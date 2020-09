O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (11/9 a 17/9)

LIVES

Fernanda Takai. A cantora se une à Orquestra Ouro Preto para cantar Chega de Saudade, Corcovado e outras canções de Tom Jobim. O show será transmitido a partir da Basílica do Pilar (MG). Dom. (13), 18h. YouTube.

Bloco do Sargento Pimenta. O grupo carioca, famoso por dar roupagem carnavalesca a músicas dos Beatles, faz apresentação virtual a partir do Teatro Riachuelo. O repertório inclui a ciranda Yellow Submarine, a marchinha She Loves You e o baião Can't Buy Me Love. Sáb. (12), 21h. YouTube.

Coala Festival. O evento anual, que reúne, desde 2014, shows de diferentes estilos da música brasileira, faz sua primeira versão online. Com um palco montado em meio à natureza, sem plateia, os shows serão transmitidos ao vivo durante oito horas de festival. Entre as atrações, estão Mariana Aydar, Mestrinho, Rico Dalasam, Novos Baianos e Gilberto Gil. Sáb. (12), 14h/22h. YouTube.

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes. O show, previsto originalmente para o fim de agosto, teve de ser adiado depois de Seu Jorge pegar uma gripe. Agora, os artistas de diferentes gerações se unem para interpretar sucessos do samba. A live busca arrecadar fundos para a ONG Ação da Cidadania, de combate à fome. Sáb. (12), 20h. YouTube.

Orquestra Sinfônica Heliópolis. O grupo, ligado ao Instituto Baccarelli, retoma sua temporada 2020 em concerto que tem como convidada a cantora Paula Lima. Sob regência de Edilson Ventureli, a orquestra interpreta repertório que mescla compositores eruditos e populares, como Tchaikovski e Jorge Benjor. Para ter acesso à transmissão, gratuita, é preciso reservar lugar por meio do site Sympla. Dom. (13), 11h. Reservas.

Odair José. Autor de sucessos como Eu Vou Tirar Você deste Lugar, Odair repassa sua trajetória em show com Júnior Freitas (violão e teclado). Dom.(13), 19h. YouTube.

Sala da Casa. O projeto de lives intimistas da Casa Natura Musical recebe atrações de 15 festivais de diferentes regiões brasileiras, ao longo do próximo mês, sempre às 19h. Hoje (11), a atração é Black Pantera, representante do Festival Timbre (MG). No sábado (12), tem ENME, selecionado pelo Festival Sons da Rua (SP). E, domingo (13), é a vez de Bione, do Festival Rec-Beat (PE). Instagram.

Seu Jorge Convida Vanessa da Mata. Como parte da programação online do Teatro Bradesco, o cantor e compositor realiza mais uma live em que se apresenta ao lado de convidados especiais. Desta vez, ele divide a cena com a autora de hits como Amado e Boa Sorte. 5ª (17), 19h30. YouTube.

Teatro #EmCasaComSesc. Na programação desta semana, um dos destaques é a atriz e cantora Laila Garin, que se destacou ao viver Elis Regina em musical, interpretando o solo Joana de Gota d'Água a Seco, a partir da peça e das canções de Chico Buarque, hoje (11), às 21h30. E o ator Paulo Betti celebra 40 anos de carreira com o monólogo Autobiografia Autorizada, que percorre sua trajetória pessoal, tendo como pano de fundo a história da imigração italiana no Brasil, no domingo (13), também às 21h30. YouTube.

PELA INTERNET

Pós-F. Com atuação de Maria Ribeiro e direção de Mika Lins, o espetáculo solo é inspirado no premiado livro Pós-F, para Além do Masculino e do Feminino, de Fernanda Young (1970-2019). Depois de cada sessão da peça, encenada no palco do Teatro Porto Seguro, Maria ainda comanda bate-papos com personalidades que conviveram com Fernanda. 50 min. 16 anos. Estreia sáb. (12). Sáb. e dom., 20h. R$ 20 (contribuição mínima, com 20% do valor doado para instituições de apoio à classe artística). Até 4/10. Ingressos.

Seguindo a Canção. O projeto, uma parceria entre a Casa Natura Musical e a Faculdade Descomplica, apresenta um bate-papo gravado entre as cantoras Liniker e Zélia Duncan, mediado pela professora Amara Moira. Em pauta, a música como ferramenta de luta e representatividade para a comunidade LGBTQ+. Dom. (13), 20h. YouTube.

Je Treme Mon Amour. A festa, que comemora seis anos de existência, ganha edição especial via Zoom, promovida pelo Mundo Pensante. Com sets que passeiam por nomes como Dona Onete, Manoel Cordeiro e Banda Carrapicho, o evento conta com discotecagem de Tide e Madruga, entre outros DJs. O evento é gratuito, mas são aceitas doações para ajudar os artistas que participam. Sáb. (12), a partir das 22h. Doações e acesso ao evento.

DRIVE-IN

Belas Artes. Nos próximos dias, a programação de cinema ao ar livre do Belas Artes inclui Cantando na Chuva, no domingo (13), às 20h40, e Casablanca, na 4ª (16), às 19h30. R. Tagipuru, s/nº, portão 2, Barra Funda. R$ 65 (por carro). Ingressos.

Arena Estaiada Drive-in. O pianista Amilton Godoy, fundador da banda de jazz Zimbo Trio, faz o lançamento do disco Juntos, ao lado do filho, Tico D’Godoy. Os músicos são acompanhados por Jônatas Sansão (bateria) e Jorge Potalej (baixo). Entre os filmes, tem Sully: O Herói do Rio Hudson, de Clint Eastwood, domingo (13), às 21h. Av. Ulysses Reis de Mattos, 230, Real Parque. R$ 100 (por carro). Ingressos.

Cinesesc Drive-in. O cinema montado no Sesc Parque Dom Pedro II exibe, neste fim de semana, Visages, Villages, documentário feito pela diretora Agnès Varda em parceria com o fotógrafo e artista visual JR, neste sábado (12), às 18h30; e também O Banheiro do Papa, de César Charlone e Enrique Fernández, no domingo (13), às 18h30. Pça. São Vito, s/º, Brás. R$ 20/R$ 40 (por carro, até 4 pessoas). Ingressos.

Drive-in das Américas. Durante o evento Elis & Eu, neste domingo (13), às 19h, que tem formato de talk show, João Marcello Bôscoli apresenta vídeos e fotografias raras da cantora, sua mãe, além de gravações exclusivas à capela (R$ 180/R$ 220, por carro, até 4 pessoas). E, dentro do projeto Classic Rock, tem show cover com repertório dos Beatles, sábado (12), às 21h (R$ 100, por carro, até 4 pessoas). R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos.

Tom Brasil Experience Drive-in. Além de filmes, a programação inclui dois espetáculos de stand-up. Hoje (11), às 20h, tem Sala da Comédia, com os humoristas Bruno Motta, Claudio Torres Gonzaga, Marcelo Mansfield e Mhel Marrer (R$ 109,90/R$ 149,90, por carro, até 4 pessoas). Já no sábado (12) Murilo Couto faz duas sessões de seu show Falando com Carros, às 20h e 22h30 (R$ 109,90/R$ 149,90, por carro, até 4 pessoas). R. Carmo do Rio Verde, 152, Chácara S. Antônio. Ingressos.