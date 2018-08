Pamela Anderson vira personagem de desenho Pamela Anderson, a loira que virou celebridade ao entrar no elenco da série SOS Malibu, foi transformada em personagem de desenho animado pelo criador do Homem-Aranha, o quadrinhista Stan Lee. Em Striperella, ela vive Erotica Jones, uma stripper que se aproveita de sua beleza para combater o crime. O desenho chega ao Brasil pelo Multishow, que exibirá a série aos sábados, a partir do próximo, às 23 horas.