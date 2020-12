O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (18/12 a 24/12)

EXPOSIÇÕES

Iván Navarro

Na mostra ExFinito, a primeira individual do artista chileno no Brasil, um dos andares do Farol Santander transforma-se em um "labirinto", com 14 obras em que ele explora luzes e espelhos. R. João Bricola, 24, Centro, 4004-3535. 13h/19h (fecha 2ª). R$ 25. Até 28/2/2021.

Horizonte: Lorenzato e Bruno Faria

Nos 120 anos do artista mineiro Lorenzato, a galeria Marília Razuk lança mostra que traça um paralelo entre sua obra e a do pernambucano Bruno Faria, separadas por quase três décadas, com foco no gênero da paisagem. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. Visitas mediante agendamento pelo telefone 96082-3111. Até 28/2/2021. Mostra online em galeriamariliarazuk.com.br.

John Lennon Em Nova York Por Bob Gruen

A exposição de fotografias de Bob Gruen mostra a carreira, mas também a intimidade de John Lennon e de sua esposa Yoko Ono, de quem o fotógrafo era amigo pessoal. A mostra celebra os 80 anos do nascimento do músico e os 40 anos de seu legado. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 5ª e 6ª, 14h/20h; sáb. e dom., 12h/18h. Fecha de 2ª (21) a 7/1/2021. R$ 20/R$ 30 (5ª, grátis; ingressos em mis-sp.org.br). Até 31/1/2021.

Marieloisa1003

A mostra leva a um prédio na região central obras do peruano José Carlos Martinat e do paulista Rodrigo Sassi. Ambos recorrem à paisagem urbana na composição de seus trabalhos. Edifício Marieloisa. Al. Glete, 1.003, Campos Elísios, 3093-8184. 12h/18h (fecha 2ª e 3ª). Fecha de 4ª (23) a 5/1/2021. Grátis. Até 13/2.

Miguel Rio Branco

Os mais de 50 anos de carreira do fotógrafo ganham mostra inédita com curadoria do próprio artista. Mais de 200 trabalhos produzidos desde os anos 1970 estão disponíveis ao público. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 13h/18h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Fecha 5ª (24) e 25/12. Grátis. Até 16/5. Agendamento em sympla.com.br.

EXPOSIÇÕES ONLINE

Ateliê Casa Bracher

Mais de 150 obras dos artistas mineiros Carlos e Fani Bracher, entre vídeos, fotos e documentos, estarão disponíveis direto do casarão onde os dois residem há 50 anos, em Ouro Preto (MG). Inauguração: sáb. (19). Acesso em ateliecasabracher.com.br.

TEATRO ONLINE

A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Uma das principais obras da escritora Clarice Lispector ganha uma versão musical por André Paes Leme, que será transmitida direto do palco do CCBB do Rio de Janeiro. No elenco, Laila Garin, Claudia Ventura e Claudio Gabriel. A peça traz ainda canções compostas por Chico César. Dom. (20), 18h. Em youtube.com/sarauagencia.

Anna & Isaiah

O texto de Amir Labaki ganha leitura gravada em atividade da Biblioteca Mário de Andrade. O texto conta a história da relação entre a poeta russa Anna Akhmátova e o filósofo britânico Isaiah Berlin. 2ª (21), 19h. Grátis. Transmissão em youtube.com/user/bma1925.

Borghi em Revista – Origens

A dupla Renato Borghi e Elcio Nogueira Seixas apresenta direto do Sesc Ipiranga uma adaptação do espetáculo de 2004 que conta a história do teatro brasileiro, dos anos 1940 aos dias atuais. 6ª (18), 21h. Grátis. Transmissão em youtube.com/sescsp.

Dutos (In)visíveis

O espetáculo online da Descompanhia (Biu)tifol une dança, encenação, artes visuais e fotografias em metáforas para falar das vivências de pessoas LGBTQIA+ na cidade de São Paulo. Dom. (20), 19h. Grátis. Transmissão em fb.com/ccdiversidade.

O Sonho

O espetáculo conta a história de um motorista de aplicativo que busca uma encomenda na Rua 25 de Março. Ao chegar no destino, percebe que ele próprio é o destinatário e, então, descobre o que há no pacote. A peça integra o especial Alguma coisa acontece..., com episódios diários. Sáb. (19), 16h. Grátis. Transmissão e programação completa em youtube.com/turismoprefsp.

Terrminal Só – Solos em Confinamento

Dirigida por Nelson Baskerville, a mostra de espetáculos reúne 24 crônicas criadas por atrizes e atores durante o isolamento social provocado pela pandemia. Entre eles, Camila Raffanti, Ana Nero, Vinicius Aguiar, Paula Liberati e Cecília Villar. Temas como a dor da perda e o extremismo são abordados em cena. 6ª (18) a 2ª (21), 19h. R$ 10/R$ 50. Ingressos em bit.ly/termsolo20. Transmissão pela plataforma Sympla Streaming.

DANÇA

Da Semente ao Fruto, Com os Olhos do Coração

Dançarinos da Cia. Ballet de Cegos apresentam três coreografias em plataforma que permite a doação de recursos à escola, que forma artistas com diferentes tipos de deficiência. Sáb. (19), 18h. Grátis. Informações para acesso à transmissão serão publicadas uma hora antes do espetáculo em bit.ly/afbcbc2020.

CRIANÇAS

Lolo Barnabé

O personagem que dá título ao espetáculo é um sujeito da pré-história que, junto de sua mulher Brisa, começa a fazer invenções para ter mais conforto e felicidade na caverna onde moram com o filho Finfo. Teatro Alfa, R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. (19), 16h. R$ 40. Ingressos em sympla.com.br.

Orquestra Modesta

O show infantil Canções para Pequenos Ouvidos leva o mesmo nome do primeiro disco do grupo e fala de um maestro que está à espera de músicos que não chegam para uma apresentação e são substituídos por palhaços. Sáb. (19), 12h. Grátis. Transmissão em youtube.com/sescsp.

MÚSICA

Vanessa da Mata

Em turnê com seu sétimo álbum, Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina, a cantora apresenta seu repertório de brasilidades, pop e raggae, além de sucessos como Amado, Não Me Deixe Só e Boa Sorte/Good Luck. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, 5646-2153. Sáb. (19), 20h. R$ 120/R$ 220. Ingressos em eventim.com.br.

Ira!

Nasi e Edgard Scandurra apresentam, de forma acústica, os sucessos da banda, como Envelheço na Cidade, Tarde Vazia e Eu Quero Sempre Mais. A apresentação marca os 40 anos de trajetória do grupo. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, 5646-2153. 6ª (18), 20h. R$ 95/R$ 197. Ingressos em eventim.com.br.

Jazz Brothers

O som das ruas de Nova Orleans toma conta do CCBB em apresentação que mistura saxofone e trompete ao banjo e ao washboard, um instrumento feito com uma tábua e lavar roupa. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4297-0600. Dom. (20), 16h. Grátis (reserva de ingressos em eventim.com.br).

João Carlos Martins

O maestro e a Bachiana Filarmônica Sesi-SP apresentam A Magia de Natal, concerto com participação da soprano Anna Beatriz Gomes e do tenor Jean William, com repertório que vai de Bach a Lulu Santos. Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, 3882-8080. Sáb. (19), 16h e 20h; dom. (20), 15h e 18h. R$ 50/R$ 70. Ingressos em sympla.com.br.

Kiko Zambianchi

O cantor, guitarrista e compositor paulista apresenta no Blue Note seu projeto Acústico, na estrada desde 2010. Além de canções autorais, o artista interpreta sucessos como Hey Jude. Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, 94745-9694. Sáb. (19), 20h. R$ 100. Ingressos em bluenotesp.com.

Lud Mazzucatti canta Amy Winehouse

O tributo integra a série de shows Aos 27, do Bourbon Street, que homenageia artistas que morreram com esta idade, como é o caso da cantora britânica, morta em 2011. R. dos Chanés, 194, Moema, 5095-6100. Dom. (20), 18h. R$ 60/R$ 75. Ingressos em sympla.com.br.

Raça Negra

O grupo participa do projeto Edição Limitada, do Espaço das Américas, que propõe shows para público reduzido em tempos de pandemia. No repertório, estarão clássicos como Cigana, Dono do Seu Beijo e Cheia de Manias. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. 6ª (18), 20h. R$ 120/R$ 300. Ingressos em goo.gl/xgibPV.

SHOWS ONLINE

Alaíde Costa e José Miguel Wisnik

Diretamente do Sesc Pinheiros, os músicos apresentam os principais trabalhos de Wisnik no lançamento do projeto O Anel, que reúne canções da carreira do artista e composições inéditas. Sáb. (19), 19h. Grátis. Transmissão em youtube.com/sescsp.

Zeca Baleiro

O músico participa da campanha beneficente em apresentação musical que arrecada recursos para ONGs de proteção do Pantanal. 6ª (18), 21h. Grátis. Transmissão em bit.ly/synerzb.

CIRCO

Circo Zanni

O espetáculo de variedades, que marca a abertura do festival Tendal É Circo, reúne artistas de diferentes grupos circenses de São Paulo, como o La Mínima, o Artinerant's e a Cia. Barnabô. 6ª (18), 19h30. Grátis. Programação e Transmissão em fb.com/cctendaldalapa.