O melhor da semana: confira atrações para curtir dentro ou fora de casa (27/11 a 3/12)

EXPOSIÇÕES

Farol Santander

Colaboradores do grupo bancário são convidados a expor suas pinturas, fotografias e esculturas na mostra Talentos das Artes Visuais. A seleção de obras ocorreu por meio de um concurso interno realizado em outubro.

R. João Brícola, 24, Centro, 4004-3535. 3ª a dom., 13h/19h. R$ 25. Até 20/12.

John Lennon em Nova York por Bob Gruen

A exposição reúne fotografias da carreira, mas também da intimidade do músico e de sua esposa Yoko Ono, de quem Gruen era amigo pessoal. A mostra celebra os 80 anos do nascimento de Lennon e os 40 anos de seu legado.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 5ª e 6ª, 14h/20h; sáb. e dom., 12h/18h. Até 31/01 R$ 10/R$ 30 (5ª, grátis; ingressos em mis-sp.org.br).

Pinacoteca

Mais de 20 artistas e coletivos do País apresentam pinturas, esculturas, objetos e instalações realizadas por grupos indígenas. Véxoa: Nós Sabemos é a primeira mostra dedicada à produção indígena contemporânea no museu.

Praça da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 4ª a 2ª, 12h/20h. Até 22/03. Grátis. Ingressos em pinacoteca.org.br.

Sesc Pinheiros

Com o bordado, mais de 30 artistas questionam as hierarquias estéticas e sociais na mostra Transbordar, que reúne o trabalho de artistas como Ana Miguel, Fabio Carvalho e Zuzu Angel. A curadoria é Ana Paula Cavalcanti.

R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. 3ª a 6ª, 14h/20h; sáb., 10h/14h. Grátis. Agendamento em sescsp.org.br.

Sesc Bom Retiro

A cultura sertaneja é destaque na mostra Caipirismo, que reúne quase 50 telas de José Antônio da Silva e Jocelino Soares. A exibição traz paisagens, retratos, temas religiosos e alegóricos que marcam a forma de viver do sertão.

Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro. 3332-3738. 3ª a 6ª, 15h/21h; sáb., 10h/14h. Até 31/01. Grátis. Agendamento em sescsp.org.br.

Sesc 24 de Maio

A exposição Infinito Vão abrange os 90 anos da arquitetura brasileira e apresenta projetos de grandes nomes, como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi.

R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. 3ª a 6ª, 15h/21h. Até 27/06 Grátis. Ingressos: sescsp.org.br.

SHOWS

Antônio Nobrega e Sexteto

Em Ninguém Solta a Mão, Ninguém, o artista apresenta sua produção durante a pandemia e de seu trabalho mais recente, Rima. O espetáculo marca o aniversário de 28 anos do Teatro Brincante e os recursos serão destinados à manutenção do espaço e aos funcionários técnicos.

R. Purpurina, 412, Vila Madalena, 3816-0575. R$ 30/R$ 100. Ingressos em sympla.com.br.

Capital Inicial

De sucessos como Natasha e À Sua Maneira à inédita Incondicionalmente, a banda de rock se apresenta no Espaço das Américas. A apresentação marca a volta aos palcos de Dinho Ouro Petro e companhia em 2020.

R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Sábado (28), 21h. R$ 80/R$ 240. Ingressos em ticket360.com.br.

InHaus Stage

Melim, Banda Eva e Lexa estão entre as atrações do festival que ocorre no Pavilhão Anhembi. O público será distribuído em grupos de seis pessoas, que vão assistir às apresentações em boxes para respeitar o distanciamento.

Av. Olavo Fontoura, 1.451, 2226-0500. Sáb (28), 14h. R$ 150/ R$ 300. Ingressos em ticket360.com.br.

João Carlos Martins

O maestro faz seu primeiro concerto presencial durante a pandemia no Teatro Sérgio Cardoso. Junto dele no palco, estarão as sopranos Amanda Souza, Anna Beatriz Gomes e Jessica Leão.

R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. 2ª (30). Grátis. Ingressos em sympla.com.br.

João Suplicy

O músico que já misturou rock e punk com bossa nova levará uma mistura de samba com blues para o palco da Blue Note.

Av. Paulista, 2.073, 94545-1511. Hoje, 20h. R$ 90. Ingressos em bluenotesp.com.

SHOWS ONLINE

Eagle-Eye Cherry

O músico sueco apresenta Save Tonight e outros sucessos no TNT Stage, evento promovido pela marca de energético. Na programação estão ainda shows dos rappers brasileiros Karol Conká e Rashid.

Sáb (28), 20h. Transmissão gratuita em youtube.com/tntenergetico.

Mestrinho e Olivier Anquier

O músico e o chef de cozinha serão a atração no festival Comgás Transforma, que reúne shows musicais e palestras sobre gastronomia. A atração é apresentada pela dupla Ana e Zé, do Instagram Do Pão ao Caviar.

Sábado (28), 20h. Transmissão gratuita em youtube.com/comgastransformafestival.

Música Indígena

Artistas de tribos norte-americanas, chilenas, mexicanas e brasileiras participam da Semana Internacional de Música de São Paulo. A atração faz parte de uma programação com 70 painéis sobre música na América Latina.

Sáb (28), 22h. Transmissão gratuita no site simsaopaulo.com.

Otto

O músico pernambucano participa do projeto #EmCasaComSesc em apresentação com músicas que vão do maracatu ao rock. O show é transmitido do Sesc Vila Mariana.

Hoje (27), 19h. Transmissão gratuita no canal do Sesc São Paulo no Youtube.

Ratos do Porão

Ícone do punk rock brasileiro, a banda Ratos do Porão, de João Gordo, celebra 40 anos em apresentação que repassará toda sua trajetória. A transmissão terá participação de nomes como Supla e Mano Brown.

Sábado (28), 19h. Transmissão gratuita no canal de Central Panelaço no Youtube.

Tássia Reis

A rapper se apresenta no festival Feira Preta, da Casa Natura Musical. O show integra uma programação com painéis, palestras e debates sobre empreendedorismo negro.

Dom (29), 18h. Transmissão gratuita no canal da Feira Preta no Youtube. Programação completa em casanaturamusical.com.br.

TEATRO

Cia Sola de Vento

O livro A Volta Ao Mundo em 80 Dias, clássico do escritor Júlio Verne, é levado ao palco do Teatro do CCBB pelo grupo numa apresentação com acrobacias, dança e comédia.

R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4298-1270. Sáb (28) e dom (29), 15h. R$ 30.

Risorama

Os comediantes e youtubers Rafinha Bastos e Maurício Meirelles voltam ao palco do festival de stand-up na programação que marca a retomada das atividades do projeto. O evento também terá transmissão online. Comedy Sampa, R. Domingos de Morais, 348, Vila Mariana, 2155-0665.

Hoje, 21h. R$ 70 (presencial)/R$ 20 (online). Ingressos em olhaoingresso.showare.com.br.

TEATRO ONLINE

Baseada no romance de José de Alencar, a ópera O Guarani completa 150 anos e será exibida pela companhia, na programação dos 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso. A obra conta a história da paixão entre o índio Peri e a aristocrata Ceci.

Hoje, 21h. Transmissão gratuita em culturaemcasa.com.br.

Cia Voir de Teatro

O clássico João e Maria é apresentado de duas perspectivas: a de três crianças que investigam uma lenda e a de três bruxas que programam uma reunião. O musical traz canções originais interpretadas com coreografias e efeitos especiais.

Dom (29), 16h. Transmissão gratuita em youtube.com/c/fundacaoarcelormittal.

Daniel Veiga

O dramaturgo apresenta o espetáculo A Estrangeira, em que Fabiana Neves interpreta uma brasileira que está soterrada em uma terra estranha após um ataque aéreo. Integra a programação de aniversário da SP Escola de Teatro.

Sábado (28), 20h. Grátis. Ingresos em sympla.com.br.

Grupo .BR

Dentro do Coração Selvagem dá ao público a possibilidade de circular (e interagir) pelos diferentes espaços da encenação. A peça explora as reflexões e sentimentos da escritora Clarice Lispector.

Estreia: Hoje (27), 21h. 5ª e 6ª, 21h. Sáb. e dom., 15h/21h. R$ 20. Ingressos em sympla.com.br.

Projeto Ilhas do Rio

A iniciativa que estuda a biodiversidade das Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, mostra ao público o espetáculo A Batalha da Natureza, que tem o propósito de levar educação ambiental às crianças. Os espectadores são convidados a interagir com o elenco após a apresentação.

Sábado (28), 17h. Trasmissão gratuita em youtube.com/projetoilhasdorio.

Trupe Ânima

O espetáculo que leva o nome da companhia conta a história de um circo itinerante que perde um de seus principais integrantes e precisa se reinventar. Para isso, conta com a ajuda de uma jovem "clown". A peça marca a programação dos dez anos da SP Escola de Teatro.

Hoje, 20h. Grátis. Ingresos em sympla.com.br.