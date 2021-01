O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (1º/1 a 7/1)

TEATRO INFANTIL

Coquetel de Fadas

A Cia. Viradalata apresenta espetáculo que une as histórias de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Branca de Neve. A história parte do momento em que as três perdem um de seus sapatos. Agora, precisam deles para se apresentar à sociedade. 2ª (4), 16h. Grátis. Transmissão em bit.ly/vrdlt21.

EXPOSIÇÕES

Beatriz Milhazes: Avenida Paulista

A maior retrospectiva dedicada à artista ocupa o Masp e o Itaú Cultural. No primeiro espaço, são exibidas suas pinturas e esculturas. No segundo, suas colagens e gravuras. Ambos reabrem suas portas na 3ª (5). Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 13h/19h (3ª, 10h/20h; sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 45 (3ª, grátis). Agendamento em masp.org.br/ingressos. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Grátis. Agendamento em sympla.com.br/agendamentoic. Até 30/5.

O Fabuloso Universo de Tomo Koizumi

A Japan House apresenta uma mostra, instalada no térreo, com uma seleção de looks do designer Tomo Koizumi, feitos com organza japonesa. Av. Paulista, 52, Bela Vista, 3090-8900. Reabertura: 3ª (5). 11h/17h (fecha 2ª). Grátis (agendamento em japanhousesp.com.br).

Iván Navarro

Na mostra ExFinito, a primeira individual do chileno no Brasil, um dos andares do Farol Santander se transforma em um "labirinto", com 14 obras em que ele explora luzes e espelhos. R. João Bricola, 24, Centro, 4004-3535. Reabertura: 3ª (5). 13h/19h (fecha 2ª). R$ 25. Até 28/2.

Museu de Arte Sacra

Em celebração às festas natalinas, a mostra Gesù è nato a Napoli traz esculturas de anjos feitas de alumínio e um presépio napolitano de 129 peças. Paralelamente, em sala do museu na estação Tiradentes, é possível conferir a mostra Presépios no Metrô. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. Abre 3ª (5). 9h/17h (fecha dom.). Até 6/1. R$ 6. Grátis aos sábados. Ingressos em museuartesacra.org.br.

Países Espelhados

Por meio de imagens, artesanatos e história oral, a exposição mostra a troca cultural entre o Brasil e as nações lusófonas da África. Sesc Consolação. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Reabertura 3ª (5). 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/2. Agendamento em sescsp.org.br.

Sesc Pompeia

Na área de convivência da unidade, FARSA. Língua, fratura, ficção: Brasil-Portugal reúne 150 obras de artistas brasileiros e portugueses, como Carla Filipe e Grada Kilomba. No galpão, Kader Attia – Irreparáveis Reparos, individual do artista franco-argelino, exibe obras ligadas a questões históricas e sociais. R. Clélia, 93, 3871-7700. Reabertura: 5/1. 15h/21h (sáb., 10h/ 14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/1. Agendamento em sescsp.org.br.

Véxoa: Nós Sabemos

Mais de 20 artistas e coletivos do País apresentam pinturas, esculturas, objetos e instalações realizadas por grupos indígenas, nesta que é a primeira mostra dedicada à produção indígena contemporânea no museu. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Reabertura: 2ª (4). 10h/18h (fecha 3ª). Até 22/3. Grátis. Ingressos em pinacoteca.org.br.

EXPOSIÇÕES ONLINE

Ateliê Casa Bracher

Mais de 150 obras dos artistas mineiros Carlos e Fani Bracher, entre vídeos, fotos e documentos, estão disponíveis em transmissão do casarão onde os dois residem há 50 anos em Ouro Preto (MG). Acesso em: ateliecasabracher.com.

Horizonte

Nos 120 anos do artista mineiro Lorenzato, a Galeria Marília Razuk lança mostra online que traça um paralelo entre sua obra e a do pernambucano Bruno Faria. Até 28/2. Acesso em galeriamariliarazuk.viewingrooms.com.