sua nova turnê, Clássicos, o Skank apresenta sua Turnê da Despedida, anunciando uma pausa nas atividades.

No caso do Paralamas, a turnê celebra os grandes sucessos que o trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone acumulou ao longo de quase quatro décadas de carreira.

Para o show, foram selecionadas 31 músicas. São hits como Lanterna dos Afogados, Óculos e Aonde Quer Que Eu Vá. Uma tarefa nada fácil, como conta Barone ao Estadão. “Tem algumas músicas que a gente não pode deixar de tocar. O que a gente tenta é reorganizá-las no roteiro do show para criar diferentes atmosferas.”

A turnê também mostra que as canções com temáticas mais sociais e políticas lançadas pelo grupo, como O Beco, Alagados e Perplexo – todas dos anos 1980 – não perderam a validade.

“Era uma época em que passamos para um discurso mais engajado, para expressar o que víamos pelo Brasil afora. É uma pena que essas músicas soem atuais. Que elas sirvam para dar um sentido para nossa indignação geral”, diz o músico.

ATÉ BREVE. Anunciando uma pausa por tempo indeterminado, a banda Skank apresenta na Turnê da Despedida canções que fizeram a história do grupo, como Garota Nacional e Vou Deixar. Mas, segundo Henrique Portugal, tecladista, para além desses clássicos, o repertório pode variar a cada apresentação. “Existem canções que não foram trabalhadas em rádio, mas que os nossos fãs adoram, como Ali e O Beijo e A Reza. O que será tocado a cada show é decidido momentos antes de entrarmos no palco”, explica.

Apesar do sucesso da turnê – em São Paulo foi preciso abrir uma data extra – o grupo, que ainda tem Samuel Rosa, Haroldo Ferretti e Lelo Zanetti, está mesmo decidido a parar.

“Iremos tocar até o final deste ano. Existem muitos lugares que foram marcantes em nossa carreira que fazemos questão de ir. Serão reencontros para agradecer todo o carinho que sempre recebemos. Estamos registrando todos os shows e disponibilizando alguns momentos em nossas redes sociais”, diz Portugal, que não descarta um registro oficial da turnê.

Skank: Hoje (11) e sáb. (12), esgotados. Dom. (13), show extra. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 140/R$ 380. Compre aqui.

Paralamas do Sucesso: Sáb. (12), 22h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 280. Ingressos.

De Volta

A volta do evento, depois do hiato forçado pela pandemia, terá apresentações do grupo Francisco El Hombre – que convida a cantora Céu e a banda Braza – e da banda Afrocidade, que recebe o rapper Rincon Sapiência e a cantora Cronista do Morro. Hoje (11), 22h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. R$ 100. Escolha o seu lugar.

Clássicos da Disney

O espetáculo Disney in Concert – As Músicas de Seus Filmes Favoritos ao Vivo apresenta 20 músicas executadas pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos, sob a regência do maestro Adriano Moraes. Entre as trilhas de filmes escolhidos, estão A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão e Mary Poppins. Fabi Bang, Aline Serra, Betto Sargentelli são alguns dos nomes que estão no elenco.

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 11h, 15h e 19h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia. R$ 50/R$ 350. Até 20/3. Ingressos aqui.

Studio SP

Alice Caymmi, cantora e compositora carioca, radicada em São Paulo, apresenta o show do disco Imaculada. Com canções inéditas, o trabalho foi produzido em parceria com a cantora e produtora Vivian Kuczynski e lançado em 2021. 5ª (17), 22h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 80. Compre online.

Show beneficente

O pianista e arranjador brasileiro Cesar Camargo Mariano abre a temporada 2022 do projeto Tucca Concertos Internacionais na Sala São Paulo. Mariano terá a companhia do músico americano Joe Locke, virtuose no vibrafone e referência no universo do jazz. Os dois serão acompanhados por uma banda, e juntos tocarão músicas como Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá e Antônio Maria, e Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie. A renda vai reverter para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer assistidas pelo Hospital Santa Marcelina. 3ª (15), 21h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios. R$ 50/R$ 360. Ingressos online aqui.

Roberta Campos

A cantora faz apresentação do disco O Amor Liberta em um formato até então inédito nos palcos, na companhia de banda. Na mistura de música brasileira, jazz e indie, que marca o som da cantora, estão músicas como Aquário e Pro Mundo Que Virá. É Natural, composta em parceria com Luiz Caldas, também está no repertório.

Hoje (11) e sáb. (12), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 20/R$ 40. Show da Roberta Campos.

Praças das Artes

A prefeitura de São Paulo promove o mês do hip hop. Na programação do sábado (12), a partir das 13h, estão os artistas Dexter, Rael, que recebe como convidados Drik Barbosa e Kamau, Yoruba e DJ Gigo. No domingo (13) se apresentam Black Alien, Bivolt e DJ KL Jay, integrante do grupo Racionais MCs em shows que começam às 17h. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro. Grátis.

Teatro

'A Família Addams' volta aos palcos, dez anos depois

O musical A Família Addams volta aos palcos de São Paulo após dez anos, com nova montagem. Protagonizado por Marisa Orth no papel de Morticia e Daniel Boaventura como Gomez Addams, o espetáculo traz os excêntricos, assustadores e divertidos personagens criados pelo cartunista Charles Addams na década de 1930.

A história narra o primeiro encontro dos Addams com o namorado da filha, Wandinha, interpretada por Pamela Rossini. Os pais de Lucas Beineke, vivido por Dante Paccola, são bem tradicionais e se mostram assustados com a estranha família da menina. A montagem atual, produzida por Almali Zraik, ganhou cenários e efeitos luxuosos e citações de outros musicais famosos.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 75/R$ 313. Compras no Ticket for Fun.

Adaptação

O monólogo A Confissão de Leontina, adaptação do conto homônimo de Lygia Fagundes Telles, traz na atuação de Marcio Trinchinatto uma metáfora para os problemas sociais e políticos do Brasil. Direção: Kleber Montanheiro. Reestreia hoje (11). 6ª, 20h. Teatro Eva Herz. Av. Paulista, 2.073. R$ 50. Até 29/4. Ingressos aqui.

‘Pérsia’

O Grupo Sobrevento comemora 35 anos com a peça Pérsia. Em um cenário árido, a história de iranianos que precisaram deixar seu país ganha força e revela medos, sonhos e aflições de um povo em movimento. O espetáculo foi construído a partir de depoimentos de imigrantes iranianos dados à autora Sandra Vargas, que assina a direção ao lado de Luiz André Cherubini.

Estreia hoje (11). 6ª e sáb., 20h30; dom., 20h. Espaço Sobrevento. R. Coronel Albino Bairão, 42, Bresser. Gratuito (reserva em info@sobrevento.com.br). Até 1º/5.

Liberdade em xeque

Da Companhia de Teatro Heliópolis, a peça Cárcere ou Porque as Mulheres Viram Búfalos mostra a presença feminina no contexto do encarceramento. A encenação é de Miguel Rocha e o texto de Dione Carlos. Estreia sáb. (12). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho. R. Silva Bueno, 1.533, Ipiranga. Pague quanto puder. Até 5/6. Veja ingressos.

‘Teatro para Quem Não Gosta’

Marcelo Médici e Ricardo Rathsam são autores, diretores e atores na comédia Teatro para Quem Não Gosta. Em um espetáculo cheio de referências, eles interpretam 32 personagens que ajudam a traçar um panorama do teatro desde a Antiguidade até os dias atuais. Nessa brincadeira, aparecem Édipo Rei e Romeu e Julieta, o teatro de revista, o infantil, os musicais e o stand-up comedy. Reestreia hoje (11). 6ª, 21h, sáb., 20h e dom., 18h. Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis. R$ 100. Até 1º/5. Compre aqui.

‘Alaska’

O drama Alaska, da dramaturga americana Cindy Lou Johnson, se passa no gelado Estado norte-americano e mostra o solitário Henry, personagem de Rodrigo Pandolfo, surpreendido por uma visitante vestida de noiva. 5ª a sáb., 21h. Dom., 20h. Centro Cultural São Paulo. Espaço Ademar Guerra. Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso. Gratuito (retirar 1h antes da sessão). Até 27/3.

‘A Guerra’

Em A Guerra, A Próxima Cia retrata sete áreas de São Paulo: Largo do Arouche, Cracolândia, Santa Ifigênia, Favela do Moinho, Luz, Higienópolis e Minhocão. A peça trata da opressão sobre quem mora nessas regiões. Direção: Edgar de Castro. Hoje (11) e sáb. (12), 20h; dom. (13), 18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185. R$ 20/R$ 40. Ingressos.

Exposição

Na ponta do lápis

A mostra O Lápis Mais Criativo do Mundo, promovida pela Faber-Castell, reúne obras feitas por artistas de diferentes segmentos que tiveram como ponto de partida um esboço feito a lápis. Em um dos espaços, estão criações executadas por personalidades, como a Prece da Criatividade, do padre Fábio de Melo; um vestido desenhado pelo estilista Alexandre Herchcovitch; e luminárias desenvolvidas pelo designer Paulo Biacchi. Os visitantes também poderão ver os primeiros rascunhos dos personagens Bidu e Franjinha (da Turma da Mônica), de Mauricio de Sousa.

Na área externa, a mostra conta ainda com uma escultura de 1,70 m concebida a partir de lápis coloridos reciclados, produzida pelo artista visual Eduardo Srur. A direção geral é de Guil Salles. 3ª a dom., 9h/16h30. Museu da Língua Portuguesa. Saguão B. Pça. da Luz, s/nº, Luz. Grátis. Até 03 de abril.

A fotografia do período da Semana de 22

A mostra A exposição de fotografia que não aconteceu na Semana de 22 traz um panorama da arte fotográfica desenvolvida nos anos 1920. São imagens colecionadas por expoentes da Semana de 1922, como Heitor Villa-Lobos e Lasar Segall; fotografias experimentais produzidas por Mário de Andrade a partir de 1927, quando ele fez as viagens etnográficas pelo Norte e Nordeste do Brasil; fotos publicadas pelas revistas A Cigarra, Fon-fon e Careta; e anúncios publicados pela imprensa da época. Inauguração: sáb. (12). 3ª a dom., 10h/18h. Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187, Perdizes. Grátis (agendar em bit.ly/exposemanade22) Até final de 2022.

Observação do cotidiano

À Melancolia, exposição do artista visual Susano Correia, apresenta cerca de 80 obras, entre pinturas à óleo, gravuras, desenhos e esculturas, que têm inspiração na literatura, psicanálise, filosofia e na música popular brasileira. As criações também refletem questões do cotidiano e, nas redes sociais, nas quais Correia conta com mais de 400 mil seguidores, seus desenhos ganharam fama e os corpos de seus seguidores em forma de tatuagens. A curadoria é do artista em parceria com Roberto Klaumann. 3ª a dom., 11h/ 20h. Galeria Objectos do Olhar. Rua Augusta, 837, Centro. Grátis. Até 5/4.

Aquilo que os olhos não veem

Na mostra Para onde ela estava olhando quando tudo ficou escuro, as artistas e pesquisadoras Corina Ishikura e Jussara Marangoni apresentam obras que expressam um mundo de formas e espaços que não obedecem as leis da físicas, aquilo que está gravado no cérebro e coração das pessoas. Essa conexão, por muitas vezes, na concepção das artistas, se dá por meio da natureza. 2ª a 6ª, 10h/17h. Centro Cultural Correios. Pça. Pedro Lessa, s/n, Vale do Anhangabaú. Grátis. Até 22/4.

Memórias de família

A exposição Unforgettable traz obras da fotógrafa paulistana Maria Cecilia de São Thiago, que, a partir de registros fotográficos feitos por seu pai entre 1929 e 1944, que retratam a rotina de seus irmãos mais velhos, que hoje têm por volta de 90 anos, recria imagens e sentimentos. Um tempo que a fotógrafa não acompanhou, mas que transformou em registros poéticos. 2ª a 6ª, 11h/19h; sáb., 10h/13h. Estúdio 41. R. Pedroso Alvarenga, 1254, cj 41, Itaim Bibi. Grátis (agendar em 11 99452-3308). Até 26/4.