O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (2/10 a 8/10)

LIVES

Arnaldo Antunes. A série de lives do Sesc entra em nova fase, com shows a partir de suas unidades. A estreia será com Arnaldo Antunes, que, no Sesc Pompeia, toca canções como Socorro, Vilarejo e Alta Noite. Sáb. (3), 19h. YouTube.

Leia Também Filmes e séries para ver em outubro nas plataformas de streaming

Alaide Costa. A cantora, que completa 85 anos em dezembro, faz show no projeto Lives pela Arte, da casa de shows Blue Note. Com participação de João Donato e Gílson Peranzzetta, ela interpreta clássicos da bossa nova, entre eles, Insensatez, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Hoje (2), 20h. YouTube.

Cida Moreira. Acompanhada por Omar Campos (violão, viola caipira e contrabaixo) e Iuri Salvagnini (acordeon e piano), a cantora faz show a partir de sua casa. A modinha Viola Quebrada, composta em 1928 por Mário de Andrade, é o ponto de partida do repertório, que abrange quase um século de música brasileira, passando por compositores como Milton Nascimento, Thiago Pethit e Chico Buarque. Hoje (2), 19h. YouTube.

Claudio Lins. O ator e cantor se apresenta no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, interpretando sucessos compostos por Chico Buarque para musicais como Gota D’água, Ópera do Malandro, Os Saltimbancos e Roda Viva. A apresentação, que também recebe público presencialmente, terá uma transmissão online gratuita. Sáb. (3), 20h. Site.

Festival Teen 2020. Em sua terceira edição, o evento reúne, durante oito horas, artistas que conquistam jovens e atraem milhões de seguidores nas redes sociais. No line-up, estão Vitão, Pedro Sampaio, MC Jottapê, João Guilherme e BFF Girls. Sáb. (3), 11h/19h. YouTube.

Filó Machado e Felipe Machado. O compositor, cantor e multi-instrumentista com mais de 50 anos de carreira se apresenta ao lado do neto, de 17 anos, interpretando clássicos da música brasileira. O show faz parte da série Teatro Sérgio Cardoso 40 Anos. Hoje (2), 21h. Site.

Grupo 3 de Teatro. A companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes ganha mostra que traz sessões online e gratuitas de peças como Contrações (foto), nesta 3ª (6) e nos dias 13 e 20/10, às 20h. Programação.

Inspira – Quem Jamais te Esqueceria. A live, que mistura produção cinematográfica e apresentações ao vivo, busca promover um diálogo entre grandes nomes nacionais e artistas da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Entre os que participam da ação estão Gilberto Gil, Elza Soares, Chico César, Maria Gadú, Flávio Venturini e Mônica Salmaso. Sáb. (3), 18h. YouTube.

A Menina que Veio do Rio. O espetáculo teatral infantil, de Júlia Fovitzky, aborda a preservação ambiental a partir da história da pequena Maia, que ficou sem lar e foi separada de sua família após o rio em que morava ser soterrado. Hoje (2), 15h. Facebook.

Músicas que Marcaram Época. O maestro João Carlos Martins e a orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP apresentam repertório erudito e popular eclético, que passeia por peças de Bach e Mozart e também canções como o choro Tico-tico no Fubá e o tango Por una Cabeza. Sáb. (3), 18h. YouTube.

Renato Teixeira. O cantor e compositor faz show a partir da cidade de Dourados (MS), em live que celebra o aniversário do Mato Grosso do Sul e homenageia os artistas que ali nasceram, entre eles, Almir Sater. Sáb. (3), 17h. YouTube.

Sandra de Sá. Acompanhada dos músicos Bebeto Sorriso (percuteria), Junior Macedo (guitarra), Rodrigo Menezes (baixo), a cantora sobe ao palco do Teatro Riachuelo Rio para um show com clássicos de seu repertório, como Retratos e Canções, Vale Tudo e Bye Bye Tristeza. Sáb. (3), 21h. R$ 20. Ingressos.

Trovadores Urbanos. O tradicional projeto Seresta de Sexta, apresentado a partir da sacada da sede do grupo, em Perdizes, ganha versão online durante a pandemia. Clássicos da música brasileira são interpretados pelos cantores, durante uma hora, toda sexta-feira à noite. Hoje (2), 20h. YouTube.

Velha Guarda da Portela – 50 Anos. Intitulada Uma História Contada a Samba, a apresentação trará performances do tradicional grupo carioca, com participações presenciais de nomes como Teresa Cristina e Roberta Sá, além de depoimentos virtuais de Marisa Monte e Paulinho da Viola. Sáb. (3), 14h. YouTube.

PELA INTERNET

Itaú Cultural. Em comemoração do Dia da Criança, o instituto traz ampla programação gratuita em seu site. Entre as opções, está a mostra Cine Curtinhas, que exibe animações como a premiada Hornzz, de Lena Franzz, até o dia 20/10. Programação e acesso aos filmes.

#MISemCasa – Rogério Sganzerla. O cineasta é homenageado com programação gratuita, que inclui exibição de filmes e bate-papos. O clássico O Bandido da Luz Vermelha (1968) está disponível na plataforma Spcine Play até sábado (3) – para assistir, basta preencher um cadastro aqui. No próprio sábado (3), às 18h, no YouTube do MIS, o museu promove uma conversa sobre o longa entre o professor Jair Fonseca e o cineclubista Rodrigo Ramos. Programação completa.

30 anos da Orquestra Experimental de Repertório. O documentário, que tem duração de 30 minutos, recupera a história da orquestra criada e dirigida até hoje pelo maestro Jamil Maluf. O filme traz depoimentos de artistas como Arrigo Barnabé, André Mehmari e Andreas Kisser (da banda Sepultura) e do diretor Jorge Takla. YouTube.

Muito Prazer, Meu Primeiro Disco. A nova série digital do Sesc Pinheiros conta com curadoria e entrevistas de Zuza Homem de Mello e Lucas Nobile e mediação de Adriana Couto. A estreia será neste sábado (3), às 18h, com o álbum Louvação (1967), de Gilberto Gil. YouTube.

Ninho. O texto do catalão Marc Garcia Coté tem temporada no Viga Espaço Cênico. Na peça, com direção de Bruno Guida, Janaína Suaudeau interpreta uma garota que confronta traumas de infância – o que expõe, de forma cômica, a realidade sombria das relações. 40 min. 16 anos. Hoje (2) a 5ª (8), 20h30. Grátis (reservas aqui).

DRIVE-IN

Arena Estaiada Drive-in. O espaço, que fica às margens do Rio Pinheiros, apresenta sessões de filmes como Doutor Sono, de Mike Flanagan, protagonizado por Ewan McGregor, neste sábado (3), às 22h. Já no domingo (4), tem a animação dublada Pé Pequeno, às 19h30, e Dunkirk (trailer acima), sobre episódio da Segunda Guerra Mundial, dirigido por Christopher Nolan, exibido às 22h. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos.

Arena Vibez. O espetáculo Kids Show Drive-in, neste domingo (4), às 17h45, traz músicas cantadas ao vivo, com efeitos especiais, e reúne personagens famosos ligados ao universo pop infantil, como Homem-Aranha, Mulher-Maravilha, Moana, Pequena Sereia, Aladim e Elsa (R$ 79,90, por carro, até 4 pessoas). Av. Pres. Castelo Branco, 7.683, Barra Funda, 3951-6400. Ingressos.

Cinesesc Drive-in. O cinema ao ar livre que ocupa o Sesc Parque Dom Pedro II exibe, neste sábado (3), às 19h, o curta-metragem Peripatético, dirigido por Jéssica Queirós, que narra a vida de três jovens da periferia de São Paulo, seguido de O Melhor Professor da Minha Vida, do francês Olivier Ayache-Vidal. No domingo (4), às 19h, é a vez de Aos Olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo, que acompanha um fotógrafo uruguaio que está perdendo a visão por conta da velhice, mas consegue esconder isso de todos. Pça. São Vito, s/nº, Brás. R$ 20/R$ 40 (por carro). Ingressos.

Drive-in das Américas. Neste sábado (3), às 22h, a banda Ira!, liderada por Nasi e Edgar Scandurra, sobe ao palco do drive-in para um show que celebra os 35 anos da 89FM – A Rádio Rock. Eles apresentam músicas de seu mais recente álbum, lançado este ano, e também os grandes sucessos do grupo (R$ 150/R$ 220, por carro, até 4 pessoas). No domingo (4), às 19h, o projeto Classic Rock traz banda cover interpretando o repertório do Pink Floyd (R$ 100, por carro, até 4 pessoas). R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos.

Jurassic Safari Experience. Ao entrar no Parque Burle Marx, os visitantes se deparam com réplicas em tamanho real de vários dinossauros. Já instalados no estacionamento, tem início o espetáculo, que traz mais de 50 reptéis pré-históricos que "ganham vida" ao redor dos carros por meio de técnicas de manipulação e animatronic (entre eles, um tiranossauro rex de mais de 20 metros de altura). Parque Burle Marx. Estacionamento. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade. 5ª, 18h30 e 20h; 6ª, 18h30 e 20h; sáb., 11h30, 14h30, 17h30 e 19h; dom., 11h30, 14h30, 17h30 e 19h. R$ 140/R$ 200 (por carro, até 4 pessoas). Até 29/11. Ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. O destaque da programação desta semana fica por conta do evento Dreamcast, autointitulado "O Primeiro e Maior Festival de Teatro Musical", que tem sessões hoje (2) e sábado (3), às 20h, e domingo (4), às 19h (R$ 109,90/R$ 149,90, por carro, até 4 pessoas). Conduzido pelo ator e cantor Tiago Abravanel via telão e com a presença ao vivo dos comentaristas Diego Campagnolli e Paula Flaibann, o espetáculo reúne, a cada dia, números de diferentes musicais que já passaram ou não pelo Brasil, como O Fantasma da Ópera, 2 Filhos de Francisco e Frozen. R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara S. Antônio. Ingressos.