O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (7/8 a 13/8)

Caso Cabaré Privê

Dirigido por Pedro Granato, o musical tem sessões virtuais e interativas, que convidam o público a investigar pistas de uma morte ocorrida dentro de um cabaré. 90 min. 16 anos. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20 (contribuição mínima). Até 6/9. Ingressos aqui.

Teatro Municipal

O icônico teatro paulistano disponibiliza, na internet, mais um dos espetáculos de seu acervo. O Sagrado e o Profano, apresentando no palco em 2019, reúne obras de Bach e também de Carl Orff (no caso, a famosa Carmina Burana). O concerto é interpretado com orquestra, solistas e coros, incluindo um infantil. A gravação ficará no ar por um mês, a partir de hoje (7), às 20h. Pelo YouTube.

Expedição Brasiliana

A atividade gravada, disponível na internet a partir de 6ª (7), às 11h, propõe despertar o espírito explorador das crianças com a criação de um “kit de aventuras”, para brincar dentro de casa, que inclui itens como mala, binóculo e diário de bordo. A ação faz parte do projeto IC para Crianças, do Itaú Cultural, que reúne vídeos com aulas de dança, ilustração e teatro. Pelo YouTube.

MAM

Pelo site Google Arts & Culture, o Museu de Arte Moderna apresenta duas exposições virtuais, em cartaz por tempo indeterminado. Antonio Dias: Derrotas e Vitórias reúne obras feitas pelo artista desde os anos 1960, que mesclam engajamento social, ironia e sensualidade. Já os 20 anos do Clube de Colecionadores de Fotografia são celebrados com a exibição online de obras de nomes como Claudia Andujar, Mário Cravo Neto, Adriana Varejão e Miguel Rio Branco.

FarOFFa no Sofá

O festival apresenta, ao longo de seis dias, 130 espetáculos gravados, além de nove palestras, exibidos sempre em horários específicos, como sessões teatrais. São trabalhos encenados desde a década de 1980, entre eles, Navalha na Carne (2015), do Teatro Oficina, e Os Gigantes da Montanha (2013), do Grupo Galpão. De 3ª (11) a 16/8, diversos horários. Pague quanto puder (valor revertido a instituições sociais). Programação e transmissões aqui.

LIVES DE MÚSICA

Zeca Pagodinho

Sob a direção de Paulão Sete Cordas e acompanhado por uma banda, o cantor e compositor carioca apresenta hits de seu repertório e clássicos do samba, como Coração em Desalinho, Deixa a Vida Me Levar e Opinião. Dom. (9), 17h. Pelo YouTube.

Caetano Veloso

O cantor e compositor baiano celebra seus 78 anos com uma aguardada live. Ele se apresenta ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom. 6ª (7), 21h30. Pela Globoplay (disponível para não assinantes).

Novos Baianos

O icônico grupo presta um tributo a um de seus célebres integrantes, Moraes Moreira, que morreu em abril. Em referência ao período em que viveram em comunidade, a live, com Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Galvão, será ambientada em um sítio no Rio de Janeiro. Parte do projeto Devassa Tropical Ao Vivo, a ideia é arrecadar doações para apoiar artistas do Cortejo Afro e do Retiro dos Artistas. Sáb. (8), 17h30. Pelo YouTube.

Festival de Inverno Rio

Em sua quarta edição, o evento será transmitido pela internet direto do Morro da Urca, tendo como mestre de cerimônias o cantor Toni Garrido. Na 6ª (7), o line-up inclui Marcelo D2, Ferrugem e Thiago Martins. Já no sábado (8) o festival transmite ao vivo os shows de Raimundos, Detonautas e Barão Vermelho. 6ª (7), 19h/23h; sáb. (8), 15h/18h. Pelo YouTube.

Beatles para Crianças

Em show online do famoso projeto, os músicos paulistanos Fabio Freire e Gabriel Manetti tocam hits como Yellow Submarine e I Wanna Hold Your Hand. Dom.(9), 16h. Pelo YouTube.

OUTRAS LIVES

Uma História do Hip Hop no Brasil

Como parte da programação de lives promovida pela Biblioteca Mário de Andrade, o encontro convida o dançarino de breaking Nelson Triunfo, um dos pioneiros da cultura hip hop no País. Ele fala sobre sua infância em Pernambuco, os bailes black nos anos 1970 com Tim Maia e James Brown, e sua ligação com a arte nas ruas. 3ª (11), 19h. Pelo YouTube.

Paixão pelas Tábuas, com Miriam Mehler

A atriz, que tem mais de 60 anos de uma carreira ligada a importantes palcos, como o Teatro Brasileiro de Comédia, o Arena e o Oficina, fala sobre sua trajetória, em live do Teatro Alfredo Mesquita. Sáb. (8), 21h. Pelo Instagram.

Pinacoteca

Uma parceria entre as secretarias estadual e municipal de Turismo promove visitas guiadas virtuais por vários pontos de São Paulo, toda quinta-feira, no mês de agosto. Na próxima 5ª (13), é a vez de conhecer, por meio dessa “live turística”, a Pinacoteca, museu de arte mais antigo da cidade, fundado em 1905. 5ª (13), 15h. Pelo Facebook e Instagram.

ZUM #18

Para marcar o lançamento da 18ª edição da revista de fotografia do Instituto Moreira Salles, a artista Berna Reale participa de live sobre suas performances, que mesclam violência e crítica social, ao lado da curadora e pesquisadora Marisa Mokarzel. A edição digital da ZUM está disponível em seu site. 4ª (12), 18h. Pelo YouTube.

DRIVE-IN

Arena Estaiada Drive-in

Localizado às margens do Rio Pinheiros, o espaço reúne atrações infantis neste sábado (8) à tarde. A peça Sítio do Pica-pau Amarelo, dirigida por Clayton Campos, tem apresentações às 14h e às 16h; e Lego Batman: O Filme ganha sessão dublada às 18h. A programação adulta da semana inclui longas como A Mula, de Clint Eastwood, no domingo (9), às 21h20. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos aqui.

Belas Artes Drive-in

Dentro do Memorial da América Latina, o espaço exibe clássicos com a curadoria do tradicional cinema de rua paulistano. Na 6ª (7), às 23h, tem O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick. No domingo (9), há sessões de Casablanca (1942), às 18h, e Cantando na Chuva (1952), a partir das 21h30. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda. R$ 65 (por carro, até 4 pessoas). Programação e ingressos aqui.

Cine Drive-in Morumbi Town Shopping

Em homenagem ao Dia dos Pais (9/8), o espaço incentiva famílias a irem ao cinema, apresentando filmes infantis entre 6ª (7) e domingo (9). Nos três dias, às 18h30, tem Meu Malvado Favorito 3; e, às 20h25, é a vez de Abominável (as duas animações serão dubladas). Av. Giovanni Gronchi, 5.930, V. Andrade. R$ 25 (por pessoa) + R$ 14 (por carro, com até 4 integrantes). Programação e ingressos aqui.

Drive-in Paradiso

O cinema ao ar livre gratuito, que ocupa o estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo no mês de agosto, exibe filmes nacionais. Neste sábado (8), às 20h30, tem a pré-estreia de Pacarrete, dirigido por Allan Deberton, que conta a história de uma professora de dança aposentada (Marcélia Cartaxo) que sonha em estrelar um espetáculo no interior do Ceará. Os ingressos, reservados pela internet, são disputados, mas uma "fila da sorte" é aberta no local 30 minutos antes das sessões. Av. Sargento Mario Kozel Filho, 251, Ibirapuera. Grátis. Programação e reservas aqui.

Drive-in Stage

A cantora Maria Rita é uma das atrações da semana no palco que ocupa o estacionamento do Parque Burle Marx. No show Samba de Maria, ela traz sucessos de sua discografia, como Tá Perdoado, e clássicos imortalizados por nomes como Beth Carvalho, Jorge Aragão e Clara Nunes. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade. Sáb. (8), 14h30. R$ 180 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos aqui.

Drive Park

Com projeções feitas pela Cinemark, ocupa o estacionamento do Shopping Eldorado. Neste fim de semana, a programação inclui filmes consagrados, como O Guarda-costas (1993), estrelado por Whitney Houston e Kevin Costner, exibido neste sábado (8), às 15h30; e Laranja Mecânica (1972), de Stanley Kubrick, no domingo (9), às 18h. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. R$ 60/R$ 90 (por carro, até 4 pessoas). Programação e ingressos aqui.

Tom Brasil Experience Drive-in

O espaço, com filmes e shows ao vivo, traz o novo stand-up do humorista Rafael Cortez, inspirado no período de isolamento: Antivírus, o Show. Na sequência, tem sessão do filme De Pernas pro Ar 3, com Ingrid Guimarães, já incluída no valor do ingresso. R. Carmo do Rio Verde, 152, Jd. Caravelas. Dom. (9), 19h. R$ 109,90/R$ 149,90 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos aqui.

Quer mais dicas? Confira a agenda, dia a dia, das atrações que ocupam drive-ins de São Paulo até domingo (9/8).

GASTRONOMIA

A seguir, bons restaurantes paulistanos que começam a reabrir suas portas , em seleção feita por Danielle Nagase e Renata Mesquita, do Paladar.

Balaio

Hoje (7), o restaurante do chef Rodrigo Oliveira dentro do Instituto Moreira Salles reabre suas portas com cardápio reduzido, mas que inclui clássicos da casa, como a moqueca de caju, palmito e banana-da-terra (R$ 125, para até três pessoas), e novidades, como a lasanha caipira, com massa de couve e recheio de ricota e abóbora (R$ 59). IMS. Av. Paulista, 2.424, térreo, Bela Vista, 2842-9123. 12h/16h (sáb. e dom., 12h/17h).

Banzeiro

O restaurante do chef Felipe Schaedler retomou as atividades no salão na semana passada. No cardápio, que pode ser acessado via QR Code, figuram receitas de sucesso, como a banda de tambaqui assada na brasa, com baião de dois cremoso (R$ 149, para três pessoas). R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 2501-4777. 11h30/15h30 (sáb. e dom., 12h/16h; fecha 2ª).

Cais

O charmoso sobrado na Vila Madalena, que tem os pescados tratados de forma nada convencional, volta a receber os clientes neste sábado (8), mas apenas aos fins de semana e só com reserva. R. Fidalga, 314, V. Madalena, 3819-6282. Sáb. 12h/15h e 19h/22h; dom 12h/17h.

Evvai

De mansinho, a casa do chef Luiz Filipe Souza vem retornando à normalidade. No sábado (8), o salão reabre pela primeira vez (desde março) exclusivamente com o menu-degustação – as receitas seguem a pegada de sempre, que integra a cultura italiana a ingredientes locais. Já no domingo (9), Dia dos Pais, somente o cardápio à la carte estará em cartaz. R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, 3062-1160. Sáb. e dom., 12h/15h.

Imakay

O restaurante de comida nikkei, que mescla a cozinha japonesa com a peruana, reabriu o salão recentemente. O cardápio, acessado via QR Code, lista temakis, ceviches e tiraditos, Entre as duplas de sushis, destaque para a de wagyu levemente selado com gema de ovo de codorna e flor de sal. R. Urussuí, 330, Itaim Bibi, 3078-7786. 5ª e 6ª, 12h/15h; sáb., 12h/16h.

La Casserole

O restaurante do Largo do Arouche teve de fazer algumas adaptações, como tirar as tradicionais toalhas e guardanapos de tecido, para a reabertura. Mas os clássicos da cozinha francesa, como o steak tartare e o pato com laranja, permanecem no menu. Lg. do Arouche, 346, República, 3331-6283. 12h/15h (sáb. e dom., 12h/17h).

Maní

Desde ontem (6), além do almoço, já é possível reservar uma mesa para jantar no restaurante de Helena Rizzo e matar a saudades do criativos menus da chef, que conta com novidades – caso do peixe na folha de bananeira, uarini, coco, molho de banana-da-terra e tucupi. R. Joaquim Antunes, 210, Jd. Paulistano, 3085-4148. 12h/15h e 19h/ 22h (sáb., 13h/16h e 19h/ 22h; dom. 13h/17h; fecha 2ª).

Spot

Os dois endereços do grupo já estão de portas abertas para o público, com novidade no cardápio: frango grelhado com shoyu, gengibre e legumes (R$ 56). Enquanto a unidade do Shopping JK recebe clientes até às 22h, na Paulista é possível comer tanto no salão como na área externa, mas apenas no almoço. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. 18h/22h (fecha dom.). Paulista. Al. Min. Rocha Azevedo, 72, Bela Vista. 11h45/14h30 (sáb. e dom., até 16h).