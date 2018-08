"Os Simpsons" chegam interativos esta semana O Canal Fox disponibiliza a partir desta semana uma opção interativa para os fãs de Os Simpsons. No site www.mundofox.com.br estão listados os episódios da primeira temporada e o telespectador vota em qual deseja rever . Os escolhidos serão exibidos às quintas-feiras, entre 21h e 21h30. Na semana que vem, o site oferece o cardápio da segunda temporada. No mesmo endereço encontram-se papéis de parede para computador com imagens da família Simpson.