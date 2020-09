O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (18/9 a 24/9)

DRIVE-IN

Cinesesc Drive-in. O Último Cine Drive-in (foto), de Iberê Carvalho, ganha sessão em... um drive-in. O longa é exibido no sábado (19), às 18h30, no Sesc Pq. Dom Pedro II. R$ 20/R$ 40 (por carro). Ingressos.

Leia Também Instituto Tomie Ohtake faz roteiro em áudio para conhecer São Paulo sem sair de casa

Allianz Parque. Depois de ter ingressos esgotados para a apresentação noturna, a banda Jota Quest abriu show extra neste sábado (19), às 16h. No repertório, hits do grupo liderado por Rogério Flausino, como Fácil, Encontrar Alguém e Amor Maior. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. R$ 350/R$ 450 (por carro). Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. Para os amantes do surfe, o cinema traz, hoje (18), às 19h, o evento Onda do Bem by Casa Flutuar, que reúne exibição de curtas-metragens sobre o esporte, transmissão de campeonatos, live painting e sorteios. A agenda da semana ainda inclui filmes como O Pintassilgo, estrelado por Nicole Kidman, no domingo (20), às 21h. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Programação e ingressos.

Arena Vibez. No domingo (20), às 18h, tem o espetáculo Turma da Mônica – O Show, que conta com exibição de clássicos do Cine Gibi e apresentação musical com os personagens. Av. Pres. Castelo Branco, 7.683, Barra Funda, 3951-6400. R$ 150 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Belas Artes Drive-in. Neste sábado (19), o cinema ao ar livre exibe dois filmes de Tim Burton: A Noiva Cadáver (2005), às 18h30; e Batman (1989), às 20h20. No mesmo dia, às 23h, é a vez de Réquiem para um Sonho, de Darren Aronofsky. Já na 5ª (1º), às 19h30, um longa de Woody Allen ainda inédito no circuito comercial brasileiro, Não Beba dessa Água (1994), ganha projeção. Memorial da América Latina. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda. R$ 65 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Drive-in das Américas. Hoje (18), a partir das 21h, o espaço convida o público para uma balada no Drive-in da Toco, que traz três horas de festa comandada ao vivo pelos DJs Vadão, Cadico e Ricardo Crunfli (R$ 100, por carro). No domingo (20), às 20h, tem show da banda de reggae Planta & Raiz (R$ 120/R$ 160, por carro). E a projeção infantil Patrulha Canina: Filhotes a Toda Velocidade ganha sessões extras, no sábado (19), às 17h, e no domingo (20), às 16h (R$ 120/R$ 180, por carro, até 4 pessoas). R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. Filmes que podem agradar a famílias com crianças ganham espaço na programação desta semana. Entre eles, as animações Meu Malvado Favorito 3, exibido no sábado (19), às 16h30, e Pokémon Detetive Pikachu, no domingo (20), às 16h30 (R$ 45/R$ 96, por carro, de 1 a 4 pessoas). Para quem gosta de stand-up, tem sessão de FakeLive Show, comandado por Diogo Portugal, no sábado (19), às 20h30 (R$ 109,90/ R$ 149,90, por carro, até 4 pessoas). R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara Santo Antônio. Programação e ingressos.

LIVES

Alma Despejada. O monólogo, estrelado por Irene Ravache, ganha sessão ao vivo, encenada diretamente da casa da atriz. Com direção de Elias Andreato, o texto poético e bem-humorado de Andréa Bassit conta a história de Teresa, uma mulher que, depois de morta, visita a casa onde morou. Hoje (18), 20h. YouTube.

Circo Zanni. O grupo circense apresenta o espetáculo Vizinhos, que une dança e teatro para abordar a história de um homem e uma mulher que dividem a mesma casa – nela, os objetos domésticos se transformam e assumem diferentes funções. Após a apresentação, haverá um bate-papo com os atores e a diretora Lu Lopes (a Palhaça Rubra). Hoje (18), 20h. YouTube.

Festival #ZiriguidumEmCasa. A 15ª edição do evento homenageia a bossa nova e a histórica casa de shows carioca Beco das Garrafas. A live contará com a participação de vários artistas, entre eles, Ivan Lins, Verônica Sabino, Roberto Menescal e Laila Garin. Sáb. (19), 20h. YouTube.

Música #EmCasaComSesc. Com shows sempre às 19h, o projeto apresenta, hoje (18), um show da rapper Drik Barbosa, que marca a abertura do Festival Favela em Casa (bit.ly/favcasa), evento que reúne, até domingo (20), pensadores e artistas independentes de São Paulo. No sábado (19), tem apresentação ao vivo de Paulinho Boca de Cantor, integrante dos Novos Baianos. E, no domingo (20), o canal do Sesc-SP abre espaço para o samba de Moacyr Luz. YouTube.

PELA INTERNET

Temporada Alfa Criança. O evento ganha versão online este ano. Os espetáculos são: Cinemágica, que mescla cinema e ilusionismo (19/9 a 3/10); É Tudo Família, sobre variadas configurações familiares (19/9 a 10/10); e Lolo Barnabé (foto), que fala sobre consumo consciente com linguagem clown. R$ 20. Ingressos.

Amor de Quarentena. Nesta experiência cênica via Whatsapp, é você quem escolhe o ator que dará vida a um amor do passado que reaparece. No elenco disponível, estão Reynaldo Gianecchini, Mariana Ximenes, Débora Nascimento ou Jonathan Azevedo. Ao comprar o ingresso, o espectador passa a receber mensagens de texto, áudios, vídeos, canções e fotos em seu celular, ao longo de 13 dias, construindo, assim, a fictícia história de amor. Com direção de Daniel Gaggini, o texto é do argentino Santiago Loza. 14 anos. R$ 40. Até 5/11. Informações e ingressos.

Arteiro Show. Idealizado e comandado pelo artista Ronaldo Liano, o projeto infantil é composto por 12 episódios de temáticas variadas, que reúne cenas teatrais, números musicais, oficina de objetos e convidados em formato talk show. Neles, Arteiro é acompanhado por uma banda e por outros personagens, como o cachorro Chopin e o artista plástico K-Xote. Dois episódios já estão disponíveis no canal. YouTube.

Banca de Quadrinistas. O evento, realizado pelo Itaú Cultural, chega à sua quinta edição, desta vez, em formato virtual. Sob o tema Olhares Femininos, a mostra selecionou 20 autoras mulheres, de várias regiões do Brasil, que terão seus quadrinhos disponíveis para leitura, durante 30 dias, no site da instituição. A partir de sáb. (19), 12h. Até 26/10. Site.

Festival A Vida no Centro. Em sua segunda edição, neste sábado (19) e domingo (20), o evento ganha versão totalmente online e gratuita, com atrações que incluem aulas de dança, ioga e gastronomia; espetáculos teatrais; debates sobre as transformações na vida urbana por conta da pandemia; e até uma apresentação acústica do cantor e compositor Chico César, realizada, no sábado (19), às 19h, a partir do terraço do Edifício Martinelli. Sáb. (19), 11h/21h; dom. (20), 9h/20h. Grátis. YouTube.

Ilustre Criança – Desenhando a Canção. O espetáculo encenado ao vivo e online por Jane Duboc, no palco do Teatro Porto Seguro, traz contação de histórias infantis escritas e interpretadas pela artista, entre muita música e conversa. Durante a apresentação, as crianças também poderão pintar e desenhar seguindo as orientações do ilustrador Alexandre de Nadal. Parte da renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada a profissionais das artes cênicas afetados pela pandemia. 40 min. A partir de 2 anos. Sáb. (19), 27/9, 4/10 e 12/10, 16h. R$ 20 (contribuição mínima). Ingressos.

Toquinho e Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. O grupo, sob regência do maestro Amilson Godoy, estreia, em seu canal do YouTube, um concerto com participação do cantor e compositor Toquinho. A gravação, que ficará disponível a partir desta 5ª (24), às 20h30, traz no repertório músicas como Aquarela do Brasil, Chega de Saudade e Aquarela. YouTube.