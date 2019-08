Evento debate incentivo e patrocínio da cultura no Brasil

O futuro da política de incentivo e patrocínio da cultura no Brasil será tema do fórum Cultura 2 em 1, que acontecerá no dia 3 de setembro, das 9h às 12h. O evento é uma iniciativa conjunta do Estado e da FAAP.

Participam do debate Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, Luciana Rodrigues, professora da FAAP, e Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc. O evento fará, ainda, uma homenagem ao ator Lima Duarte, que estará presente.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site https://central.faap.br. O evento é gratuito.

Fórum Cultura 2 em 1 - Estadão e FAAP. Auditório 1 da FAAP - Rua Alagoas, 903, Higienópolis. 3/9, das 9h às 12h.