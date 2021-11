O novo Enem

Depois de uma limpa no Inep, órgão infiltrado por comunistas, petistas e gays, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que finalmente o Exame Nacional do Ensino Médio está a cara do seu governo. Abaixo, perguntas que poderão estar na próxima prova.

Complete a frase. A floresta Amazônica não queima porque ____________.

( ) chove muito ( ) é úmida

( ) é molhada ( ) governo Bolsonaro não deixa

A Amazônia hoje está igual a _______.

( ) 1500 ( ) 1490 ( ) 1501

( ) quando Cabral chegou

Quem traiu o Messias foi ________.

( ) Judas ( ) CNN ( ) General Santa Cruz ( ) Sérgio Moro

Resolva a questão. “Se 5% é positivo e o ano passado foi 4% negativo, crescemos __.”

( ) 9% ( ) 3 ao quadrado%

( ) mais do que no tempo do PT ( ) 5 + 4%

O regime comunista brasileiro foi liderado por ____________.

( ) William Bonner ( ) Lula

( ) Dilma ( ) Marighella

O pior amigo do homem é __. ( ) a mídia ( ) a ema ( ) João Doria ( ) Wagner Moura

O melhor amigo do homem é ________.

( ) militar ( ) Véio da Havan () Arthur Lira ( ) a cloroquina

Coronel Brilhante Ustra é considerado herói porque combateu _________.

( ) comunismo ( ) Renan Calheiros ( ) esquerdas ( ) Felipe Neto

Todo jornalista ____________.

( ) tem cara de boiola ( ) deveria perguntar antes para a mãe ( ) faz mimimi ( ) é comunista

A Rede Globo é ________.

( ) lixo ( ) caca ( ) porcaria ( ) comunista

Complete a frase: “_______ acima de tudo”.

( ) Carlos ( ) Jair Renan ( ) Eduardo ( ) Flávio

Vacina contra covid _________.

( ) causa autismo ( ) transmite aids ( ) transforma

em jacaré ( ) tem chip

comunista

Os índios querem ____________.

( ) shopping ( ) garimpeiros

( ) comer Torre de Pizza ( ) plantações de soja

Em 7 de setembro de 2021 na Paulista houve a ________ manifestação da História:

( ) maior ( ) mais cheia

( ) mais bonita ( ) mais lotada

Os melhores presidentes da História foram Jair Bolsonaro e _______.

( ) Médici ( ) Costa e Silva ( ) Geisel ( ) Figueiredo

A China é _________.

( ) inimiga, porra! ( ) comunista ( ) do MBL ( ) de gente daquilo pequeno

Todo artista ________.

( ) mama ( ) faz mimimi ( ) é boiola ( ) é petista