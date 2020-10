O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (9/10 a 15/10)

LIVES

Ilustre Criança – Desenhando A Canção. A cantora Jane Duboc faz última apresentação do show virtual interativo reúne contação de história, canções e até ilustrações. 2ª (12), 16h. Ingressos (a partir de R$ 20).

Duda Brack. A cantora gaúcha radicada no Rio faz show em que representa o Festival Mimo, como parte do projeto da Casa Natura Musical, que garimpa artistas de vários eventos de música pelo Brasil. Sáb. (10), 19h. Instagram.

Grupo Trii e Tiquequê. Os dois grupos musicais fazem apresentações para as crianças que serão transmitidas ao vivo pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Parque Villa-Lobos, para celebrar tanto o Dia da Criança quanto o Dia Nacional da Leitura. Neste sábado (10), às 15h, Marina Pittier, Fê Stok e Ed Encarnação, do Grupo Triii, apresentam o show Miudinho. E no domingo (11), às 15h, Diana Tatit e Wem, do Tiquequê, alternam números musicais, brincadeiras e conversas informais com o público. Facebook: Grupo Triii e Tiquequê.

Guinga. O violonista e compositor ganha série de lives promovida pelo CCBB-RJ em homenagem aos seus 70 anos. Na 5ª (15), às 20h, o músico recebe Cíntia Graton e Marcus Tardelli como convidados. E no sábado (10), às 20h, tem ainda a masterclass em que ele aborda a influência de Villa-Lobos e Tom Jobim em sua obra. YouTube.

John Lennon 80 anos – Música e Seus Dias em Nova York. O projeto #MISemCASA promove um bate-papo sobre a exposição fotográfica John Lennon em Nova York por Bob Gruen, organizada pelo museu, e sobre os dez anos que o músico passou em Nova York. A conversa, com o curador Ricardo Alexandre e Marco Antonio Mallagoli, presidente do fã-clube Revolution, é comandada pela jornalista Lorena Calabria. Hoje (9), 19h. YouTube.

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador. O músico comanda sua tradicional roda de samba carioca, na terceira live do grupo, a partir do Renascença Clube, na zona norte do Rio. 2ª (12), 17h. YouTube.

Música #EmCasaComSesc. O projeto, que promove shows ao vivo sempre às 19h, recebe, hoje (9), o cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker, que interpreta canções de seus dois discos, entre elas, Amor Marginal, Alma Sebosa e Corpo Fechado (uma parceria com Gaby Amarantos). No sábado (10), Vanessa da Mata comanda apresentação acompanhada dos músicos Rodrigo Braga (piano) e Mauricio Pacheco (violão e guitarra). No repertório, canções recentes, como Só Você e Eu e hits como Não me Deixe Só e Ai, Ai, Ai. YouTube.

Orquestra Sinfônica Heliópolis e Wilson Simoninha. A partir do auditório do Masp, o grupo mantido pelo Instituto Baccarelli se apresenta ao lado do cantor, que relembra sucessos de seu pai, Wilson Simonal, e também de compositores como Jorge Ben Jor e Tom Jobim. No repertório, canções como O Morro Não Tem Vez, País Tropical e Não Deixe o Samba Morrer. Dom. (11), 17h. YouTube.

Paralamas do Sucesso. Após realizar uma live que atingiu 1 milhão de visualizações no YouTube, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) volta a participar de uma transmissão ao vivo, desta vez, direto do palco do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Dom. (11), 20h. YouTube.

Paula Lima. A cantora, bastante influenciada por soul, funk e samba-rock, faz show ao vivo dentro do projeto Memorial Lives, organizado pelo Memorial da América Latina, sempre às quartas-feiras. 4ª (14), 19h30. Instagram.

Turma da Mônica, O Show. O espetáculo, que já fez turnê por países como EUA e Japão, ganha única apresentação online e gratuita, transmitida ao vivo pelo Teatro Bradesco. Nele, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento resgatam famosas músicas da turma do bairro do Limoeiro, com efeitos especiais e painel de LED. Mauricio de Sousa estará ao vivo, via chamada virtual, apresentando o espetáculo. Dom. (11), 16h30. YouTube.

PELA INTERNET

Teatro Sérgio Cardoso. O teatro encerra as comemorações pelos seus 40 anos de existência com programação especial, que inclui espetáculos ao vivo e gravados. Entre as atrações, no sábado (10), às 21h, tem Nando Reis e seu filho Sebastião Reis, ao vivo, no formato voz e violão. No domingo (11), às 19h, uma opção é o registro inédito de Sonhos Vividos, com o Ballet Stagium. Na 2ª (12), tem exibição de Personalidades do Bixiga, às 21h, seguida de show ao vivo da banda Bixiga 70, às 21h30. E, por fim, na 3ª (13), há transmissões gravadas de Dança Hoje, com a São Paulo Companhia de Dança, às 18h; de concerto com o maestro João Carlos Martins, às 19h; e de shows de Fafá de Belém (21h) e Claudia Raia (22h). Site.

DRIVE-IN

Drive-in das Américas. Mateus Solano e Luis Miranda estrelam a mais recente montagem de O Mistério de Irma Vap, peça que foi sucesso nos anos 1980. Drive-in das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Hoje (9) e sáb. (10), 21h. R$ 250/ R$ 320 (por carro, até 4 pessoas; meia-entrada com doação de 1 kg de alimento). Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. Inaugurado em junho, o espaço encerra suas atividades neste feriado prolongado. No sábado (10), tem exibição de Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1, às 19h30, e Aquaman, a partir das 22h20. No domingo (11), é a vez da sessão dublada da animação Pokémon: Detetive Pikachu, às 19h30, e do filme Jogador Nº 1, de Steven Spielberg, às 22h. E na 2ª (12) a animação dublada Cegonhas é exibida às 19h, enquanto, às 21h30, tem Nasce Uma Estrela, protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. O clima nostálgico toma conta do local com a exibição, hoje (9), às 20h, de Curtindo a Vida Adoidado, filme de John Hughes lançado em 1986. No sábado (10), às 16h30, há duas opções de animação: A Pequena Sereia e Carros 3. E, no Dia da Criança, nesta 2ª (12), também às 16h30, é a vez do terceiro longa da série Toy Story. R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara S. Antônio. R$ 45/R$ 96 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Villa Open Air. Para as crianças, de sábado (11) a 2ª (12), sempre às 16h, tem o Drive-in Turma da Mônica, com a exibição dos filmes CineGibi 6, 7 e 9, além da presença dos personagens Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão interagindo com os carros. Já para os adultos, há stand-ups como Antivírus, O Show, de Rafael Cortez, no domingo (11), às 20h30, e O Novo Anormal, com Fábio Rabin, sábado (10), às 21h. Shopping Villa-Lobos. Estacionamento. Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. R$ 150 (por carro). Ingressos.