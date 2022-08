Palavra Cantada faz show em SP; veja mais atrações infantis

A dupla Palavra Cantada retorna aos palcos de São Paulo com o show Vem Cantar com a Gente que traz os maiores sucessos dos 28 anos de trabalho. O espetáculo é marcado por momentos para pais e filhos cantarem e curtirem juntos as canções tão presentes no dia a dia dos pequenos. O fim de semana tem ainda a estreia em São Paulo da peça Diário de Pilar da Grécia e um espetáculo de teatro infantil com ilusionismo.

Show do Palavra Cantada

É a chance de ouvir as canções mais conhecidas da dupla todas juntas. Pé com Pé, Fome Come, Pomar, Ora Bolas, Ciranda, Criança não Trabalha, Sambinha da Fralda Molhada, Samba do Mexe-Mexe, Pindorama, Coloridos, Canção da Mamãe, Eu sou um Bebezinho, Passeio do Bebê, Tchibum da cabeça ao bumbum, O Explorador, Sopa e Menina Moleca estarão no repertório. Tokio Marine Hall. Dom. (7), 18h. R$ 80 a R$ 160. 1h15

Estreia teatral: Diário Pilar da Grécia

Após longa temporada no Rio chega a São Paulo a primeira adaptação para o teatro de um dos livros infanto-juvenis mais vendidos no país, a série Diário de Pilar, da escritora Flavia Lins e Silva. Idealizado e estrelado pela atriz Miriam Freeland, conta a história de Pilar, uma menina aventureira e curiosa, ao tratar sobre coragem e amizade. Pilar mora com a mãe e o avô Pedro. Não conheceu seu pai, que “misteriosamente” saiu de sua vida antes mesmo dela nascer. Um dia, seu avô parte para uma viagem rumo à Grécia, e ela, morrendo de saudade, resolve viajar também. Mas logo depois recebe a notícia que seu avô não voltará mais de lá. Inconformada e decidida, Pilar encontra um presente deixado por ele: uma rede mágica que pode levá-la a qualquer lugar que desejar. Ao embarcar para a Grécia em sua rede, vive histórias incríveis acompanhada de seu amigo Breno e de seu gatinho Samba. Teatro das Artes. Sáb. e dom., 15h. R$ 80 (inteira). Até 11/9. 60 minutos

Ilusionismo e teatro

VIK – O Micro Espetáculo, teatro ilusionista de Maicon Clenk, aborda a magia dos ciclos da vida e conta a história de um ser que tem a missão de proteger o reino vegetal, quando então decide retornar à pedra sagrada e semear em terras áridas. Os efeitos mágicos contam uma história e o mágico tradicional dá lugar a outras personagens, interpretadas por atores, bailarinos e acrobatas. É o primeiro solo do mundo interpretado por uma artista com nanismo, a atriz Juliana Caldas. Os bonecos da peça foram criados pelo artista plástico Jésus Seda, um dos responsáveis pela criação dos icônicos usados nos programas de TV Castelo-Rá-Tim-Bum e Cocórico. Teatro Alfa. Sáb., 16h e 20h30; dom., 16h. R$ 40 (inteira). Até 28/8. 60 minutos