O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (13/11 a 19/11)

EXPOSIÇÕES

Vento

Parte da programação da 34ª Bienal de São Paulo, a exposição reúne obras de 21 artistas, como Antonio Dias, Eleonore Koch (foto) e Paulo Nazareth. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. 11h/19h (5ª, 11h/20h; fecha 2ª e 3ª). Grátis (agendamento obrigatório em 34.bienal. org.br). Até 13/12.

Christian Cravo

A galeria Babel SP recebe Northern Light, Southern Skies, com 32 imagens feitas pelo artista, em sua maioria entre 1991 e 1995, em uma tentativa de voltar às suas raízes por meio de novas perspectivas. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. Paulistano, 3062-0252. 10h/18h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis (agendamento pelo e-mail info@galeriadebabel.com.br). Até 31/1/2021.

Fama Museu e Campo

O espaço, localizado em Itu, retoma suas atividades presenciais com a mostra Estudos e Anotações, de Tarsila do Amaral. A mostra reúne 203 obras que estavam guardadas há mais de cinco décadas, incluindo desenhos raros. O local também abrigará a mostra coletiva Ontologias, com esculturas, pinturas e desenhos de Cabral, André Albuquerque (Kandro) e Marcos Amaro, e Rejeito, individual de Marcelo Moschetta. R. Pe. Bartolomeu Tadeu, 9, V. São Francisco, Itu. Inauguração: sáb. (14). 4ª a dom., 11h/17h. R$ 10 (mediante reserva em famamuseu.org).

Gustavo Aragoni

O artista transformou uma sala comercial no centro de São Paulo na mostra In-determinável. O antigo escritório foi usado como espaço de experimentação ao longo de três meses. As marcas nas paredes e resíduos espalhados pelo chão, resultado de performances nesse período, somam-se a registros fotográficos do processo de criação. R. Álvares Penteado, 87, 4º andar, sala 3, Centro. Inauguração: 3ª (17), 11h. 10h/17h (sáb., 8h/12h; fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis (agendamento obrigatório no Instagram @gustavoaragoni). Até 12/12.

Inspirar-te ao Ar Livre

O projeto propõe uma visita sensorial pelos movimentos artísticos do Impressionismo e Pós-Impressionismo durante o mês de novembro. Através de óculos de realidade virtual, será possível interagir com obras de Claude Monet, Edgar Degas e Van Gogh em espaços selecionados do parque. A renda obtida com os ingressos será revertida para o Instituto Baccarelli. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral s/n, Vila Mariana. 5ª e 6ª, 16h/17h30; sáb., 11h/12h30. R$100 (agendamento pelo WhatsApp: 96481-8008).

Ocupação Lima Duarte

O ator, que completou 90 anos em 2020, é homenageado em exposição no Itaú Cultural. A proposta é uma imersão sensorial no universo de sua carreira. Assim, a exposição inclui, por exemplo, 130 fotografias, holografia em que o ator lê um texto de Chico de Assis, além de uma seção com seus livros favoritos. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 4ª (18). 13h/19h (sáb. e dom., 10h/16h; fecha 2ª). Grátis (agendamento obrigatório em sympla.com.br). Até 10/1/2020.

MÚSICA

Daniel Boaventura

O cantor celebra dez anos de carreira com repertório que inclui faixas de seus quatro discos, além de clássicos de artistas como Frank Sinatra, Elvis Presley e Tom Jobim. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, 5646-2153. Sáb. (14), 22h. R$120/R$220 (ingressos em grupotombrasil.com.br).

Quarteto Osesp

O quarteto faz apresentação em homenagem aos 75 anos da participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3777-9721. Dom. (15), 18h. R$ 98.

Nando Reis

No projeto Edição Limitada do Espaço das Américas, que propõe reunir grandes nomes da música brasileira em shows para público reduzido, Nando Reis faz apresentação em estilo voz e violão que contará com a participação de seu filho Sebastião Reis. R. Tagipuru, 797, Barra Funda, 3868-5860. Sáb. (14), 21h. R$ 40/R$ 240 (ticket360.com.br).

MÚSICA ONLINE

Tributo a Elis Regina

A Orquestra Sinfônica de Heliópolis e a cantora Vanessa Moreno homenageiam Elis Regina em performance transmitida do Auditório do Masp pelo YouTube do Instituto Baccarelli. Durante a apresentação, será possível fazer doações para a campanha #TocandoJuntosporHeliópolis, que busca minimizar o impacto da pandemia na comunidade. Dom. (15), 17h. Grátis (reserva de ingresso obrigatória em sympla.com.br).

Petrobrás Sinfônica

A segunda edição do festival da orquestra sinfônica inclui de versões clássicas para canções da banda Los Hermanos até repertório infantil inspirado na obra de Vinicius de Moraes. 6ª (13), 16h e 20h; sáb. (14), 11h, 16h e 20h. Grátis. Acesso em youtube.com/user/OPESinf

DANÇA ONLINE

Teatro Sérgio Cardoso

Nas comemorações dos 40 anos do teatro, a São Paulo Companhia de Dança apresenta coreografias contemporâneas inéditas, criadas especialmente para o formato audiovisual. Em culturaemcasa.com.br. 13/11, 20h. Grátis.

TEATRO

A Mentira

A peça com Miguel Falabella e Zezé Polessa ganha novas sessões. Escrita pelo francês Florian Zeller, aborda o conceito de verdade em uma época em que incontáveis fake news chegam a nós. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, 3777-9721. Hoje (13), 21h; sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. R$ 90/ R$ 180 (sympla.com.br).

TEATRO ONLINE

Festival Arte como Respiro

Um novo bloco da Edição Cênicas do festival promovido pelo Itaú Cultural reúne 19 performances de artistas indígenas, teatro de animação, dança, circo e teatro clássico. As apresentações incluem espetáculos como A Reviravolta dos Pássaros, do grupo Dyroá Báya; Vaga Carne, de Grace Passô; O Braile, Uma Dança às Cegas, da Cia. Pequod; e Um Tartufo, de Moliére, adaptado pelo grupo Teatro Esplendor. 18 a 22/11, em itaucultural.org.br. Grátis.

PELA INTERNET

Festival das Marias

O evento promove atrações com protagonistas mulheres brasileiras. São diversas performances em música, circo, teatro, literatura, artes visuais, com transmissão online pelos canais do festival. fb.com/marias.festival e instagram.com/marias.festival. Grátis. Até 25/11.

Japan House

O espaço, já reaberto para visitas físicas, apresenta também programação online sobre a cultura do Japão. Os destaques dos próximos dias ficam por conta do novo episódio da série sobre Yokai (personagens da mitologia japonesa) no dia 13 e um novo episódio sobre o Patrimônio Natural do Japão, dedicado à península Shiretoko, no dia 16. japanhousesp.com.br.

EM FAMÍLIA

Meu Amigo Inventor

O espetáculo da Cia. de Copas, que integra a temporada infantil do Teatro Alfa, tem direção geral de Fernando Escrich e fala sobre relações humanas utilizando como mote o encontro entre Leonardo da Vinci e Caterina, uma garotinha que passa os dias inventando coisas. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. 14, 15, 21 e 22/11, 16h. R$ 40 (sympla.com.br).