O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (25/9 a 1/10)

LIVES

Gal Costa. A cantora celebra seus 75 anos com um show especial gravado no palco da Casa de Francisca, transmitido ao vivo pelo olhar da cineasta Lais Bodanzky. No repertório da apresentação, que tem direção musical de Marcus Preto, estão sucessos como Baby, Modinha para Gabriela e Sorte. Sáb. (26), 22h. YouTube.

Afetos Especial 20 Anos sem Baden. No dia em que se completam duas décadas da morte do violonista Baden Powell – parceiro de nomes como Vinicius de Moraes, Tom Jobim e Paulo César Pinheiro –, a Casa Natura Musical promove live com os filhos do artista, Marcel e Philippe Powell. No encontro, eles comandam um bate-papo resgatando memórias afetivas e musicais em torno do consagrado músico. Sáb. (26), 19h. Instagram.

Conversa de Botequim. O cantor e compositor Diogo Nogueira comanda uma roda de samba em que ele, enquanto cozinha, convida dez nomes da nova geração do samba carioca, entre eles, Marina Íris e Juninho Thybau. Dom. (27), 12h. YouTube.

Duda Beat e Nando Reis. A cantora e compositora, que ganhou o prêmio Revelação de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte, une-se ao ex-Titãs Nando Reis para um show que promete ser cheio de hits. A live é promovida pelo projeto Devassa Tropical ao Vivo. Hoje (25), 21h. YouTube.

Festival IMuNe – Instante da Música Negra. A edição 2020 do evento ganha grande live de encerramento estrelada por Elza Soares e Renegado. A chamada IMuNe Experience será neste sábado (26), às 20h. YouTube.

Festival BB Seguros de Blues e Jazz. Em sua 6ª edição, o evento apresenta uma série de shows com transmissão a partir de Curitiba (PR), neste sábado (26), a partir das 17h. Entre as atrações, estão Hélio Brandão e Airto Moreira (18h); Edgard Scandurra (19h); Bixiga 70 (21h); e Thornetta Davis (23h). Sáb. (26), 17h/0h. YouTube.

Geraldo Azevedo. No show virtual Solo (na Rede) Contigo, o cantor e compositor pernambucano apresenta composições mais recentes, algumas músicas inéditas e sucessos como Dia Branco e Táxi Lunar. A live faz parte do projeto Teatro Riachuelo de Palco Aberto. Sáb. (26), 21h. R$ 20. Ingressos.

A História da Música. O concerto da orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, regida por João Carlos Martins, apresenta composições eruditas e populares ao longo de quatro séculos de música. No repertório, Bach, Villa-Lobos, Beatles, Queen, Adoniran Barbosa, entre outros. 2ª (28), 20h. YouTube.

Casos e Canções. No espetáculo, a atriz Eva Wilma interpreta músicas que marcaram sua vida e carreira, ao lado do filho, John Herbert Jr., no violão. Ela ainda lê texto de Plínio Marcos. Hoje (25), 21h30. YouTube.

Mães da Favela. O projeto social ligado à Central Única de Favelas (CUFA) faz festival de encerramento da ação que arrecada doações para a compra de cestas básicas. Realizado em parceria com a O2 Filmes, o evento terá 12h de transmissão ao vivo, com apresentações de dezenas de artistas, como Seu Jorge, Dudu Nobre, Rappin Hood, Tássia Reis, B Negão, Alcione, Fernanda Abreu, Rincon Sapiência e Leci Brandão. Hoje (25), a partir das 19h. Site.

Rincon Sapiência. O rapper, que ganhou projeção em 2017, com seu álbum de estreia Galanga Livre, faz show online com transmissão ao vivo, hoje (25), às 19h, dentro do projeto Música no Vão, do Masp. Antes, às 18h, a dançarina Mayara Rosa ministra workshop apresentando passos básicos do hip-hop. Hoje (25), 18h. YouTube.

Samuel Rosa e Juliano Alvarenga. O vocalista do Skank se apresenta ao lado do filho, o guitarrista Juliano Alvarenga, interpretando exemplos do repertório dos dois músicos e também de outros compositores. A transmissão será feita a partir do estúdio Sonastério, em Belo Horizonte. Sáb. (26), 17h. YouTube.

DRIVE-IN

Drive-in Cinesesc. O filme Bohemian Rhapsody, dirigido por Dexter Fletcher e que conta a trajetória de Freddie Mercury e a banda Queen, ganha sessão no drive-in do Sesc Parque Dom Pedro II, no domingo (27), às 18h30. Pça. São Vito, s/nº, Brás. R$ 20/R$ 40 (por carro). Ingressos.

Arena Vibez. O espaço que ocupa o estacionamento da escola de samba Águia de Ouro recebe, neste domingo (27), às 20h, um animado show do grupo Vitrolla 70 interpretando sucessos de Tim Maia e Jorge Ben Jor (R$ 80/R$ 100, por carro, até 4 pessoas). Av. Pres. Castelo Branco, 7.683, Barra Funda, 3951-6400. Ingressos.

Drive-in das Américas. Hoje (25), às 21h30, o espaço recebe o show de humor Um Mallandro na Quarentena, comandado por Sergio Mallandro (R$ 120/R$ 160, por carro, até 4 pessoas). Já no sábado (26), tem a animação infantil Patrulha Canina, às 17h (R$ 180, por carro), e show do projeto Classic Rock com repertório de U2 e Coldplay, às 21h (R$ 100, por carro). R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. O teatro ganha destaque na programação semanal do drive-in, com dois novos espetáculos (R$ 109,90/R$ 149,90, por carro, até 4 pessoas) da Cia. da Comedia G7. Cenas da Quarentena, apresentado no sábado (26), às 20h, retrata um casal confinado em uma quitinete desde o início da quarentena. E Alívio Emergencial, sobre uma família que se cansou de 2020 e decidiu antecipar o Natal, ganha sessão no domingo (27), às 19h. Entre os filmes, tem Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, hoje (25), às 20h (R$ 45/R$ 96, por carro, de 1 a 4 pessoas). R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara S. Antônio. Ingressos.

Transamérica Drive-in. O projeto Drive-in Kids apresenta, neste sábado (26), às 16h, um espetáculo com a dupla de palhaços Patati Patatá, com clássicos do universo infantil, como Tindolelê e Piauí Abacaxi (R$ 150, por carro, até 4 pessoas). Al. Tocantins, 234, Barueri (SP), 2506-1580. Ingressos.

Villa Open Air. No estacionamento do Shopping Villa-Lobos, o drive-in recebe, de sábado (26) a 12/10, somente aos fins de semana e feriados, sessões do CineGibi da Turma da Mônica, sempre às 16h – antes de cada uma delas, os personagens Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão interagem com a plateia (R$ 150, por carro, até 4 pessoas). Neste domingo (27) e no dia 11/10, às 20h, a atração é Antivírus, o Show, espetáculo de stand-up do humorista Rafael Cortez (R$ 150, por carro, até 4 pessoas). Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Ingressos.

PELA INTERNET

Bradesco Cultura. A nova plataforma reúne conteúdos ligados a artes visuais, música e teatro. No site, já é possível conferir, por exemplo, um minidocumentário sobre Totem, do Cirque du Soleil, e Romeu e Julieta, de Tchaikovski, tocada por músicos ligados ao Theatro Municipal. Site.

Cenas Invisíveis. O projeto teatral da Cia. Filhos do Dr. Alfredo apresenta diversas narrativas curtas, em formato de áudio, que partem de situações tensas para, depois, atingir o humor. Toda quinta-feira, uma nova cena vai ao ar, sob direção de José Eduardo Vendramini e Marcelo Braga. 5ª, 20h. Até 29/10. Instagram.