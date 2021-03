O melhor da semana: roteiro inclui atrações online para aproveitar dentro de casa

Música

Viva o Nordeste

O cantor Ayrton Montarroyos inicia neste sábado, 13, às 21h, uma série de seis apresentações online nas quais vai abordar cantores e compositores que construíram a identidade da música nordestina e a amplificaram para o resto do país. Neste primeiro encontro, o tema é Geração 70, com músicas de Amelinha, Elba Ramalho, Ednardo, entre outros. Forró, Xote e Baião (20/3) e Frevo (27/3) serão os próximos. bit.ly/rotayrton. Grátis.

Duas cantoras

Dentro da programação deste sábado, 13, da plataforma #CulturaEmCasa, as apresentações de Mariana Aydar, às 17h, e Céu, às 20h30, serão transmitidas ao vivo do palco do Teatro Sergio Cardoso, que não receberá público. www.culturaemcasa.com.br. Grátis.

Concertos em casa

A partir de terça-feira, 16, acontece a primeira edição virtual do XXIII Festival Virtuosi que trará, até 28/3, uma série de concertos de concertos com grandes nomes da música erudita mundial, além de palestras e masterclasses. A programação se inicia com a série o projeto Virtuosi Diálogos Virtuais, que terá condução do maestro Sergio Barza, de terça a quinta-feira, às 19h. Na sexta-feira, 19, às 19h, o bailarino carioca Thiago Soares, do Real Balé de Londres, se junta ao músico Rafaell Altino (viola) para apresentar uma coreografia inédita para a Chaconne de Bach. Grátis. www.virtuosi.com.br

Encontro de DJs

O Noramusique Festival II, projeto dos irmãos Renato e Rico Vilarouca que reúne DJs de diferentes partes do mundo, ocorre neste sábado, 13, a partir das 19h, com transmissão online na plataforma twitch.tv/noramusique. Nesta edição, os convidados são Steve Shelley, baterista da banda americana Sonic Youth, Larry Antha e Danilove (Brasil), Banju (França) e Agge (Suécia). Grátis.

Teatro

Papo de teatro

O ator e roteirista Paulo Fernando Góes comanda o Web Talk Show no qual entrevista 23 personalidades do teatro que debatem as possibilidades e saídas para o setor durante e depois da pandemia. Entre os convidados, estão os atores Tadeu Aguiar, Adriano Garib, Clarice Niskier e Hugo Bonemer. Os episódios serão disponibilizados a partir desta sexta-feira, 12, no canal bit.ly/rotwebtalk

Exposições

Temporadas online

Com o avanço das restrições de circulação, duas exposições que estavam em cartaz entram em temporada online. Uma delas é Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade, que já passou por São Paulo anteriormente e atualmente estava no Centro Cultural do Brasil de Brasília. Com peças do Museo Egizio de Turim, na Itália, a mostra pode ser vista gratuitamente em www.ccbbvirtual.com.br. ExFinito, primeira grande mostra individual no país do artista chileno Iván Navarro que estava em temporada no Farol Santander, também migra para o virtual (bit.ly/rotexfinito) a partir desta sexta, 12. Representante da arte contemporânea, o artista usa materiais como espelhos, luzes e vidros em seu trabalho.