O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (16/10 a 22/10)

EXPOSIÇÕES

CCBB

O espaço retoma a mostra Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade, que traz 140 peças do Museu Egípcio de Turim, entre esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, sarcófagos e até uma múmia humana. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4298-1270. 9h/17h (fecha 3ª). Grátis (agendamento obrigatório em eventim.com.br). Até 3/1/2021.

Farol Santander

O espaço reabre com novidades, a começar pela própria estrutura do prédio, que teve suas pastilhas e esquadrias restauradas, remetendo à fachada de 1947. O local também ganhou dois ambientes, com pinturas de Raquel Gorzalka, com imagens de pontos icônicos da cidade. Entre as mostras, há obras interativas e lúdicas da paulistana Flávia Junqueira e instalações imersivas da sul-coreana JeeYoung Lee (até 15/11). R. João Brícola, 24, Centro, 4004-3535. 13h/19h (fecha 2ª). R$ 25 (agendamento em farolsantander.com.br).

Instituto de Arte Contemporânea

O instituto inaugurou sua nova sede em março, mas logo precisou interromper as visitações. Agora, o público pode conferir presencialmente a exposição Luzes da Memória, idealizada, no início do ano, para celebrar o novo espaço, com obras de Antonio Dias, Carmela Gross, Iole de Freitas, Ivan Serpa, Rubem Ludolf, Sérvulo Esmeraldo e Jorge Wilheim. A curadoria é de Ricardo Resende e Marilucia Bottallo. Av. Dr. Arnaldo, 126, Consolação, 3129-4898. 11h/17h (fecha 2ª). Grátis (agendamento obrigatório pelo site sympla.com.br/iacbrasil). Até 20/12.

Instituto Moreira Salles

Três mostras fotográficas que haviam sido suspensas por causa da pandemia voltam ao IMS. A primeira é dedicada à chilena Paz Errázuriz; a segunda, ao alemão Peter Scheier; e a terceira, à inglesa Maureen Bisilliat, naturalizada brasileira. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 12h/16h (sáb., dom. e fer., 13h/17h; fecha 2ª). Grátis (agendamento obrigatório em bit.ly/ingims).

Itaú Cultural

Entre as mostras reabertas pelo instituto, Sandra Cinto: das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu destaca os 30 anos de produção da artista. Já a Ocupação Rino Levi presta tributo ao arquiteto e urbanista que é tido como um dos responsáveis pela modernização de São Paulo. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 13h/19h (sáb. e dom., 10h/16h; fecha 2ª). Grátis (agendamento obrigatório por telefone).

Japan House

Duas exposições inéditas marcam a reabertura do espaço. Uma delas, instalada no térreo, exibe uma seleção de looks do designer Tomo Koizumi, feitos com organza japonesa. A outra, intitulada Japonésia, exibe o trabalho de Naoki Ishikawa, nome de destaque da fotografia contemporânea do Japão. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. 11h/17h (fecha 2ª). Grátis (agendamento em bit.ly/ingjhouse).

MAM

O museu apresenta três exposições inéditas. A primeira é dedicada ao artista Antonio Dias (1944-2018), com obras emblemáticas de seu acervo pessoal. A segunda, Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM – 20 Anos, presta homenagem a Mário Cravo Neto (1947-2009), com uma obra inédita do fotógrafo e criações de artistas como Adriana Varejão e Miguel Rio Branco. Já a terceira traz uma instalação do artista mineiro Thiago Honório. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, V. Mariana, 5085-1300. 12h/18h (fecha 2ª). Grátis (agendamento obrigatório em mam.org.br).

Masp

Até 22/11, o Masp apresenta mostra de Hélio Oiticica, com um panorama da trajetória do artista com trabalhos relacionados à dança, tema que marca o eixo temático do museu em 2020. Até 15/11, é possível conferir ainda exposições da norte-americana Trisha Brown e da afro-americana Senga Nengudi. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 13h/19h (sáb. e dom., 10h/16h; fecha 2ª). R$ 45 (3ª, grátis; agendamento obrigatório pelo site masp.org.br/ingressos).

MIS

O museu retoma a exposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen, com imagens da vida do músico ao longo da década de 1970. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª, sáb. e dom., 12h/18h. 6ª: grátis; sáb. e dom.: R$ 20 (agendamento obrigatório em bit.ly/ingrmis). Até 31/1/2021.

Museu da Casa Brasileira

Entre as mostras do museu, ‘Casas do Brasil: Conexões Paulistanas’ apresenta o trabalho do fotógrafo Marcos Freire, que, ao longo de sete anos, percorreu e registrou o território de 94 subdistritos da cidade. ‘Campos de Altitude’, da fotógrafa carioca Kitty Paranaguá, traz registros da vista de moradores de morros do Rio de Janeiro em contraste com o interior de suas casas. Av. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 11h/15h (fecha 2ª). R$ 15 (sáb. e dom., grátis; agendamento em bit.ly/ingrmcb).

Pinacoteca

O museu abre a aguardada mega exposição OSGEMEOS: Segredos, um panorama da produção dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, que se consagraram com intervenções urbanas. A poucos metros do prédio, na Estação Pinacoteca (Lgo. Gal. Osório, 66), é possível conferir gratuitamente obras de Joan Jonas e Hudinilson Jr. Pça. da Luz, 2, metrô Luz, 3324-1000. R$ 25 (de 15 a 23/10, grátis; agendamento obrigatório em pinacoteca.org.br). Até 22/2/2021.

TEATRO

Protocolo Volpone – Um Clássico em Tempos Pandêmicos

A peça da Cia. Bendita Trupe, que ocupa o estacionamento do Teatro Arthur de Azevedo, é uma adaptação de comédia de Ben Jonson, na versão de Stefan Zweig, com adaptação de Marcos Daud e direção de Johana Albuquerque. Em cena, a história de Volpone, personagem que finge estar agonizante e diverte-se com bajuladores que esperam tirar proveito de seu testamento. Com Daniel Alvim, Helena Ranaldi, Joca Andreazza e outros. 110 min. 12 anos. Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. Estreia: 4ª (21). 4ª a sáb., 20h; dom., 18h. Pague quanto quiser, até R$ 20 (a aquisição do ingresso deve ser feita a partir das 11h da véspera de cada apresentação, em link que será disponibilizado no Instagram @benditatrupe). Até 8/11.

O Vendedor de Sonhos

Baseada na obra de Augusto Cury e dirigida por Cristiane Natale, a peça parte da tentativa de suicídio de um homem, que é impedido por um mendigo de concretizar o ato. 70 min. 10 anos. Teatro Fernando Torres. R. Pe. Estevão Pernet, 588, Tatuapé, 2227-1025. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 100. Até 29/11.

TEATRO ONLINE

Festival de Peças de Um Minuto

O evento reúne encenações curtas de textos de autores selecionados em concurso promovido pelos Parlapatões, que ganham a direção de nomes como Barbara Paz e Nelson Barskerville. Sáb. (17) e dom. (18), 20h. R$ 20/R$ 100. Ingressos em: bit.ly/pçs1min (link da transmissão é enviado após a compra).

Festival Internacional de Teatro de Sombras

Entre os destaques da programação, hoje, às 19h, o duo canadense Mind of a Snail apresenta a performance Um Leve Toque: do Canadá ao Brasil. E, neste sábado, às 19h, o grupo belga Théâtre du n'Ombrile encena Expresso Circus. Grátis (bit.ly/fstsomb)

DRIVE-IN

Tom Brasil

O humorista Danilo Gentilli apresenta o show de stand-up O Novo Golpe do Drive-in, ao lado de Alexandre Porpetone, Igor Guimarães, Criss Paiva e Z-Maguinho do Piauí. R. Carmo do Rio Verde, 152, Jd. Caravelas. 17/10, 20h. R$ 159,90/R$ 199,90 (por carro, até 4 pessoas).

LIVE

Sala da Casa

O projeto de lives intimistas da Casa Natura Musical traz duas atrações neste fim de semana. No sábado, às 19h, tem apresentação de Octavio Cardozzo e, no domingo, no mesmo horário, de Zé Ibarra, integrante da banda carioca Dônica. Grátis, no Instagram @casanaturamusical.

EM FAMÍLIA

O Pequeno Príncipe

O universo de Antoine de Saint-Exupéry embala a Orquestra Ouro Preto, em apresentação cênica dedicada aos pequenos, com a presença de bonecos conduzidos pelo Grupo Pigmalião Escultura que Mexe. Grátis, no Youtube: bit.ly/orqop20