Parada do Orgulho LGBT+ leva música à Paulista; veja mais opções para o fim de semana

Considerado um dos eventos mais importantes da cidade, a Parada do Orgulho LGBT+ chega à 26.ª edição e volta a ocupar a Avenida Paulista neste domingo, 19, depois de duas edições virtuais em razão da pandemia.

Com o tema Vote com Orgulho – Por uma Política que Representa, o desfile terá 19 trios com atrações diversificadas que, além de diversão, levantam debates importantes, como família e saúde.

Entre os convidados musicais estão Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza, Tiago Abravanel, Liniker, Jojo Todinho e Gretchen. Organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), o evento é gratuito e ocorre a partir das 10h.

Como parte dos eventos pré-parada, no sábado, 18, a 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ reúne gastronomia, artesanato, workshops e performances de artistas no Largo do Arouche, na região central.

Já a POC COM traz quadrinhos e artes gráficas produzidos por 119 artistas queers expositores e bate-papos sobre quadrinhos, animação, games, mercado de trabalho, representatividade, além de um concurso de cosplay. Para quem procura por festa fechada, uma opção é a Castro Pride, que terá no line-up o show do duo de música eletrônica sul-africano Goldfish, além de DJs e drag queens.

26ª Parada do Orgulho LGBT+. Av. Paulista, alt. do Masp. 10h. Gratuito; 22ª Feira Cultural da Diversidade. Largo do Arouche. 10h. Gratuito; POC COM. Sáb. (18), 11h/20h. Casa de Portugal. Av. Liberdade, 602, Liberdade. Gratuito; ​Castro Pride. Hoje (17) e sáb. (18), 22h/8h. R. Araújo, 232. R$ 90.

Seu Jorge e Alexandre Pires

Os cantores Seu Jorge e Alexandre Pires se apresentam juntos na turnê Irmãos. Acompanhados de uma grande banda, eles mostram sucessos como Essa Tal Liberdade, Depois do Prazer, Mina do Condomínio, Carolina e um medley de hits de Jorge Benjor.

Sáb. (18), 22h; dom. (19), 20h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida.R$ 70/R$ 400.

João Bosco

Em formato voz e violão, João Bosco apresenta o show Auto Retrato. O espetáculo apresenta de maneira intimista os maiores sucessos dos seus 50 anos de carreira, como Incompatibilidade de Gênios, O Bêbado e A Equilibrista e Memória da Pele. Os ingressos devem ser reservados pelo site.

De hoje (17) a dom. (19) e de 5ª (23) a 29/06. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Sala Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

Paula Lima

No show Saudade, baseado em seu mais recente álbum, a cantora Paula Lima transmite a falta que sente do público e do palco. Acompanhada por banda, ela canta clássicos como Mil Estrelas, Meu Guarda-Chuva, além de canções inéditas.

Sáb. (18), 20h; dom. (12), 18h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. R$ 40

Leila Maria

Debruçada na obra de Djavan e com destaque no afro-jazz, o sexto trabalho de Leila Maria, Ubuntu, chega aos palcos. No repertório do espetáculo, a artista reúne 40 anos de carreira e as canções do novo disco. Sob direção musical de Guilherme Kastrup, participação de Maria Bethânia, Selma Vamossi, Maíra Freitas, e de músicos africanos e afrodescendentes.

Sáb. (18), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. R$ 60/R$ 120

Roberto Fonseca

Expoente da nova geração de músicos cubanos, Roberto Fonseca volta ao Brasil depois de nove anos para o lançamento do álbum Yesun, no qual mistura a tradicional música de seu país com o jazz.

4ª (22), 20h. Blue Note. Avenida Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. R$ 180.

Heinz Holliger

No palco da Sala São Paulo, a Osesp e o Quarteto Osesp recebem o maestro suíço Heinz Holliger e a soprano alemã Juliane Banse. Com quatro apresentações, o programa contempla obras de músicos prestigiados, como Schubert e Schoenberg; além das estreia brasileira de Dämmerlicht, de autoria do próprio regente, e de Entre-temps, de Toru Takemitsu. A performance conta com transmissão no YouTube.

Hoje (17), 20h30; sáb.(18), 16h30; dom.(19), 18h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 25/R$ 230;

Veronica Ferriani

Acompanhada pelos violonistas Swami Jr. e Gian Correa, a cantora Veronica Ferriani mostra o repertório do projeto 12 Anos em 6 Violões ao interpretar canções como 4 da Manhã, de Criolo, Céu, de Marisa Monte e Nando Reis, e Abrigo de Vagabundos, um dos clássicos de Adoniran Barbosa.

Sáb. (18), 22h. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22,Centro.R$ 62.

Juçara Marçal

A cantora e compositora Juçara Marçal apresenta o show de seu segundo disco solo Delta Estácio Blues, produzido por Kiko Dinucci. O disco traz forte presença de Juçara como compositora, tanto nas colagens eletrônicas como nas variações que realiza sobre o próprio canto e voz.

6ª (17) e sáb. (18), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. R$ 40

Serial Funkers

A banda Serial Funkers faz show para apresentar seu primeiro álbum Porque Funk É Coisa Séria. Voz com relevância no soul, black music e “funk raiz”, o conjunto reúne canções, como A Batida do Coração, Quero Falar de Amor e Samba pra Juju.

Hoje (17), 21h. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 85

Fi Bueno

O cantor e compositor Fi Bueno mostra canções de seu novo disco, Litoral, como a regravação de Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, sucesso de Milton Nascimento. O repertório ainda traz canções de Gilberto Gil e Anastácia.

5ª (23), 20h30. Fino da Bossa. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 473, Itaim Bibi. R$ 90.

Quintal de Xika

O projeto Quintal da Xika - música e cultura preta em movimento, realiza show para celebrar a obra de Pixinguinha.. O evento conta com 11 músicos a executarem chorinhos clássicos do compositor. O evento ainda conta com um festival gastronômico, com comidas típicas das origens afro, tais como feijoada e acarajé.

Dom (19), 15h. R. Córrego do Jacu, 141, Itaquera. Gratuito.

Felipe Cordeiro

O cantor Felipe Cordeiro comemora uma década do lançamento de Kitsch Pop Cult em show inédito com a participação especial de Manoel Cordeiro e Luiza Nascimento.

Hoje (17), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 40.

Soripercussion

O Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) traz pela primeira vez ao país o conjunto de músicos Soripercussion. Formado por percussionistas que apresentam uma mistura de ritmos tradicionais coreanos com música contemporânea, além de recorrer a objetos caseiros (como panelas de barro) como instrumentos.

4ª (22) e 5ª (23), 20h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Gratuito

TEATRO

Jardim de Inverno

Com Bianca Bin e Fabrício Pietro no elenco, Jardim de Inverno, de Richard Yates, levanta questões como a liberdade e a sensação de sufocamento na vida familiar dos anos 50. Reprimidos e aprisionados, a jovem propõe um plano que irá colocar à prova seus limites. O espetáculo é adaptado do romance Revolutionary Road, que originou o filme Foi Apenas Um Sonho. A direção é de Marco Antônio Pâmio.

Estreia hoje (17). 6ª e sáb., 20h. Dom., 18h. Teatro FAAP. R. Alagoas, 903, Higienópolis. R$ 80. Até 28/8.

Maria da Escócia

Com Bete Dorgam e Kátia Naiane no elenco, Maria da Escócia, de Fernando Bonassi, propõe um encontro fictício entre as rainhas Elizabeth I e Mary Stuart para discutir sobre as relações de poder e o que é preciso para a sua manutenção. A direção é de Alexandre Brazil.

Estreia Hoje (17). 6ª e sáb., 21h. Dom., 19h. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa. R$ 10. Até 26/6.

Trem Selvagem

O projeto Trem Selvagem reúne dois solos de Denise Dietrich e Bruna da Matta. Em cena, as atrizes-criadoras investigam questões como o que se espera de uma menina e o que se exige de uma mãe. A partir da memória, reconhecem as mulheres que são hoje. O solo Aquele Trem é dirigido por Erica Montanheiro e Selvageria: O Nascimento do Outro, por Maria Giulia Pinheiro.

Estreia sáb. (18). Sáb. a 2ª, 19h, 20h30. Teatro de Contêiner. R. dos Gusmões, 43, Luz. R$ 40. Até 4/7.

Não Aprendi Dizer Adeus

No solo teatral Não Aprendi Dizer Adeus, a palhaça Leila Simplesmente Leila (Bárbara Salomé) fala de forma leve e divertida sobre a morte. O espetáculo de circo contemporâneo utiliza a linguagem da palhaçaria para adultos. A direção é de Rafaela Azevedo.

Estreia Hoje (17). De 17/06 a 02/07. 6ª, 20h. Sáb., 18h. Oficina Cultura Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

O Mistério Cinematográfico de Sendras Berloni

Com dramaturgia assinada por Bruno Conrado, Clara Martins Hermeto e João Mostazo, a Cia. Extemporânea estreia o espetáculo O Mistério Cinematográfico de Sendras Berloni. A peça é resultado de uma pesquisa de anos da Extemporânea sobre o crescimento das fake news e a realidade virtual, além de unir teatro e cinema no palco. A direção é de Ines Bushatsky.

Estreia sáb. (18). De sáb. (18) a 3/07. Sáb., 21h e dom., 20h. Espaço Cultural A Próxima Companhia. R. Barão de Campinas, 529, Campos Elíseos. R$ 40

EXPOSIÇÕES

Vertigo

A mostra Vertigo apresenta 18 obras da artista paulistana Sandra Mazzini que, em seu conceito de trabalho reproduz a fragmentação contemporânea por meio da geometria dos pixels. Entre as pinturas expostas estão Mangueiras e Barranco em Ibiúna (2017), Rio Vermelho (2018) e Tamoios (2018), além de uma inédita, feita especialmente para o espaço expositivo. A curadoria é de Denise Mattar.

3ª a dom., 9h/20h. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. R$ 30. Até 11/9.

Corpo, mapeamento

Em sua terceira individual na galeria Gravura Brasileira, o artista Paulo Camillo Penna reúne cerca de 40 obras em fotografia, desenho, gravura e pintura realizadas nos anos de 2021 e 2022. Em Corpo, Mapeamento, Penna busca o Itororó e redescobre a anatomia do corpo, as fendas que se abrem entre os prédios e viadutos e os pequenos pontos de luz que surgem no céu nublado e poluído de São Paulo.

2ª a 6ª, 14h/18h. Galeria Gravura Brasileira. R. Ásia, 219, Cerqueira César. Gratuito. Até 8/7.