Oficinas gratuitas para a criançada se divertir nas férias

Ficar em São Paulo nas férias de janeiro é uma boa oportunidade para levar as crianças para aproveitar as oficinas gratuitas oferecidas por diversas instituições. São oficinas de pintura, brinquedos, esportes, artes e muito mais, selecionadas nesta página e no site www.bora.ai.

Circo

Para as crianças gastarem energia, uma opção são as oficinas de circo, que serão realizadas no jardim do Museu da Imigração todos os fins de semana, das 11h às 17h, até 30 de janeiro. A criançada poderá aprender modalidades como equilíbrio na corda-bamba, malabares, pernas de pau e tecido aéreo. Cada turma terá limite de 15 crianças, de 4 a 12 anos, e as oficinas têm duração de 30 minutos. Para participar, é necessário retirar uma senha na bilheteria antes do início da atividade (no próprio dia do evento).

Além das atrações circenses, o museu também vai oferecer mediações de leitura nos dias 15, 22, 23, 29 e 30, das 11h às 15h, e contação de histórias no dia 29, às 15h, do livro Elmer, o Elefante Xadrez, de David McKee.

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca; museudaimigracao.org.br.

Esportes de rua

Já o Sesc Avenida Paulista investe no tema O Corpo e a Cidade e dedicará cada semana, até 13 de fevereiro, a uma modalidade físico-esportiva diferente: skate, dança de rua, basquete 3x3, práticas corporais e parkour. Mais tarde, no dia 22, das 11h às 12h30, haverá uma aula aberta de judô com Alana Maldonado, paratleta medalhista nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.

Avenida Paulista, 119, Paraíso. Programação: bit.ly/corpo-cidade

Ciências

No Museu da Energia, as atividades são voltadas às ciências e ocorrem sempre às 10h30. Sábado (15) é dia de contação de histórias: Astromanas – Histórias de Grandes Mulheres na Ciência (6 a 12 anos). No dia 22, será a vez da Experimentoteca, uma oportunidade de participar de três tipos de experimentos (acima de 9 anos). No dia 29, a oficina de tintas naturais para todas as idades.

Al. Cleveland, 601, Campos Elíseos. Entrada R$ 4; gratuito aos sábados. Inscrições online: bit.ly/ferias-museu

Cultura japonesa

A Japan House preparou atividades ligadas à cultura japonesa. Domingo (16) ocorre a oficina Composição com Pétalas de Papel, às 11h30 e 15h. Nos dias 29 e 30, às 10h e 15h, será realizado um workshop sobre técnicas de desenho para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos – no dia 29 o tema é mangá e no dia 30, cartoon. Participação mediante retirada de senha na recepção 30 minutos antes da atividade.

Av. Paulista, 52, Paraíso.

Natureza

Além de contação de histórias e brincadeiras, o MAM Educativo preparou diversas oficinas em janeiro, sempre às 15h. No dia 18, o tema é pintura de retalhos; no dia 26, de barangandão arco-íris e pipa. Para colocar os pequenos em contato com a natureza, dia 20 haverá um percurso criativo (a partir de 3 anos) e, no dia 29, uma caça a árvores no Parque do Ibirapuera. Os materiais necessários serão disponibilizados no dia pelo MAM e as inscrições devem ser feitas com 30 minutos de antecedência na recepção do museu.

Parque do Ibirapuera, Portão 3.

Brinquedos

De hoje (14) a 11 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, às 14h, a oficina 5 Monstros Para Chamar de Seu, no Sesc Santo Amaro, ensina as crianças a criar brinquedos lúdicos usando papel, tecido e madeira a partir de histórias contadas, nas quais o monstro é apresentado. Para maiores de 5 anos. Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Sesc Santo Amaro. Av. Adolfo Pinheiro, 940, Santo Amaro.

Cinema

A mostra Um Giro Pelo Mundo – Navegando pelo Cinema Infantil no Centro Cultural Banco do Brasil traz filmes de diversos países para o público infantil. Os 44 filmes selecionados promovem uma viagem por novas culturas com longas e curtas, live actions e animações de países como Suécia, Canadá, Gana, Alemanha, Índia, Portugal, França e Suíça, além do Brasil. A mostra inclui ainda atividades criativas e culturais.

R. Álvares Penteado, 112, Centro. Até 25 de janeiro. Gratuito, com reserva antecipada.