O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (6/11 a 12/11)

MÚSICA

Paula Toller

A cantora sobe ao palco do Teatro Santander em apresentação que celebra a sua carreira solo e com o Kid Abelha. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 4810-6868. 6ª (6), 21h. R$ 100/R$ 200.

Leia Também Confira os filmes que estreiam esta semana nos cinemas

Roupa Nova

A primeira apresentação da banda desde o começo da pandemia incluirá os maiores sucessos dos seus 40 anos de história no repertório. Hospitalizado, Paulinho não participa do show. Arena CTN. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 6ª (6), 23h59. R$ 160/R$ 320. (ingressos no local ou em ticket360.com).

Vanessa da Mata

A cantora volta aos palcos com a turnê de seu mais recente disco, Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina. O repertório do show inclui também seus grandes hits de outros discos, como Ai, Ai, Ai, Boa Sorte e Não Me Deixe Só. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. Sáb., 7/11, 21h. R$50/R$200,00 (ingressos no local ou em sympla.com).

MÚSICA ONLINE

João Bosco

O músico participa da série Eu Moro Dentro da Casca do Meu Violão, promovida pelo Sesc 24 de Maio. Dividida em quatro episódios de 20 minutos cada, a atração convida o público a conhecer sua obra e a sua relação com os instrumentos. A partir de 10/11, 20h, no Youtube do Sesc. Grátis. Até 1º/12.

EXPOSIÇÕES

Casa Triângulo

O espaço apresenta A Fábrica do Corpo Humano, mostra com colagens e intervenções feitas pelo artista Nino Cais em livros, objetos e fotografias, além de uma instalação feita com alambrado e um volume de camisas. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/12.

Galeria Estação

A mostra Exuberância, primeira individual do artista Moisés Patrício, tem curadoria de Ricardo Sardenberg e exibe três séries de trabalhos que incluem pinturas e esculturas. R. Ferreira Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb. 11h/15h; fecha dom.). Grátis (agendamento obrigatório em contato@galeriaestacao.com.br). Até 12/12.

Galeria Kogan Amaro

A galeria apresenta Pernoite, mostra de Daniel Lannes. O artista sempre se inspirou em fotografias para criar as suas obras e, desta vez, trabalhou com carvão sobre papel nas 11 pinturas e cerca de 20 desenhos apresentados. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. 11h/15h (somente mediante agendamento por telefone ou pelo e-mail atendimento@galeriakoganamaro.com).

Galeria Marcelo Guarnieri

O espaço inaugura exposição de Carlos Fajardo. Intitulada De Soslaio, reúne obras produzidas em diálogo com o espaço expositivo, entre fotografias e esculturas em vidro. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: 4ª (11). 10h/18h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 15/1/2021.

Parque Natural Arte Serrinha

Localizado aos pés da Mantiqueira, o parque inaugura neste fim de semana um museu ao ar livre, unindo arte, natureza e sustentabilidade. Localizado ao longo de todo o espaço da Fazenda Serrinha, em Bragança Paulista (90 km de São Paulo), ocupa uma reserva ecológica particular com esculturas e instalações de “land art”. O visitante terá também acesso a trilhas para caminhada que levam a um mirante panorâmico no alto do morro, com vista da represa do Rio Jaguari. Km 4,2 da Estrada da Serrinha (acesso pelo km 19 da Rodovia Fernão Dias para Piracaia). Sáb., dom. e fer., 10h/18h. R$ 10 (agendamento obrigatório no site arteserrinha.com.br).

Instituto Tomie Ohtake

O instituto inaugura Aglomeração Antonio Henrique Amaral, “exposição-processo” realizada virtualmente de junho a outubro e que agora ocupa o espaço físico. A mostra tem curadoria de Paulo Miyada e reúne também obras de artistas contemporâneos comissionados. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: sáb. (7). 6ª a dom., 12h/17h. Grátis. Até 7/2/21.

Mostra 3M de Arte

A 10ª edição da mostra ocupa o Parque do Ibirapuera. Com curadoria de Camila Bechelany, reúne dez instalações com o tema Lugar Comum: Travessias e Coletividades na Cidade, de artistas como Narciso Rosário, Camila Sposati e Lenora de Barros. R. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. Inauguração: sáb. (7). 10h/21h. Grátis. Até 6/12. Inf.: mostra3mdearte.com.br.

EXPOSIÇÕES ONLINE

Casa-museu Ema Klabin

A fundação abre a mostra online Paisagens Descritivas, do artista plástico Lucas Länder. Parte da série Intervalo Contemporâneo, a exibição reúne desenhos em grafite que formam grandes painéis com imagens de montanhas. emaklabin.org.br. Até 31/12.

Inhotim

A reabertura do Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, está prevista para este fim. Mas é possível também visitar o local pela internet, em programação virtual especial oferecida durante o mês de novembro, que começa nesta sexta-feira. inhotim.org.br.

TEATRO

Festival de Humor do Teatro Procópio Ferreira

O teatro apresenta uma série de stand-ups que marcam a retomada das atividades no espaço, com humoristas convidados como Emerson Ceará, Nany People, Cris Pereira, Rafael Cortez e Matheus Ceará. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 70 (ingressos em sympla.com). Até 13/12.

Mãe Fora da Caixa

A atriz Miá Mello volta aos palcos com espetáculo que aborda os diversos dilemas que envolvem a maternidade. A peça, inspirada no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, tem direção de Joana Lebreiro e texto de Cláudia Gomes. Teatro das Artes. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. A partir de 6/11. 6ª, 21h; sáb. e dom. 17h30. R$ 90.

TEATRO ONLINE

Festival Risadaria

Idealizado por Paulo Bonfá, o evento promove, até 29/11, apresentações gratuitas de humoristas consagrados e novos talentos da comédia. Transmissões em risadaria.com.br

O Estranho Atrás da Porta

Luccas Papp assina e dirige a peça, em que também atua com Diego Martins. Em cena, questões ligadas às guerras santas e ao preconceito. As sessões serão transmitidas na plataforma Sympla, diretamente do Viga Espaço Cênico. Estreia sáb. (7). Sáb. e dom., 19h. R$ 20/R$ 60 (ingressos em sympla.com.br). Até 15/11.

Ex-reality

O experimento cênico da ExCompanhia de Teatro propõe que três atores transmitam, ininterruptamente, a tela de seus celulares, em uma espécie de reality-show que busca encontrar o sentido da vida. O projeto tem duas sessões, de nove dias consecutivos cada. Todos os dias, às 21h30, um apresentador faz um resumo da experiência. Tudo isso é transmitido em uma plataforma que apresenta, em tempo real, a tela dos atores. 6 a 14/11 e 27/11 a 5/12, às 21h30. R$ 20/ R$ 100 (exreality.com.br).

Novo e Normal

Histórias de quatro casais de idades e realidades diferentes compõem a comédia , que reúne os atores Elidio Sanna, Jair Oliveira, Juliana Alves, Paloma Bernardi, Samara Felippo, Sérgio Mamberti, Suely Franco e Tania Khalill. A direção é de Ian Soffredini e Isser Korik. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h; dom., 15h. R$ 30/R$ 100 (ingressos em sympla.com.br).

EM FAMÍLIA

Pasteur, o Cientista

O Sesc Interlagos reabre a exposição, que destaca a obra do cientista francês Louis Pasteur por meio de vídeos, grafismos, animações, projeções e desenhos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 4ª a 6ª, 10h30/15h. Grátis (agendamento obrigatório em sescsp.org.br/interlagos). Até 29/11.

DRIVE-IN

Weekend Mooca Festival

O evento reúne atrações no Garden Concert Brasil, no estacionamento do Mooca Plaza Shopping. No sábado, às 20h, João Carlos Martins rege o Cinema in Concert. No domingo, às 16h, tem apresentação da banda Beatles para Crianças. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, V. Prudente. Sáb.: R$ 200 (até quatro pessoas por carro); dom.: R$ 120 (até cinco pessoas por carro). Ingressos em sympla.com.br.