O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (4/9 a 10/9)

DRIVE-IN

Belas Artes Drive-in. A programação do drive-in inclui exibições de Dona Flor e seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, hoje (4), às 20h30, e no domingo (6), às 18h. Outro destaque é a estreia nacional de Três Verões, dirigido por Sandra Kogut e estrelado por Regina Casé, hoje (4), às 23h, e sábado (5), às 18h. Além disso, o espaço recebe a sessão de abertura do 10º Festival Cinefantasy, com o filme O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão, no domingo (6), às 21h30. Memorial da América Latina. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda. R$ 65 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. Além de filmes, o espaço traz, neste fim de semana, dois espetáculos teatrais. Para os adultos, no sábado (5), às 21h30, tem o stand-up Sala da Comédia, comandado pelos humoristas Bruno Motta, Claudio Torres Gonzaga e Marcelo Mansfield, com participação especial de Mhel Marrer. Para as crianças, a opção é Turma da Mônica – O Show, com sessões no sábado (5) e no domingo (6), às 18h15, que inclui exibição de clássicos do CineGibi, apresentação musical dos personagens Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, e também um vídeo especial gravado por Mauricio de Sousa. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos.

CineSesc Drive-in. Entre os longas nacionais, estão Pacarrete, de Allan Deberton, exibido no sábado (5), às 18h30, e o novo Três Verões, de Sandra Kogut e com Regina Casé no elenco, apresentado neste domingo (6), às 18h30. Já no feriado ganha destaque A Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese, com sessão na 2ª (7), às 18h30. Pça. São Vito, s/º, Brás. R$ 20/R$ 40 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Drive-in das Américas. O stand-up Test Drive reúne, no palco, os comediantes Bruna Louise e Rodrigo Marques, hoje (4), às 21h (R$ 120/R$ 160, por carro, até 4 pessoas). Já para os roqueiros, tem o projeto Classic Rock, que aposta em shows fiéis aos arranjos, vozes e figurinos originais das bandas. A estreia é com o repertório do Queen, neste sábado (5), às 21h (R$ 160/ R$ 200, por carro, até 4 pessoas). R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos.

Go Dream. O palco ao ar livre instalado no Estádio do Pacaembu recebe o ator Leandro Hassum com seu show de stand-up, hoje (4), às 21h30 (R$ 205, por carro, até 4 pessoas). Para as famílias com crianças, tem D.P.A. A Peça – Um Mistério no Teatro, com sessões entre hoje (4) e domingo (6), sempre às 11h, 14h ou 17h (R$ 255/R$ 355, por carro, até 4 pessoas). Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. Ingressos.

LIVES

Moacyr Luz e Samba do Trabalhador. Fundada em 2005, a roda de samba apresentada às segundas-feiras no Renascença Clube, no Rio, acumula cinco discos lançados e vários prêmios. Pela segunda vez, os integrantes comandam uma live a partir do palco onde o grupo nasceu. 2ª (7), 17h. YouTube.

Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo. Com texto de Marina Corazza, o espetáculo solo com Nicole Cordery tem única apresentação ao vivo. A partir da vida de Alice B. Toklas (1877-1967), autora de um famoso livro de receitas e companheira da também escritora Gertrude Stein (1874-1946), o monólogo discute as fronteiras entre realidade e ficção. Sáb. (5), 20h. Grátis (inscrições pelo site).

Moacyr Franco. Durante uma hora e meia, o cantor apresenta sucessos como Cartas na Mesa e Ainda Ontem Chorei de Saudade. O show online, que ocorre no Teatro Gamaro, terá participação de Rick Batista, filho de Amado Batista. Sáb. (5), 18h. R$ 33 (ingressos).

Música #EmCasaComSesc. O projeto, com apresentações ao vivo sempre às 19h, recebe, hoje (4), a cantora Marina de La Riva, que convida o músico Wesley Vasconcelos (violão de sete cordas). Já no sábado (5), tem Pedro Luís em uma homenagem a Luiz Melodia (1951-2017), com releituras de canções como Pérola Negra e Fadas. Para fechar o fim de semana, no domingo (6), é a vez de Clemente tocar sucessos de rock e punk-rock. YouTube.

Paulinho Moska & João Marcello Bôscoli. Como parte da programação virtual do Teatro Bradesco, o cantor e compositor carioca e o produtor e empresário, filho de Elis Regina, comandam um bate-papo permeado de música. 5ª (10), 19h30. YouTube.

PELA INTERNET

Adriana Calcanhoto. A cantora faz apresentação online do show Só, a partir do palco do Teatro Riachuelo Rio, apenas com canções compostas por ela durante a quarentena. Sáb. (5), 21h. R$ 20. Ingressos.

Joyce Moreno. Em show ainda inédito, registrado no Japão, em 2008, a cantora celebra o estilo que tanto a influenciou: a bossa-nova. Ao lado dos músicos Helio Alves (piano), Jorge Helder (baixo) e Tutty Moreno (bateria), ela interpretou repertório de artistas como Johnny Alf, Vinicius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto. A gravação estará disponível no canal de Joyce a partir deste sábado (5), às 20h. YouTube.

Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo. O festival online exibe, gratuitamente, 33 filmes vindos de 21 países, com sessões diárias sempre às 19h e às 22h, até o dia 30/9. Neste sábado (5), às 22h, por exemplo, tem o longa russo Anna Karenina – A História de Vronsky, dirigido por Karen Shakhnazarov. Já no domingo (6), às 19h, uma opção é o indiano Pink, de Aniruddha Roy Chowdhury. Programação e transmissões.

São Paulo Companhia de Dança. Em sua temporada 2020, o grupo interpreta coreografias no palco do Teatro Sérgio Cardoso e as exibe ao vivo pela internet. Entre elas, está Aparições, inspirada na obra de Portinari. 5ª (10), 17 e 24/9, 21h. YouTube.

A Música Popular Brasileira no Século 21. O curso gratuito, promovido pela Batuta, a rádio online do Instituto Moreira Salles, é ministrado pelo cantor, compositor e músico Romulo Fróes. As aulas são compostas por quatro vídeos gravados, que abordam temas como a evolução dos meios de gravação e difusão musicais. YouTube.

Palco Virtual – Cênicas. O projeto do Itaú Cultural inclui ciclo de leituras às segundas-feiras e peças para adultos às terças-feiras, sempre às 20h, enquanto os fins de semana são reservados para as crianças (às 15h). Nesta 2ª (7), as atrizes Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido fazem interpretação lida de Que os Mortos Enterrem os Seus Mortos, de Samir Yazbek. Já na 3ª (8) e dia 15/9, tem o espetáculo virtual Só, que reúne artistas da formação inicial da companhia Os Fofos Encenam, como Fernando Neves e Kátia Daher. Grátis (reserva de ingressos).