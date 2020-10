O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (30/10 a 5/11)

TEATRO

Protocolo Volpone – Um Clássico em Tempos Pandêmicos

A peça da Cia. Bendita Trupe é uma adaptação de comédia de Ben Jonson, na versão de Stefan Zweig, com adaptação de Marcos Daud e direção de Johana Albuquerque. Em cena, a história de Volpone, que finge estar agonizante e diverte-se com bajuladores. Com Daniel Alvim, Helena Ranaldi, Joca Andreazza e outros. Teatro Arthur de Azevedo. Estacionamento. Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. 4ª a sáb., 20h; dom., 18h. Pague quanto quiser, até R$ 20 (a aquisição do ingresso deve ser feita a partir das 11h da véspera de cada apresentação, em link que será disponibilizado no Instagram @benditatrupe). Até 8/11.

TEATRO ONLINE

Amor de Quarentena

Assinado pelo argentino Santiago Loza e dirigido por Daniel Gaggini, o projeto propõe uma “microficção” enviada ao público via WhatsApp. Ao comprar o ingresso, o participante escolhe um artista – Reynaldo Gianecchini, Mariana Ximenes, Débora Nascimento ou Jonathan Azevedo – para guiá-lo ao longo de uma experiência que dura 13 dias e inclui mais de 60 mensagens de voz e de texto, vídeos, canções e fotos, que simulam uma tentativa de reconstrução amorosa. R$ 40 (ingressos em sympla.com.br). Até 5/11. Informações em amordequarentena.com.br.

Dogville

Nos dois anos de sua estreia, a adaptação do filme de Lars von Trier ganha imersão virtual que mescla leitura cênica, projeções, trechos de gravações, comentários e bate-papo ao vivo. Na trama, sob direção de Zé Henrique de Paula, a atriz Mel Lisboa interpreta Grace, personagem vivida por Nicole Kidman no cinema. 2 e 3/11, 19h (no Youtube e Facebook @dogvilleapeca).

Grupo Tapa

Com transmissão via Zoom direto do Teatro Aliança Francesa, o grupo faz mostra com clássicos de seu repertório até 12/12. A programação, sempre aos sábados, às 19h, tem início amanhã (31) com O Encontro no Bar, de Bráulio Pedroso, peça que traz temas como a infidelidade. No elenco, Brian Penido Ross, Clara Carvalho e Guilherme Sant'Anna. R$ 20/R$ 100 (ingressos em sympla.com.br).

A Lista

Com Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, o espetáculo será transmitido ao vivo como parte do projeto Palco Instituto Unimed-BH em casa. A comédia conta a história de uma aposentada trancada no seu apartamento, evitando se contaminar com o vírus que assolou o mundo. O encontro com a jovem Amanda, que abastece a casa da vizinha, provoca lembranças e descobertas em ambas personagens. 5/11, 20h30. Grátis. Transmissão simultânea pelos canais do YouTube SescemMinasGerais e TeatroClaroRJ.

Uma Mulher Só

No monólogo dirigido por Marco Antônio Pâmio e interpretado por Martha Meola, uma mulher trancada em casa pelo marido alegra-se com a chegada de uma nova vizinha, de quem se torna amiga e confidente. O espetáculo integra o projeto Teatro Vivo em Casa. 31/10, 20h. Grátis (ingressos pelo perfil do Instagram @vivo.cultura).

EXPOSIÇÕES

Galeria Bolsa de Arte

A galeria abre a exposição É Arte? É Design?, com curadoria de Regina Galvão. Composta por criações de 24 estúdios contemporâneos brasileiros, a mostra questiona a ampliação do campo artístico, exibindo peças que deixam os espectadores muitas vezes em dúvida se o que veem é arte ou design. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. 13h/17h (sáb., 12h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 5/12.

Galeria Raquel Arnaud

O espaço retoma suas atividades com a mostra Rigor da Forma, Liberdade da Cor, de Wolfram Ullrich, que traz seus relevos monocromáticos e uma série de trabalhos mais antigos do artista. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3082-6322. 11h/19h (fecha dom.). Grátis (agendamento por telefone ou pelo e-mail info@raquelarnaud.com). Até 19/12.

Japan House

O espaço apresenta duas mostras inéditas. Uma delas, instalada no térreo, exibe uma seleção de looks do designer Tomo Koizumi, feitos com organza japonesa. A outra, intitulada Japonésia, exibe o trabalho de Naoki Ishikawa, nome de destaque da fotografia contemporânea do Japão. Av. Paulista, 52, Bela Vista, 3090-8900. 11h/17h (fecha 2ª). Grátis (agendamento em bit.ly/ingjhouse).

Pinacoteca

O museu inaugura nova apresentação de seu acervo de arte brasileira, com mil obras de mais de 400 artistas. A coleção ocupará 19 salas e será dividida em três núcleos que vão além da cronologia histórica, propondo diálogos entre as obras: Territórios da Arte, Corpo e Território e Corpo Individual/Corpo Coletivo. Paralelamente, o museu também inaugura a mostra Vexoá: Nós Sabemos, com curadoria da ativista indígena Naine Terena. Pça. da Luz, 2, Luz, 12h/20h. Inauguração: sáb. (31). 12h/20h. Grátis (reserva obrigatória em pinacoteca.org.br, válida apenas para as duas exposições).

MÚSICA

Toninho Ferragutti

O Teatro Alfa retoma sua programação de forma híbrida (com público presente e também em forma de live). A primeira atração é um show do acordeonista, que se apresentará acompanhado por um quinteto de cordas, como parte do projeto Temporada Alfa de Música. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 3/11, 20h30. R$ 100 (presencial) e R$ 30 (online), em teatroalfa.com.br).

MÚSICA ONLINE

Blue Note Sessions

O cantor e compositor Beto Guedes participa de mais uma edição do projeto. No repertório, ele interpretará canções que marcaram sua carreira, como O Sal da Terra, Lumiar, Quando te Vi, Sol de Primavera e Amor de Índio. Hoje (30), 20h, em youtube.com/bluenotesp. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Roberto Minczuk, a orquestra faz transmissão virtual de repertório que inclui peças Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Vivaldi e Haendel. 29, 30 e 31/10, 20h. Em bit.ly/orqmun20.

DANÇA

Cisne Negro Cia. de Dança

Em sessão aberta ao público e transmitida online, a companhia apresenta o programa Variações em Prece, composto por cinco obras de seu repertório. Com curadoria artística de Maurício Machado, a apresentação busca homenagear as vidas perdidas durante a pandemia. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 31/10, 20h. R$ 30 (presencial) e R$ 20 (online), em eventim.com.br.

PELA INTERNET

Dia D

O IMS promove a 10ª edição do evento que celebra a obra de Carlos Drummond de Andrade, nascido em 31 de outubro de 1902. A programação, online e gratuita, inclui um curso com José Miguel Wisnik e a exibição de dois filmes sobre o poeta pelo site diadrummond.com.br. A partir de 31/10. Grátis.

Estéticas das Periferias

A 10ª edição do encontro, que destaca a vanguarda artística das periferias, será totalmente online. O evento reúne cerca de 5 mil artistas em 640 atividades, como oficinas, intervenções, debates e palestras. De 31/10 a 8/11 em esteticasdasperiferias.org.br. Grátis.

Festival Raridades

A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (Abraf) promove a primeira edição do evento para a conscientização da população sobre doenças raras. Online, o festival reúne conteúdo audiovisual com 30 filmes nacionais e internacionais, debates, a exposição Beyond the Diagnosis (com pinturas de 18 artistas) e shows com Laura França e a Banda Alexandre Z. festivalraridades.com.br. Até 25/11.

Teatro Bradesco

O teatro promove lives com nomes como Rita Von Hunty, Ana Carolina, Dan Stulbach, Leandro Karnal, Oswaldo Montenegro, Edna Vasselo Goldoni e Jorge Aragão. Em 5/11, às 20h, pelo YouTube, haverá um encontro entre Seu Jorge e Céu. De 3 a 26/11, no YouTube e no Instagram @teatrobradesco. Grátis.

EM FAMÍLIA

Teatro Alfa

O teatro retoma sua temporada infantil, com quatro montagens até 20/12. A primeira delas é O Dia Que Minha Vida Mudou por Causa de Um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas, em 1º, 7 e 8/11, às 16h. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Jd. Don Bosco, 5693-4000. R$ 20/R$ 40.

Museu da Imaginação

O museu reabre neste sábado com quatro exposições e estações lúdicas, divididas em Mondrian: Do Figurativo ao Abstrato; Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio; Mergulho com Monet; e Espaço Multikids. As atividades online do museu continuam. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/13h e 14h/17h (fecha 2ª e 3ª). R$ 25/R$ 70 (compra somente em museudaimaginacao.com.br).

Musicar

Com shows, vivências, oficinas, podcasts e webinars, o festival de música infantil segue até 15 de novembro, como parte do projeto #CCBBemCASA. Entre os destaques deste fim de semana, o grupo mexicano Chalanes del Amor propõe, no sábado, às 15h, oficina sobre os saberes e cantigas infantis mexicanos, caribenhos e latinos. No domingo, às 17h, faz também uma apresentação de caráter festivo. Em youtube.com/musicarfestival. Até 15/11.