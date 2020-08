O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (14/8 a 20/8)

LIVES

João Bosco. Neste sábado (15), às 20h, o cantor, músico e compositor faz show ao vivo pelo canal da Blue Note Rio no YouTube, em que interpreta O Bêbado e a Equilibrista, parceria com Aldir Blanc, e outros sucessos, como Papel Machê e Quando o Amor Acontece.

Drik Barbosa e Karol Conka. As duas rappers fazem shows online, em sequência, para marcar o encerramento da Semana da Juventude. No sábado (15), Drik se apresenta a partir das 19h; e, às 20h30, é a vez de Karol animar os internautas. Ambas as apresentações serão transmitidas pelo canal da Secretaria Municipal de Cultura. Sáb. (15), a partir das 19h. YouTube.

Dudu Nobre. Nesta apresentação, o sambista carioca canta sucessos de sua autoria e de outros compositores, como A Grande Família, Vou Botar Teu Nome na Macumba e Camarão que Dorme a Onda Leva. Sáb. (15), 19h. YouTube.

Ira!. Ao lado do músico Jhonny Boy Chaves, o cantor e compositor Nasi se apresenta no palco do Teatro Sérgio Cardoso, interpretando canções como Flores em Você. A transmissão online e ao vivo faz parte do projeto #CulturaEmCasa. 6ª (14), 21h. Site.

Renata Rosa. A cantora, compositora, rabequeira e percursionista, cujo trabalho tem forte influência do coco e da ciranda, faz show ao vivo neste domingo (16) acompanhada do músico Mestre Nico. Dom. (16), 18h. Facebook.

Banda Mirim. O premiado grupo paulistano, voltado a espetáculos infantis, faz sessão ao vivo e online da peça O Menino Teresa, que propõe uma discussão sobre gênero com delicadeza e humor. Em cena, a atriz Cláudia Missura vive Teresa; já a compositora e instrumentista Tata Fernandes dá vida à personagem Sra. Cabeçuda. Sáb. (15), 12h. YouTube.

(A Montanha vai a) Sísifo. Neste espetáculo solo, o ator e apresentador Gregório Duvivier atualiza o espetáculo que fez em parceria com Vinicius Calderoni, inspirado no mito grego de Sísifo. Agora, em tempos de isolamento, até os personagens míticos são obrigados a cumprir seu expediente em regime de home office. 6ª (14), 21h30. YouTube.

Poema em Queda-live – Episódio 1. Com direção de Luiz Fernando Marques (do Grupo XIX de Teatro) e elenco de atores da Cia. Mungunzá, essa fábula contemporânea retrata seis personagens em torno da queda de um corpo, abordando temas como a sensação de suspensão e paralisia geral do mundo atual. Dom. (16), 21h30. YouTube.

PELA INTERNET

Tec. O artista, ligado a intervenções urbanas, faz uma exposição virtual, intitulada Tango 360°. No percurso online, ele exibe, nas paredes de seu ateliê, 18 telas pintadas antes da pandemia, entre novembro de 2019 e fevereiro deste ano. Para visitar, clique aqui.

Festival IMuNe. O evento, que reúne painéis sobre temas como empoderamento, racismo e mercado musical, será encerrado no dia 26/9 com um show que tem Elza Soares entre os destaques confirmados. Até lá, a programação do festival inclui diversos debates, chamados de Rolezinhos. O primeiro ocorre neste sábado (15), às 19h, com bate-papo sobre racismo estrutural e suas reverberações na arte e na cultura, com convidados como Rosane Borges (USP) e Eliane Dias (da produtora Boogie Naipe). Programação e transmissão aqui.

Geek Nation Livestream. O evento, voltado a games, tecnologia e cultura pop, tem programação extensa e gratuita até domingo (16). Entre as atrações nacionais, está um bate-papo entre o cartunista Mauricio de Souda, o elenco do filme Turma da Mônica: Laços e seu diretor, Daniel Rezende, marcado para sábado (15), das 18h às 18h25. Programação. Transmissão.

Japan House. Até 21/8, o projeto #JHSPONLINE reúne diversas atividades online ligadas à cultura japonesa, publicadas nas redes sociais da instituição. Na 2ª (17), por exemplo, tem novo vídeo sobre encadernação japonesa, em que a especialista Estela Vilela apresenta a técnica yamato toji, na qual as folhas são unidas com costura, sem utilização de cola. Já na 3ª (18), a artesão têxtil Priscila Miki Satake apresenta a vestimenta típica yukata, que se assemelha a um quimono, e o modo de vestir essa peça usada no verão do país oriental. Programação. YouTube.

O Príncipe. Na peça da Indelicada Cia. Teatral, de Goiânia, dois palhaços contam a trágica história de Hamlet, de William Shakespeare, com elementos cômicos. À dramaturgia, também foram incorporadas influências da obra O Príncipe, escrita por Nicolau Maquiavel em 1532. A montagem ficará disponível durante dez dias no canal da companhia. 5ª (20) a 30/8. YouTube.

DRIVE-IN

Cine CTN Drive-In. Pela tela instalada no Centro de Tradições Nordestinas passam títulos nostálgicos como Grease – Nos Tempo da Brilhantina, de 1978, exibido nesta 6ª (14), às 22h, e outros mais recentes, como Bohemian Rhapsody, que conta a história da banda Queen, no sábado (15), às 21h30. Há ainda opções que costumam agradar às crianças, como Mogli – O Menino Lobo, na 6ª (14), às 17h30, e o mais recente O Rei Leão, no sábado (15), às 17h, e domingo (16), às 19h. R. Jacofer, 615, Limão. R$ 60/R$ 80 (por carro, com 2 a 4 pessoas). Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. O local recebe, neste fim de semana, o Festival Rocky Spirit Gofit, com apresentação de 21 documentários inéditos ligados a meio ambiente e esportes como surf, mountain bike e escalada. São duas sessões diárias, com filmes exibidos em sequência ao longo de duas horas. Antes de cada uma delas, tem show ao vivo com clássicos do rock. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. Sáb. (15) e dom. (16), 19h e 22h. R$ 50 (por carro). Programação. Ingressos.

Cine Drive-in Fiesta. Localizado na zona sul, o cinema a céu aberto exibe, neste sábado (15), títulos como o infantil Turma da Mônica – Laços, de Daniel Rezende, às 18h, e o premiado Parasita, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, às 20h30. No domingo (16), o destaque fica por conta de Truman, longa de Cesc Gay estrelado por Ricardo Darín. Av. Guarapiranga, 752, Socorro, 5698-4600. R$ 88 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. No sábado (15), a partir das 20h, o palco é ocupado por Diogo Portugal, que comanda o espetáculo de stand-up Risolados (R$ 109,90/R$ 149,90, por carro, até 4 pessoas). Já a programação de cinema inclui títulos adultos, como Coringa, de Todd Phillips, na 6ª (14), às 20h; e Detetives do Prédio Azul 2, dirigido por Vivianne Jundi, no sábado (15), às 16h30 (R$ 45/R$ 96, por carro, com até 4 pessoas). R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara Santo Antônio. Programação e ingressos.

Villa Open Air. O drive-in ocupa o estacionamento do Shopping Villa-Lobos e, nos carros, são permitidos animais de estimação (lá, há até uma área especial para os pets fazerem suas necessidades). Nas sextas-feiras de agosto, às 21h, tem um stand-up de Fabiano Cambota, apresentador do programa de humor A Culpa É do Cabral (R$ 150, por carro). Já nos sábados deste mês, também às 21h, é a vez de Fábio Rabin com seu show de humor Novo Anormal (R$ 150, por carro). Entre os filmes, há opções infantis à tarde, entre elas, a animação Sing – Quem Canta Seus Males Espanta, de Garth Jennings, no domingo (16), às 15h30 (R$ 100, por carro). Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Programação e ingressos.

GASTRONOMIA

Aos poucos, os restaurantes paulistanos começam a reabrir, seguindo protocolos de segurança. Confira, a seguir, uma seleção feita pela equipe do Paladar.

Murakami. Após se render ao take-away (que permanece) durante a quarentena, o sushiman Tsuyoshi Murakami volta a receber no seu balcão dos Jardins. O restaurante que já era bem exclusivo, apenas seis clientes por vez, voltou a funcionar na mesma forma, e só com o menu-degustação (uma sequência em 6 etapas, entre pratos frios, quentes e sobremesa; R$ 400). Al. Lorena, 1.186, Jd. Paulista, 3064-88-68. 20/22h (fecha dom.).

Kinoshita. O restaurante já está com o salão aberto, com 40% de sua capacidade e seguindo todos os protocolos e medidas estabelecidas, tanto no almoço quanto no jantar, com os clássicos da casa, como a dupla de sushi de vieiras seladas com manteiga trufada e sal Maldon. R. Jaques Félix, 405, V. Nova Conceição. 3849-6940. 12h/15h e 19h/22h (fecha dom.).

By Koji. As arquibancadas seguem fechadas para os torcedores, mas o balcão instalado dentro do Estádio do Morumbi, já recebe os clientes que desejam matar as saudades das duplas criadas pelo sushiman Koji Yokomizo, que também criou novidades para a volta. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, portão 4, 3624-7710. 12h/15h e 19h/22h (fecha 2ª).

Tadashii. Por conta da pandemia, o sushibar foi fechado com vidro para proteger melhor os ingredientes servidos crus. No balcão – e também no salão –, dá para escolher entre os festivais do Chef, que inclui itens como ovas, ostra e lagostim, e o Tradicional, com combinações mais clássicas da culinária japonesa. Para quem preferir, há também rodízio, além de um caprichado menu à la carte. R. Jamanari, 40, Morumbi, 2579-7777. 12h/14h e 19h/23h.

Junji. Dentro do shopping Iguatemi, a casa de Jun Sakamoto conta com uma agradável varanda para quem busca espaços mais arejados para jantar fora de casa durante a pandemia. Do cardápio à la carte, são boas pedidas para começar os trabalhos o ovo à milanesa com gema mole trufado (R$ 27) e o tartare de atum picado com ovas de capelim. O combinado Sushi Junji, novidade, sai por R$ 80 e vem com 11 peças. Se a ideia é pedir um prato quente, vá de teishoku. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3813-0820. 19h/22h.