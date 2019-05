Palavra Cantada apresenta hits em show enxuto na Virada Cultural 2019

A Palavra Cantada, formada por Paulo Tatit e Sandra Peres, apresentou um dos primeiros shows da Virada Cultural 2019, às 18h deste sábado, 18, no palco do Vale do Anhangabaú, no Centro.

Com um repertório dedicado ao público infantil, a dupla fez uma versão mais enxuta de seu habitual show. Durante 1 hora, eles mesclaram músicas de seus discos, com direito a pot-pourri de sucessos como Rato, Sopa e Bolacha de Água e Sal. A plateia estava cheia, mas não lotada, como costumam ser os shows da dupla. Muitas crianças e adultos curtiram a apresentação com espaço e tranquilidade.

A educadora Jacqueline Novaes, de 31 anos, e a filha Cecília, de 1 ano, se divertiram na plateia. Foi o primeiro show da Palavra Cantada que elas assistiram. Jacqueline aprovou o espaço e o horário em que o show foi realizado. "Eles incluíram o show num programa que é da família. Não precisa criar um programa separado para as crianças", acredita ela.

A apresentação da Palavra Cantada nesta edição da Virada foi muito diferente da do evento em 2015. Naquele ano, a dupla era uma das atrações da Viradinha Cultural, que aconteceu no entorno da Biblioteca Monteiro Lobato, na região central da cidade. O palco estava instalado numa rua estreita, formou-se ali uma multidão, e mal era possível ver os dois. Na ocasião, muitos pais reclamaram da aglomeração.

A 15.º Virada Cultural foi aberta neste sábado, 18, às 18h, e nas próximas 24 horas levará programação cultural para vários espaços de São Paulo. Quem não puder acompanhar o evento de perto ainda tem a chance de ver algumas das atrações pela plataforma de streaminf Spcine Play, que fará uma transmissão ao vivo da Virada a partir das 23h deste sábado.