Obras de Andy Warhol ganham mostra em Milão Cerca de 200 obras do artista norte-americano Andy Warhol, falecido em 1987, estão em exposição em Milão até 9 de janeiro. The Andy Warhol Show, que começou hoje, é umas das maiores mostras sobre o pai da Pop Art sediada na Itália nos últimos tempos, segundo os organizadores. Serão exibidos ao público croquis, pinturas, desenhos de moda e capas do artista publicadas na revista Interview, fundada por ele em 1969. Warhol, nascido em 1928, desenvolveu suas habilidades artísticas em sua cidade natal, Pittsburgh, nos Estados Unidos. Nos anos 60, foi o precursor do movimento chamado Pop Art (ou arte popular), que transformava objetos comuns em arte, como notas de dólares e latas de sopa. As obras em exposição são dos acervos das fundações Andy Warhol de Pittusburg e Nova York e de colecionadores privados.