Obamas, Lady Gaga e LeBron James participarão de formaturas virtuais nos EUA

LOS ANGELES - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, a cantora Lady Gaga, e o astro da NBA LeBron James são algumas das dezenas de celebridades e autoridades que saudarão as turmas de 2020 em cerimônias virtuais de formatura que substituirão o encerramento tradicional do ano letivo nos Estados Unidos.

Obama, juntamente com a esposa, Michelle, comandará duas formaturas anunciadas nesta terça-feira.

Em um evento multimídia de uma hora intitulado “Graduando-se Juntos”, que será transmitido no dia 16 de maio em várias redes de televisão, Obama falará a formandos do ensino médio e refletirá sobre a pandemia de coronavírus.

Em outro evento batizado de “Cara Turma de 2020”, que será organizado pela iniciativa Reach Higher, de Michelle Obama, e transmitido online em 6 de junho, o ex-presidente se juntará a nomes como Malala Yousafzai, paquistanesa que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, a banda sul-coreana BTS e a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice para homenagear formandos de todo o país.

Entre as outras celebridades que participarão dos dois eventos estão a jogadora de futebol Megan Rapinoe, os Jonas Brothers, o músico Bad Bunny e a cantora Alicia Keys.

Escolas e faculdades dos EUA fecharam em meados de março por causa da epidemia de coronavírus, privando os estudantes de eventos e discursos emblemáticos de maio e junho que assinalam o encerramento de sua educação formal.

O presidente Donald Trump disse no mês passado que planeja fazer o discurso de formatura da Academia Militar de West Point, em Nova York, pessoalmente, no dia 23 de maio.

Outras alternativas já em preparação incluem um podcast chamado “Formatura: Discursos para a Turma de 2020” no dia 15 de maio no qual Hillary Clinton, Jimmy Fallon, John Legend e Eli Manning estarão entre as cerca de duas dezenas de personalidades que compartilharão sua sabedoria com os graduados.