O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (28/8 a 3/9)

DRIVE-IN

Ana Carolina. Ao lado de dois músicos, a cantora e compositora faz show em drive-in cantando seus sucessos e canções de artistas que admira. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (29), 22h. R$ 350/R$ 450 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Leia Também Série de concertos curtos da Osesp terá acesso gratuito

Allianz Parque. O projeto Arena Sessions, que ocupa o estádio, recebe nesta 6ª (28), às 21h, o show do sambista Diogo Nogueira, mostrando sucessos de sua carreira e composições mais recentes (R$ 350/R$ 450, por carro, até 4 pessoas). No domingo (30), às 21h, o palco do drive-in recebe o ator e apresentador Marco Luque com seu espetáculo de humor Todos por Um, em que ele dá vida a diversos personagens (R$ 120/R$ 180, por carro, até 4 pessoas). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. O espaço localizado às margens do Rio Pinheiros exibe, neste sábado (29), filmes para vários públicos. Para as famílias com crianças pequenas, às 18h15, tem sessão dublada da animação musical Animazoo. No mesmo dia, às 20h10, os adultos podem assistir à sessão do filme de guerra Dunkirk, de Christopher Nolan. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos.

Belas Artes Drive-in. Entre os destaques da programação do cinema, que ocupa o Memorial da América Latina, neste sábado (29), tem Os Melhores Anos de uma Vida, de Claude Lelouch, às 20h30, e também Seven – Os Sete Crimes Capitais, de David Fincher, às 23h. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda. R$ 65 (por carro, até 4 pessoas). Programação e ingressos.

Cinesesc Drive-in. O novo cinema ao ar livre ocupa o terreno do Sesc Parque Dom Pedro II, no Brás, com ingressos disponibilizados para compra online sempre às terças-feiras, a partir das 17h, na semana da exibição. Neste sábado (29), às 18h30, tem sessão do aclamado Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; no domingo (30), às 18h30, é a vez do documentário O Barato de Iacanga, de Thiago Mattar, sobre os bastidores do Festival de Águas Claras, promovido no interior de São Paulo entre os anos 1970 e 1980. Pça. São Vito, s/º, Brás. R$ 20/ R$ 40 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Go Dream. O novo drive-in ocupa o estádio do Pacaembu com uma programação montada em parceria com a Globo. Na 6ª (28), às 20h30, tem sessão dublada de Yesterday, de Danny Boyle, inspirado no universo dos Beatles (R$ 60, por carro). No sábado (29), às 14h30, tem Sessão Gloob com a pré-estreia da 14ª temporada de D.P.A (R$ 40, por carro). Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. Ingressos.

LIVES

Homenagem ao Monarco. O sambista, integrante mais antigo da Portela, ganha show que celebra seus 87 anos, com participação de especial da cantora Maria Rita, que interpretará clássicos como Coração em Desalinho. Artistas como Marisa Monte, Diogo Nogueira, Paulinho da Viola, Criolo, Nelson Sargento, Martinho da Vila e Teresa Cristina estão entre os que já confirmaram sua participação por vídeo, cada qual em sua casa. 2ª (31), 19h. YouTube.

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes. Os três artistas, de diferentes gerações, se unem para interpretar grandes sucessos do samba. A intenção da live solidária, que será transmitida pelos canais dos artistas e pelo YouTube da Mastercard, é arrecadar fundos para a ONG Ação da Cidadania, de combate à fome. Sáb. (29), 20h. YouTube.

Festival #CulturaEmCasa. A plataforma mantida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa paulista traz programação especial, inspirada no mês da visibilidade lésbica, com expoentes da música contemporânea. Nesta 6ª (28), às 21h30, tem show ao vivo da cantora e compositora Aíla, de Belém. No sábado (29), às 21h30, quem comanda a live é a carioca Mahmundi. Site.

Kiara Terra. A escritora e contadora de histórias apresenta uma série de lives para o público infantil (a partir de 5 anos), com bastante interação e participação de Brunna Talita. Intitulada Histórias para Sonhar no Dia de Hoje, a atração faz parte da programação online da Biblioteca Parque Villa-Lobos. As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição pelo site. Sáb. (29), 5 e 12/9, 16h/16h45. Site.

Música #EmCasaComSesc. O projeto promovido pelo Sesc tem três shows ao vivo marcados para este fim de semana, sempre às 18h. Na 6ª (28), tem Tássia Reis, com participação de Jhow Produz e Weslei Rodrigo. No sábado (29), quem se apresenta é a cantora Zizi Possi. E, no domingo (30), a live é de Jussara Silveira e Luiz Brasil. YouTube.

Orquestra do Theatro São Pedro. O grupo ligado ao centenário teatro celebra seus dez anos de existência com um concerto online. Com participação do maestro Cláudio Cruz, da soprano Marina Considera e do tenor Fernando Portari, o repertório contempla a obra de compositores como Mozart e Villa-Lobos. 6ª (28), 18h. YouTube.

Os Paralamas do Sucesso. O trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone faz sua primeira live, apresentando show com clássicos da carreira, entre eles, Meu Erro, Óculos e Lanterna dos Afogados. Sáb. (29), 20h. YouTube.

PELA INTERNET

Fóssil. Nelson Baskerville e Rita Pisano encenam peça sobre a Revolução de Rojava, na Síria, transmitida via Zoom. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 16h; 2ª (31), 19h. R$ 20 (sáb., grátis). Ingressos.

Ecos do Ipiranga. Para celebrar a Independência do Brasil (7/9), o Museu do Ipiranga lança plataforma digital que inclui vídeos, conteúdos educativos e interativos. Entre 3ª (1º) e 5ª (3), por exemplo, vai ao ar uma série de podcasts, com especialistas entrevistados, sobre o tema Repensando a Memória da Independência. A partir de 3ª (1º), um aplicativo permitirá uma visita virtual em 3D pelos jardins do museu, com em um game (com avatar e tudo). Grátis. Site.

Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas. O evento online promovido pelo Itaú Cultural reúne trabalhos de diferentes regiões brasileiras, que apresentam projetos contemplados em editais de emergência, realizados para apoiar artistas durante a pandemia. Entre eles, há espetáculos completos, cenas teatrais, performances, quadros de dança e circo, tanto para adultos como para crianças. Na 4ª (2), às 20h, por exemplo, vai ao ar Rezos da Xamãe Zanoia, vídeo da atriz pernambucana Lívia Falcão em que uma índia que vive em terras distantes faz videochamadas para a Terra para compartilhar seus saberes sobre o atual momento. 4ª (2) a 6/9. Grátis. Site.

8 1/2 Festa do Cinema Italiano. De 6ª (28) a 10/9, o festival de filmes exibe 20 produções contemporâneas, como o premiado documentário Normal, de Adele Tulli. Programação completa.

A Lista. Mãe e filha, as atrizes Lilia Cabral e Giulia Bertolli protagonizam a peça, com sessões online, que tem texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva. A partir do palco do Teatro Petra Gold, elas interpretam Laurita, uma aposentada que vive trancada em casa para se proteger de um vírus, e Amanda, uma jovem que abastece a casa da vizinha. Metade do valor arrecadado com a venda dos ingressos será doado para os profissionais da classe artística que perderam seus trabalhos durante a pandemia. 50 min. 12 anos. Estreia 5ª (3). 5ª e 6ª, 17h. R$ 10. Até 25/9. Ingressos.

Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa. Criado há 15 anos, o evento ganha versão online em 2020, realizada pelo Instituto da Cultura Árabe em parceria com o Sesc. Um dos destaques é a estreia nacional do documentário Gaza, dirigido pelos cineastas irlandeses Garry Keane e Andrew McConnell. O filme será exibido logo após a abertura oficial do evento, nesta 6ª (28), às 18h, que será transmitida pelo canal de YouTube da ACArabe (bit.ly/icarabe). 6ª (28) a 27/9. Grátis. Site.

Para Duas. Chris Couto, Karin Rodrigues e Claudio Curi encenam espetáculo online dirigido por Elias Andreato, a partir do Teatro Cacilda Becker. Mesclando drama e humor, a trama narra um inusitado reencontro entre mãe e filha após anos em silêncio. 70 min. Livre. Estreia sáb. (29). Sáb., 21h. Grátis. Até 19/9. YouTube.

Quer boas indicações de bares que já estão abertos em São Paulo, seguindo as normas de segurança? Confira a seleção feita pelo Paladar.