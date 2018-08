Oprah Winfrey presenteia platéia com carro zero A apresentadora norte-americana de talk show, Oprah Winfrey, comemorou o primeiro programa de sua 19.ª temporada surpreendendo cada uma das 276 pessoas da platéia com um carro zero. "Estamos chamando esta temporada como dos sonhos mais loucos, porque este ano, no Programa da Oprah, nenhum sonho será louco demais, nenhuma surpresa será impossível de ser realizada", disse Oprah no programa que foi ao ar hoje. A apresentadora disse que as pessoas da platéia foram escolhidas porque amigos e parentes escreveram para o programa dizendo que eles precisavam de um carro novo. Fazendo de tudo para manter o suspense, Oprah abriu o programa chamando 11 pessoas para o palco e deu a cada uma um carro, um Pontiac G6. Então, a apresentadora distribuiu caixas de presente para o resto da platéia e disse que em uma das caixas estavam as chaves de um 12.º carro. Mas, quando abriram as caixas, a surpresa: todas elas tinham chaves. "Todo mundo vai ganhar um carro!", gritou Oprah várias vezes. O público gritou, chorou, se abraçou e, depois, seguiu Oprah até o estacionamento dos Estúdios Harper, onde estavam os Pontiacs, enfeitados com laços vermelhos. Os carros, avaliados em US$ 28 mil cada, foram doados pela Pontiac.