O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (11/12 a 17/12)

MÚSICA

No Fervo do Frevo

O CCBB retoma a agenda presencial da série Domingos Musicais com apresentação do grupo, que levará ao público o ritmo tradicional pernambucano. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4297-0600. Dom. (13), 18h. Grátis.

MÚSICA ONLINE

Seu Jorge

O cantor faz apresentação virtual que busca arrecadar fundos para projetos de sustentabilidade e saneamento ligados à ONU. Sáb. (12), 19h. Grátis. Transmissão em bit.ly/tgband2020.

Chico César e Letrux

Os músicos conversam sobre temas como igualdade racial e diversidade sexual e apresentam canções de seus projetos mais recentes em ação promovida pela Casa Natural Musical e pela Faculdade Descomplica. Dom. (13), 20h. Transmissão gratuita no canal da Faculdade Descomplica no YouTube.

Gustavo Bing canta Frank Sinatra

No dia em que uma das maiores personalidades da música mundial completaria 105 anos, o intérprete do projeto Sinatra 1915 Tribute presta homenagem em live especial do Teatro Bradesco. Sáb. (12), 20h. Transmissão gratuita em instagram.com/teatrobradesco

João Carlos Martins

O maestro se apresenta com Roberto Minczuk e a soprano Carmen Monarcha no encerramento da temporada da Bachiana Filarmônica do Sesi São Paulo. 6ª (11), 20h. Transmissão gratuita no canal do maestro no YouTube.

Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Péricles, Luciana Mello e Simoninha se apresentam com a orquestra no concerto que fecha a sua temporada 2020. Clássicos do samba e músicas natalinas estão no repertório. Dom. (13), 17h. Transmissão gratuita pelo canal do Instituto Baccarelli no YouTube.

Virada Cultural

"Tudo de arte, nada de aglomeração" é o mote da 16ª edição do evento promovido pela Prefeitura de São Paulo, neste ano online. Elza Soares e Criolo se apresentam em sequência no primeiro dia de programação. Sáb. (12), 20h/21h30. Grátis. Programação completa e transmissão em prefeitura.sp.gov.br

EXPOSIÇÕES

Beatriz Milhazes

Gravuras, colagens e esculturas em acrílico, exibidas no Itaú Cultural, compõem uma grande retrospectiva dedicada à artista carioca. Parte da mostra será apresentada também no Masp, a partir da próxima semana. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Grátis. Até 30/5/2021. Agendamento em sympla.com.br/agendamentoic

Caipirismo

A cultura sertaneja é destaque na mostra, que reúne quase 50 telas de José Antônio da Silva e Jocelino Soares. A exibição traz paisagens, retratos, temas religiosos e alegóricos que marcam a forma de viver do sertão. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3738. 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 31/1/2021. Agendamento em sescsp.org.br

Degas

O artista francês ganha nova exposição no Masp após 14 anos. Na mostra atual, 76 obras, em sua maioria peças de bronze, são apresentadas ao lado de fotografias inéditas de Sofia Borges. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 13h/19h (sáb. e dom., 10h/18h; 3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 45 (3ª e 4ª, grátis). Até 1/8/2021. Agendamento em masp.org.br

Estados do Corpo: Experiência e Presença

A mostra, que integra a segunda edição do programa de incentivo a jovens artistas e curadores promovido pelo Adelina Instituto, reúne obras que buscam entender como o corpo tem reagido à pandemia do coronavírus, produzidas por Fernanda Braz Lage, Narciso, Raquel Cutin e Vitor Narumi. R. Cardoso da Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: Sáb. (12), 12h. 11h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/1/2021.

Miguel Rio Branco

Os mais de 50 anos de carreira do fotógrafo ganham mostra inédita com curadoria do próprio artista. Mais de 200 trabalhos produzidos desde os anos 1970 estão disponíveis ao público. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 13h/18h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/05. Agendamento em sympla.com.br

Museu de Arte Sacra

Em celebração às festas natalinas, a mostra Gesù è Nato a Napoli traz esculturas de anjos feitas de alumínio e um presépio napolitano de 129 peças. Paralelamente, em sala do museu na estação Tiradentes, é possível conferir a mostra Presépios no Metrô. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Ingressos em museuartesacra.org.br

Oficina Molina – Palatnik

A exposição promove um diálogo entre os trabalhos de Abraham Palatnik e Mestre Molina, dois nomes emblemáticos da história da arte brasileira. Obras cinéticas e bonecos animados estão entre as peças expostas. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/3. Agendamento em sescsp.org.br

TEATRO

Os Monólogos da Vagina

Com direção de Miguel Falabella, a peça de Eve Ensler fala da relação da mulher com sua sexualidade. No elenco, Adriana Lessa, Cacau Melo e Maximiliana Reis. Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3253-4102. Sáb. (12), 20h30. R$ 70. Ingressos em

teatrogazeta.com.br

TEATRO ONLINE

Por que Não Vivemos

Com Camila Pitanga no elenco, a cia brasileira de teatro apresenta peça em três atos (um encenado por dia) baseada em obra de Chekhov. 6ª (11) a dom. (13), 18h e 21h. Grátis. Ingressos em sympla.com.br

Ato

Indicada pelo Brasil a uma vaga no Oscar por seu documentário sobre Hector Babenco, Bárbara Paz dirige peça que define como um “cine-teatro”. A história fala do encontro entre uma mulher e um enfermeiro que perdeu a esposa, vítima de covid-19. Grátis. Até 8/1/2021. Disponível em teatroemmovimento.com.br

Diálogo com os Personagens

O Grupo Tapa encena texto original de Luigi Pirandello. No palco, Brian Penido Ross vive um autor que reclama de seus próprios personagens, que o assediam reivindicando papéis de destaque. Sáb. (12), 19h. Transmissão no canal do grupo Tapa no YouTube.

O Ensaio Invisível

O espetáculo coletivo e interativo do coletivo Off Off Broadway imagina um futuro distópico marcado por um acidente que gerou caos e colapsos. Estreia 6ª (11). 6ª, sáb., dom. 20h. Grátis. Até 20/12. Transmissão pelo Zoom. Ingressos em sympla.com.br

Ítaca, 365, apto 23

No espetáculo inspirado na Odisseia, de Homero, Cacá Carvalho vive um homem que volta para casa depois de um longo tempo e se decepciona com um mundo novo e arrasado. 6ª a dom., 20h. Grátis. Até 13/12. Transmissão em teatroemmovimento.com.br

A Lua Vem da Ásia

Chico Diaz vive um homem hospedado em um hotel de luxo neste espetáculo surrealista, que fala sobre um mundo governado pelo absurdo. Dom. (13), 21h. Grátis. Transmissão em youtube.com/sescsp

Na Sala com Clarice

Textos de Clarice Lispector ganham destaque no projeto solo de Odilon Esteves. Sáb., 20h; dom., 19h. Grátis. Até 20/12. Transmissão via Zoom. Ingressos em sympla.com.br

Romeu e Julieta

A releitura sertaneja de Shakespeare, feita pelo Grupo Galpão, ganha adaptação virtual. 3ª (15), 20h. Grátis. Transmissão via Zoom. Ingressos em itaucultural.org.br

DANÇA

São Paulo Cia. de Dança

O grupo divide o palco com a Orquestra do Theatro São Pedro. O repertório inclui o clássico O Quebra Nozes, de Tchaikovski. Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 161, 3661-6600. 6ª (11) e sáb., 20h. Dom. (13), 17h. R$ 50. Ingressos em theatrosaopedro.com.br

CRIANÇAS

Viagem ao Centro da Terra

A Cia. Solas de Vento apresenta peça inspirada em Júlio Verne. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro. Sáb., 15h; dom., 11h. Sessão extra: 19/12, 11h. R$ 30. Até 20/12.

Os Coloridos

Com personagens baseados em mitos e contos afro-brasileiros e indígenas, a peça online da Cia. Os Crespos questiona o racismo de forma lúdica. Sáb. (12), 12h. Grátis. Transmissão em youtube.com/sescsp

Lolo Barnabé

O personagem-título é um sujeito da pré-história que, junto de sua mulher, Brisa, começa a fazer invenções para ter mais conforto na caverna onde moram. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. (12) e dom. (13), 16h. R$ 40. Ingressos em sympla.com.br

Pipo e Fifi

Na abertura do festival online Brincando na Praça, o espetáculo da Cia. Truks explica às crianças conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos e convivências. Hoje (11), 15h. Grátis. Programação e transmissão em fb.com/mudacultural