O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (8/1 a 14/1)

TEATRO

A Bicicleta de Papel

Lucas Papp e Leonardo Miggiorin dão vida a Ian e Noah, melhores amigos que buscam superar traumas de perdas através da amizade. A peça tem direção de Ricardo Grasson. 60 min. 10 anos. Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Estreia dom. (10). Dom., 19h. R$ 25/R$ 60. Até 28/2. Ingressos em teatrodasartessp.com.br.

Café Com Bobagem

Com apresentações há 30 anos no rádio e na TV, o grupo de humor se apresenta no palco do Teatro São Cristóvão com piadas, imitações, sátiras, paródias e interação com a plateia. 100 min. 14 anos. Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, 99885-0022. 6ª (8), 20h30. R$ 60/R$ 80. Ingressos em sympla.com.br.

Chico, Além da Alegria

A trajetória do médium Chico Xavier é contada desde a infância no interior de Minas Gerais até sua vida adulta, quando se torna um dos líderes espirituais mais conhecidos do País. 70 min. 10 anos. Teatro São Cristóvão. Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, 99885-0022. Estreia sáb. (9). Sáb., 20h30; dom., 18h30. R$ 60/R$ 80. Até 28/2. Ingressos em sympla.com.br.

Para Duas

Humor ácido e drama se misturam em peça que aborda a relação entre mãe e filha. O espetáculo tem Chris Couto e Karin Rodrigues no elenco. Na direção, Elias Andreato. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Estreia 6ª (8). 6ª e sáb., 19h; dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 1º/2. Ingressos em sympla.com.br.

Simplesmente Clô

No monólogo, o ator Eduardo Martini encena as reflexões e memórias do apresentador e estilista sobre seus mais de 40 anos de carreira, do sucesso na TV à passagem pela política. 12 anos. Teatro União Cultural, R. Mário Amaral, 209, 3885-2242. Reestreia sáb. (9). Sáb., 21h.; dom., 19h. R$ 70. Até 28/2. Ingressos em sympla.com.br.

TEATRO ONLINE

A História das Histórias

O espetáculo repassa a tradição oral brasileira, misturando referências indígenas, africanas e europeias. As apresentações mesclam narração e histórias com representação de personagens e manipulação de objetos. Estreia 4ª (13). 4ª, 17h. R$ 20. Até 3/2. Ingressos em sympla.com. Transmissão via Zoom. Programação em teatrofolha.com.br.

O Astronauta

Em peça que une teatro e cinema, com Eriberto Leão, um astronauta é enviado para o espaço para uma missão solitária. Conforme sua jornada avança, ele vai perdendo o contato com a Terra, feito até então por um elaborado sistema de comunicação. Reestreia 6ª (8). 6ª, 20h; sáb. e dom., 18h. R$ 40/R$ 50. Até 17/1. Ingressos em sympla.com.br.

Insubmissas

A montagem dirigida por Carlos Palma se debruça nas questões do feminino na ciência, dando foco para a história de quatro mulheres, entre elas Marie Curie, vencedora de dois prêmios Nobel, e os desafios que tiveram de encarar num ambiente predominantemente masculino. 4ª (13), 17h. Grátis. Transmissão em youtube.com/NucleoACP.

Na Sala com Clarice

Textos de Clarice Lispector ganham vida na interpretação do projeto solo do ator Odilon Esteves, que convida o público a escolher qual obra da escritora será apresentada. Sáb., 20h; dom., 19h. Grátis. Até 31/1. Transmissão via Zoom. Ingressos em sympla.com.br

EXPOSIÇÕES

Antonio Dias

O MAM apresenta mostra do artista paraibano, que assinou obras multimídia carregadas de engajamento social e político. A instalação contempla ainda trabalhos que exploram aspectos como a ironia e a sensualidade. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 5085-1300. 12h/18h (fecha 2ª). R$ 20 (dom., grátis). Até 21/3.

Beatriz Milhazes: Avenida Paulista

A maior retrospectiva dedicada à artista brasileira ocupa o Masp e o Itaú Cultural. No primeiro espaço, são exibidas, sobretudo, suas pinturas e esculturas. No segundo, suas colagens e gravuras. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 13h/19h (3ª, 10h/20h; sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 45 (3ª, grátis). Agendamento em masp.org.br/ingressos. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Grátis. Agendamento em sympla.com.br/agendamentoic. Até 30/5.

Gal Oppido

Na exposição Shunga: Serenos e Ofegantes, fotografias, aquarelas e xilogravuras do artista têm como principal elemento o corpo humano e sua sensualidade. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.) Grátis. Até 20/2. Classificação indicativa: 18 anos.

Infinito Vão

A exposição no Sesc 24 de Maio abrange os 90 anos da arquitetura brasileira e apresenta projetos de grandes nomes, como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/6. Ingressos em sescsp.org.br.

Países Espelhados

Por meio de imagens, artesanatos e história oral, a exposição no Sesc Consolação mostra a troca cultural entre Brasil e nações lusófonas da África. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/2. Ingressos em sescsp.org.br.

MÚSICA

21º Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival

A live reúne shows da Buena Vista Soul Band, de Bruno Marques & Blues Brothers e de Chon Tai cantando Ella Fitzgerald. Dom. (10), 15h. Transmissão em: bit.ly/festbjz.

Maratona de Verão Osesp

Até 17 de janeiro, a orquestra faz 13 apresentações diretamente da Sala São Paulo, entre concertos sinfônicos, recitais e um programa de seu Coro. Dentro da programação, o regente titular, Thierry Fischer, conduz programas dedicados a Beethoven e Ravel. O concerto desta sexta-feira, 8, com o solista Alexandre Tharaud, terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da orquestra. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Programação e ingressos em: osesp.art.br.

CRIANÇAS

Espetacular – Mostra Internacional de Artes para Crianças

O evento reúne, até 17 de janeiro, 40 atrações com artistas de 21 países, em edição totalmente online e gratuita. Acesso em mostraespetacular.com.br.

Branca de Neve, o Conto

A versão da companhia Luz no Palco, dirigida por Ronaldo Ciambroni, explora principalmente o amor e a amizade no clássico sobre a princesa obrigada a fugir do castelo e que ganha a companhia de sete anões. 50 min. Livre. Teatro São Cristóvão. Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, 99885-0022. Sáb., 15h; dom., 15h. R$ 60/R$ 80. Até 28/2. Ingressos em sympla.com.br.

O Dinossauro e a Borboleta

Na pré-história, um pequeno dinossauro se torna pai adotivo de uma borboleta. A relação de pai e filho entre os animais é contada de forma cômica e afetuosa no espetáculo com efeitos de animação que marca a abertura do 33º Festival de Férias Online do Teatro Folha. Estreia 6ª (8). 6ª, 17h. R$ 20. Até 29/1. Ingressos em sympla.com. Transmissão via Zoom. Programação em teatrofolha.com.br.

Os Três Porquinhos: A Verdadeira História

A Cia. Teatro de Garage apresenta versão do clássico infantil sob a perspectiva do Lobo Mau. Em cena, ele se chama Lobovaldo e só quer encontrar um pouco de açúcar para um bolo feito para sua mãe. Teatro Raposo. Raposo Shopping. Rod. Raposo Tavares, Km 14,5, Jd. Boa Vista, 3031-1952. Estreia sáb. (9). Sáb., 15h. R$ 20/R$ 50. Até 30/1.

LITERATURA

Um olhar sobre o Acervo: Nós (1917)

A educadora Ana Lídia Teberga conduz palestra sobre o primeiro livro do escritor Guilherme de Almeida, publicado em 1917. 6ª (8), 16h30. Acesso em: instagram.com/casaguilhermedealmeida.