O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (21/8 a 27/8)

LIVES

Diogo Nogueira. O sambista, que foi diagnosticado com covid-19 e teve de cancelar um show virtual previsto para o Dia dos Pais, retoma, neste fim de semana, o projeto. Em suas lives, intituladas Em Casa com Diogo, ele canta e cozinha na hora do almoço. Dom. (23), 12h. YouTube.

Denise Fraga. A atriz apresenta, ao vivo, o monólogo Galileu e Eu – A Arte da Dúvida, uma adaptação da obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que narra parte da vida do cientista italiano Galileu Galilei, que conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol. A apresentação integra projeto do Instituto Usiminas. Sáb. (22), 20h. YouTube.

Diogo Nogueira, Maria Rita e Rael. Os três artistas se unem em um show ao vivo direto do Estúdio Musik, em São Paulo. A apresentação, que faz parte do Ford Brasil Ao Vivo, será transmitida pelo YouTube da empresa, além de pelos canais dos artistas e também na TV, pelo Multishow. 6ª (21), 19h30. YouTube.

Elba Ramalho. Na semana em que fez aniversário, a cantora paraibana comanda show apresentado ao vivo a partir de Trancoso, no litoral da Bahia. Sáb. (22), 16h30. YouTube.

João Carlos Martins. O pianista e maestro conduz a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP no concerto Para Sempre, Jovem, apresentado ao vivo no palco do Teatro do Sesi. O repertório inclui Tchaikovski, Carlos Gardel, Freddie Mercury e Paul McCartney. Sáb. (22), 20h. YouTube.

Lia de Itamaracá. A cantora, compositora e dançarina de ciranda, considerada Patrimônio Vivo da Cultura de Pernambuco, é uma das atrações do encerramento da 20ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que ocorre virtualmente até domingo (23). Neste dia, ela participa de apresentação musical que ocorre das 19h às 22h (sua entrada está prevista para 20h30), em homenagem ao mestre Baracho, importante cirandeiro brasileiro. Dom. (23), 19h/22h. Programação completa: www.encontrodeculturas.com.br. YouTube.

Orquestra de Ouro Preto. O grupo faz show ao vivo e sem plateia no palco do Teatro Sesc Palladium, em Belo Horizonte, para comemorar duas décadas de trajetória. A transmissão será feita pelo YouTube, nesta 6ª (21), a partir das 20h30. No repertório, sucessos de Beatles, Milton Nascimento e Alceu Valença.

Pequeno Cidadão. A banda com roqueiros mirins apresenta sucessos de sua trajetória, além de contar histórias divertidas e interagir com as crianças, propondo desafios. A apresentação faz parte da série Crianças #EmCasaComSesc, que ocorre todo sábado, às 12h. Sáb. (22), 12h. YouTube.

PELA INTERNET

Galeria Luisa Strina. As paisagens noturnas inspiram a nova exposição virtual da galeria, que reúne, entre 6ª (21) e 5/9, obras de nomes como Miguel Rio Branco, Lygia Pape e Leonilson. Confira aqui.

Gilberto Gil. O projeto Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo, gravado, em 2012, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ganha EP com seis faixas lançado pela Biscoito Fino. Para marcar o lançamento, o show na íntegra poderá será visto pelo canal da gravadora, a partir deste sábado (22). YouTube.

Festa Literária Internacional de São Sebastião. O evento, que costuma ocorrer na cidade do litoral paulista, foi transferido para o ambiente virtual. A programação inclui bate-papos com nomes como Milton Hatoum, que participa de mesa sobre o papel da literatura em tempos de isolamento, na 5ª (27), às 20h. Já a cantora e compositora Fernanda Takai participa de debate mediado pela jornalista Patrícia Palumbo sobre as relações entre prosa, poesia, teatro e música, em 28/8, às 20h. 5ª (27) a 30/8. Programação. YouTube.

O Peso do Pássaro Morto. A adaptação teatral do best-seller escrito por Aline Bei, a montagem é encenada, virtualmente, por Helena Cerello e conta com direção de Nelson Baskerville e música original de Daniel Maia. No enredo, as perdas na vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos. Estreia sáb. (22). Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 27/9. Ingressos.

São Paulo Companhia de Dança e Theatro São Pedro. No projeto Cantares e Dançares, artistas dos dois grupos unem a música de câmara à dança contemporânea, propondo um mergulho nas origens da cultura brasileira e na obra de compositores como Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. Nos vídeos, que ficarão disponíveis a partir deste fim de semana, sempre às 18h, bailarinos da companhia e cantores líricos do teatro interpretam duas criações inéditas, compostas durante o isolamento social: Imaginária Serenata (21/8) e Matrizes (22/8). YouTube aqui ou aqui.

Sesc Cultura ConVIDA!. O projeto reúne apresentações de artistas de todo o Brasil. Nesta 6ª (21), às 18h30, por exemplo, a diretora artística Tita Alves, de Pernambuco, fala sobre seu pequeno Circo Alves e a relação de 115 anos de sua família com as artes circenses. Programação completa.

SP-Arte Viewing Room. Neste ano, a importante feira de arte transpõe sua programação para o ambiente virtual. Durante sete dias de evento, o público poderá conferir trabalhos em diferentes suportes, como pinturas, fotografias e vídeos, de artistas representados por mais de 130 expositores. O evento tem um setor dedicado ao design e a programação ainda inclui debates e entrevistas com curadores. 2ª (24) a 30/8. Programação. Visita virtual.

Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade. A mostra, promovida no site do Itaú Cultural, reúne shows, conversas, e espetáculos de teatro e dança que discutem questões ligadas à identidade de gênero e sexualidade. Na 2ª (24), às 19h, a mesa de abertura, Masculinidades em Trânsitos, reúne autores como Marcelino Freire, Airan Albino e Lino Arruda. Programação. Site.

DRIVE-IN

Allianz Parque. O projeto Arena Sessions apresenta, na 6ª (21), a partir das 20h, shows do rapper Projota e da banda CPM22, que celebra seus 25 anos de carreira (R$ 300/R$ 400, por carro, até 4 pessoas). Na 3ª (25), às 19h e às 22h, tem sessões de lançamento do filme A Construção de uma História, sobre a trajetória do Palmeiras (R$ 250/R$ 320, por carro, até 4 pessoas). R. Padre Antônio Tomás, 72, portão C2, Água Branca. Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. Na 6ª (21), às 21h20, o drive-in localizado às margens do Rio Pinheiros exibe Despedida em Grande Estilo, protagonizado por Morgan Freeman e Michael Caine. Entre as atrações infantis, tem as animações Lego Ninjago: O Filme, no sábado (22), e Cegonhas, no domingo (23), sempre às 18h15. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos.

Belas Artes Drive-in. Dentro do Memorial da América Latina, o espaço exibe, 6ª (21), às 20h, Vestida para Matar, suspense de 1980 dirigido por Brian De Palma. Domingo (23), no mesmo horário, é a vez de Interestelar, dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Matthew McConaughey. Já na 3ª (25), às 20h30, o destaque é Entrevista com Vampiro, com direção de Neil Jordan e protagonizado por Tom Cruise. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda. R$ 65 (por carro, até 4 pessoas). Programação e ingressos.

Super Cine Espaço das Américas. O drive-in que ocupa o estacionamento da casa de shows Espaço das Américas realiza as últimas sessões de Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade, que traz conteúdos inéditos da animação infantil da Nickelodeon. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. 6ª (21), 18h30; sáb. (22), 15h e 18h; dom. (23), 15h. R$ 180/R$ 220 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. Nesta 6ª (21), o humorista Léo Lins faz duas sessões de seu espetáculo de stand-up intitulado Perturbador, uma às 20h30 e outra às 22h30 (R$ 109,90/R$ 149,90, cada carro, até 4 pessoas). Na programação de cinema deste sábado (22), tem sessões de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, às 16h30, e também de Rocketman, que conta a trajetória de Elton John, às 20h (R$ 65/R$ 96, por carro, de 1 a 4 pessoas). R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara Santo Antônio. Programação e ingressos.