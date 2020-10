O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (23/10 a 29/10)

EXPOSIÇÕES

Sesc Pompeia

Na área de convivência da unidade, FARSA. Língua, fratura, ficção: Brasil-Portugal reúne 150 obras de artistas brasileiros e portugueses, como Carla Filipe, Grada Kilomba e Helena Ignez. No galpão, Kader Attia – Reparos Irreparáveis, individual do artista franco-argelino, exibe obras ligadas a questões históricas e sociais. R. Clélia, 93, 3871-7700. 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis (agendamento obrigatório pelo site sescsp.org.br/exposicoes). Até 30/1/2021.

Casa do Jasmin

A exposição Helena Carvalhosa – O que em Mim Sente Está Pensando, com curadoria de Marcelo Salles, reúne cerca de 30 pinturas recentes da artista, que desenvolvem um diálogo entre opostos: interiores x paisagens; formas x figuras. R. José Maria Lisboa, 1.145, Jd. Paulista, 3083-5024. Inauguração: sáb. (24). 13h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Até 21/11.

Galeria Leme

Como Colocar Ar nas Palavras é o título da primeira exposição individual da artista baiana Rebeca Carapiá. Com curadoria de Diane Lima, a mostra reúne obras com cobre sobre tela e esculturas de ferro de média e grande dimensão. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8114. 10h/16h (fecha sáb. e dom.). Grátis (agendamento obrigatório em galerialeme.com). Até 12/12.

Galeria Lume

Transitando entre desenho, pintura, escultura e instalação, o artesão e construtor Osvaldo Gaia une os saberes dos ribeirinhos, das águas, do mato e das cores filtradas na pintura na mostra inédita Vamos Chamar o Vento, que também pode ser conferida online. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: sáb. (24). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis (agendamento obrigatório pelo telefone ou em galerialume.com). Até 21/11/2020.

MAB FAAP

O museu apresenta uma série de mostras paralelas, como Da Humanidade: 100 Artistas do Acervo (até 4/7/2021); Entre Bordas e Bordados – Desmanchando Limites, da artista visual Bia Bender (até 22/11); além de uma individual com fotografias produzidas por Gabriel Wickbold (até 31/1/2021). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 11h/17h (fecha 3ª). Grátis (agendamento obrigatório em faap.br/museu).

Museu da Imigração

O museu apresenta instalação relacionada à pandemia. Intitulada Respiro e localizada no jardim, a obra propõe uma reflexão sobre o período de distanciamento e suas conexões com a experiência migratória. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis; museudaimigração.org.br).

Museu de Arte Sacra

O museu reabre com a mostra Nós da Etiópia – Recortes de uma Viagem. Com curadoria de Beatriz Cruz, reúne 30 imagens do fotógrafo Daniel Taveira registradas durante sua viagem ao país. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (reserva obrigatória em museuartesacra.org.br). Até 30/11.

Museu do Futebol

O museu apresenta Pelé 80 – o Rei do Futebol. Com caráter lúdico, a mostra conta toda a história do jogador, com direito a uma enorme escultura na entrada, convidando o público para selfies, e um filme criado por Gringo Cardia especialmente para a exposição. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, 3661-2273. 13h/19h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). R$ 20 (agendamento obrigatório em bit.ly/expomuseu-futebol).

TEATRO

Cara Palavra

Andréia Horta, Bianca Comparato, Débora Falabella e Mariana Ximenes estrelam sarau performático que destaca a poesia feminina contemporânea. A direção é de Pedro Brício. Sáb. e dom., 20h. R$ 20/ R$ 100 (tudus.com.br). Até 15/11.

Teatro em Casa

O projeto do Sesc entra em nova fase, com atores ocupando os palcos das unidades na capital paulista – mas ainda sem público no local. As próximas apresentações são dos espetáculos Las Orientales (com Paula Cohen e Natalia Mallo), 6ª (23), e Cuidado! Animais na Pista (com Eliane Costa), no domingo (25). Transmissões virtuais: dom., 4ª e 6ª, 21h, em sesc.digital.

MÚSICA

Jazz Sinfônica

A orquestra retoma suas apresentações na Sala São Paulo. Neste fim de semana, a orquestra apresenta um concerto da série Encontros Históricos, com a participação de Erasmo Carlos e Roberta Sá, sob a regência do maestro Fábio Prado. Pça. Júlio Prestes, 16, 3367-9500. Sáb. (24), 21h. Ingressos em bit.ly/salasp-sinfonica.

Serial Funkers

A banda paulista de funk e soul music faz seu primeiro show na reabertura do Bourbon Street. O grupo apresenta seu primeiro álbum, Porque Funk É Coisa Séria. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Sáb. (24), 20h30. R$ 75/R$ 85; bourbonstreet.com.br.

ONLINE

Festival da Canção

A etapa Regional São Paulo do tradicional festival realizado pela Aliança Francesa, chega à 13ª edição. Desta vez, com transmissão virtual, ao vivo pelo YouTube. O evento conta com uma seleção de cantores amadores e profissionais que mostrarão seu talento e repertório pela música francesa. Sáb.(24), 19h. Em youtube.com/AliançaFrancesadeSãoPaulo. Grátis.

MuBE

O Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia e a fundação SOS Mata Atlântica apresentam nova série de diálogos ao vivo, nomeada E Ainda Assim a Terra se Comove. As lives semanais têm mediação de Galciani Neves, curadora-chefe do museu, com participação de artistas, cientistas e ativistas ambientais. A programação pode ser acompanhada pelo Zoom no link bit.ly/375iWYs (ID: 863 3279 8604 /Senha: 684728). Toda 5ª, 17h. Grátis. Até 26/11.

Fliaraxá

A 9ª edição do festival literário promove programação contínua, 24 horas por dia, entre 28/10 e 1º/11. A transmissão virtual será direto do palco do Teatro Tiradentes, no Grande Hotel de Araxá (MG), reunindo cerca de 100 autores de língua portuguesa de diversos países. Entre os destaques, Antônio Fagundes conversa com o escritor Valter Hugo Mãe e o jornalista Afonso Borges no dia 28, às 20h. Transmissão no youtube.com/fliaraxá e nos perfis @fliaraxa no Instagram, Facebook e Twitter. Informações: fliaraxa.com.br

Rock Online

O festival online TMDQA! reúne lendas do rock nacional como Titãs, a norte-americana Laura Jane Grace (Against Me!) e nomes da nova geração, como Romero Ferro e Potyguara Bardo. O evento irá fomentar doações aos projetos Casa Florescer e Território da Solidariedade, por meio de um QR Code que estará na tela durante a transmissão. Sáb. (24), 15h. No youtube.com/mdiscosqamigos.

Itaú Cultural

O Itaú Cultural promove o Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas, com 17 atrações de sete Estados, com destaque para a estreia, 6ª (23), de Onde Está todo Mundo?, do Coletivo Angu de Teatro, e a apresentação de À Deriva, da Intrépida Trupe, no domingo (25). Os espetáculos ficam disponíveis no site do Itaú Cultural (itaucultural.org.br) por 24 horas. Grátis. Até dom. (25).

Na Roda com o Maestro

O maestro João Carlos Martins participa do evento Uma Homenagem a Johann Sebastian Bach, que será transmitido ao vivo simultaneamente à realização do concerto em Americana (SP). O evento conta com a Camerata Bachiana e convidados. Dom. (25), 19h, no youtube.com/MaravilhasdoLarTV.

Leila Pinheiro

A cantora participará da live do projeto Blue Note Live Sessions 6ª (23), com repertório de clássicos da bossa nova que incluem canções de Roberto Menescal, Carlos Lyra, Tom Jobim, João Gilberto e Vinicius de Moraes. Durante a live, a tela trará um QR Code, por meio do qual poderão ser feitas doações de cestas básicas para o projeto Mesa Brasil, do Sesc. 6ª (23), 20h, no youtube.com/bluenotesp.

Simone canta Milton Nascimento

A cantora Simone interpreta canções de Milton, que completa 78 anos no dia 26 de outubro, em live neste domingo (25), às 18h. No Instagram @simoneoficial e no youtube.com/SimoneOficial.

EM FAMÍLIA

Leitura com Gilberto Gil

O programa Leia para uma Criança traz o cantor e compositor Gilberto Gil para conversar sobre empatia após a leitura do livro O Apanhador de Acalantos, baseado na história de Beatriz Pereira Rodrigues, uma das vencedoras da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. A apresentação do evento será feita pela atriz Fernanda Rodrigues e pela professora e youtuber Flávia Calina, com conteúdo musical do grupo Palavra Cantada. 6ª (24), 16h. Nos canais Itaú Unibanco no Facebook e YouTube.

João e Maria, o Musical

Uma nova versão musical para João e Maria, dos irmãos Grimm, estreia no Teatro-D. Com músicas originais de Fred Silveira, a trajetória dos irmãos perdidos na floresta será encenada no foyer, com direção musical de Willian Sancar. R. João Cachoeira, 899, Itaim Bibi, 3079-0451. Sáb. e dom, 16h. R$ 100 (bileto.sympla.com.br). Até 8/11.