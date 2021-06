Oficinas de férias para as crianças aprenderem e se divertirem

Oficinas de matemática, arte e marcenaria, jardinagem e invenções: veja opções presenciais e online para a criançada aprender e se divertir ao mesmo tempo. Veja mais opções de atividades para férias das crianças em São Paulo no www.bora.ai.

Roda de Matemática

Para a criança viver o amor pela matemática, a Roda de Matemática oferece uma programação online com atividades investigativas, criativas e desafiadoras. De 7 a 14 anos. Datas: de 5 a 16/7 e de 19 a 30/7, 2 encontros por semana (4 aulas no total). Aulas pelo Zoom, de 1h20. Valor R$ 350; inscrições: rodadematematica.com.br/cursodeferias.

MundoMaker

Os participantes executarão atividades e projetos utilizando ferramentas digitais ou manuais, computadores, impressora 3D, cortadora a laser, materiais de artes e marcenaria. O lema é “fazer para aprender”. As crianças constroem um projeto ao longo de uma semana. De 5 a 15 anos; oficinas de uma semana, até a semana de 2/8, com 2h de duração. Na Unidade da Vila Madalena (Rua Aspicuelta, 345). R$ 520; mundomaker.cc/lp_ferias.

Jardinagem

Nas oficinas de Jardinagem da Ver Te Horta, o objetivo é desenvolver hábitos saudáveis e ter contato com a natureza. Os participantes plantam uma muda para levar para casa e aprender a cuidar dela. De 4 a 10 anos; 28, 29, 30/6 e 1º e 2/7, das 15h às 17h. Casa Amarela, na Vila Nova Conceição (endereço na inscrição). 1 encontro: R$ 150 2 encontros: R$ 130; (11) 94561-1668.

Invenções. Na Casa das Ideias, todos colaboram com a ideia do outro. Depois, colocam a mão na massa para “fabricar” a invenção, que é levada para casa. De 4 a 14 anos. Módulos de uma semana de 2ª a 6ª, 2h por dia. Rua Fidalga, 174 F; R$ 650 a semana e R$ 180,00 a aula avulsa; inscrições acasadasideias.com.br ou no WhatsApp (11) 98947-8117.