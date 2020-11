O melhor da semana: confira atrações para aproveitar dentro ou fora de casa

EXPOSIÇÕES

Melvin Edwards

No Dia da Consciência Negra, o Museu Afro Brasil apresenta exposição com mais de 30 peças sobre o artista americano, conhecido como escultor da resistência. A atração traz peças dos mais de sessenta anos de pesquisa de Edwards. Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, 3320-8900. 3ª a dom., 11h/17h. R$ 15.

Pelé

O Museu Afro Brasil também homenageia os 80 anos do lendário ex-jogador da seleção brasileira de futebol com a mostra Deus Salve o Rei, com peças que representam a presença do atleta como símbolo da cultura nacional e sua representação no imaginário popular. Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, 3320-8900. 3ª a dom., 11h/17h. R$ 15.

John Lennon em Nova York por Bob Gruen

A exposição reúne fotografias da carreira, mas também da intimidade do músico e de sua esposa Yoko Ono, de quem Gruen era amigo pessoal. A mostra celebra os 80 anos do nascimento do músico e os 40 anos de seu legado. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 5ª e 6ª, 14h/20h; sáb. e dom., 12h/18h. Até 31/01 R$ 10/R$ 30 (5ª, grátis; ingressos em mis-sp.org.br).

Gal Oppido

Na exposição Shunga: serenos e ofegantes, fotografias, aquarelas e xilogravuras têm como principal elemento o corpo humano e sua sensualidade. Galeria Lume, Rua Gumercindo Saraiva, 54, Jardim Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª, 17h/22h. Até 20/02. Classificação indicativa: 18 anos.

Alfredo Volpi, Elizabeth Jobim e Paulo Pasta

Mostra Transições entre Passagens reúne obras dos três artistas, de esculturas e pinturas em madeira e tela. A exposição acontece em parceria com a Galeria Raquel Arnaud é organizada por Gisela Gueiros. Galeria Millan, R. Fradique Coutinho, 1.360, Vila Madalena, 3031-6007. 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/18h. Grátis.

Sesc 24 de Maio

A exposição Infinito Vão abrange os 90 anos da arquitetura brasileira e apresenta projetos de grandes nomes, como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. Inauguração: 4ª (25). 3ª a 6ª, 15h/21h. Grátis. Ingressos: sescsp.org.br.

Sesc Consolação

Por meio de imagens, artesanatos e história oral, a exposição Países Espelhados mostra a troca cultural entre o Brasil e nações lusófonas da África. R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, 3234-3000. Inauguração: 3ª (24). 3ª a 6ª, 8h/21h; sáb., 10h/14h. Grátis. Ingressos: sescsp.org.br.

Cadumen

Em sua primeira mostra individual, intitulada Sonho de Pescador, o artista retrata em murais a dualidade entre imaginação e realidade tendo como plano de fundo a prática da pesca. As obras foram traduzidas em seu isolamento da quarentena no Brasil. Galeria Alma de Rua, Rua Gonçalo Afonso, 96, Vila Madalena. 4ª a 2ª, 11h/18h. Grátis.

EXPOSIÇÃO ONLINE

Mostra Virtual de Arte Contemporânea

Oitenta obras de oito jovens artistas plásticos brasileiros participam da seleção com curadoria de Jairo B. Goldenberg. Os trabalhos são apresentados em um site especialmente criado para o projeto e que traz vídeos de interações entre os artistas. Até 10/01, em mostracontemporanea.com.br

MÚSICA

Maria Rita

A cantora de MPB apresenta sucessos do samba no Tom Brasil neste sábado. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, 5646-2153. Sáb, 22h. R$ 109/R$ 225. Ingressos em eventim.com.br

TEATRO

Eduardo Martini vive Clodovil

No monólogo Simplesmente Clô, ator encena as reflexões e memórias do apresentador e estilista sobre seus mais de 40 anos de carreira, do sucesso na TV à passagem pela política. A peça marca a volta de Martini aos palcos. Teatro União Cultural, R. Mário Amaral, 209, 3885-2242. Estreia: Sáb., 21h.; dom., 19h. Até 20/12 R$ 70. Ingressos em sympla.com.br

Alfa

A São Paulo Companhia de Dança apresenta Respiro, obra baseada em sensações do distanciamento social e do reencontro consigo mesmo na pandemia. A coreografia é assinada por Cassi Abranches. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb., 20h; dom., 18h. Até 22/11. R$ 100. Ingressos em sympla.com.br.

Cia de Copas

O grupo apresenta Meu Amigo Inventor no Teatro Alfa. A história inspirada em Leonardo Da Vinci fala para as crianças sobre a importância de brincar, experimentar e errar, além do papel da tecnologia em nossas vidas. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. Até 22/11. Ingressos em sympla.com.br.

Rafael Cortez

O humorista volta aos palcos após sete meses de quarentena com o espetáculo Antivírus - O Show, com temas relacionados à pandemia. Trechos da apresentação foram “testados” nas redes sociais do artista durante o isolamento. Teatro Procópio Ferreira, R. Augusta, 2.823, 3083-4475. Estreia: Hoje, 21h. Até 12/12. R$ 40/R$ 60. Ingressos em sympla.com.br.

Os Monólogos da Vagina

Com direção de Miguel Falabella, o fenômeno de Eve Ensler já produzido em mais de 150 países fala da relação da mulher com sua própria sexualidade. No elenco, Adriana Lessa, Cacau Melo e Maximiliana Reis. Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, 3253-4102. Sáb., 18h. Até 28/11. R$ 70. Ingressos em teatrogazeta.com.br

Arena Circus

O grupo leva ao Sesc Parque D. Pedro II, no centro de São Paulo, o espetáculo Magnific, que mistura o circo tradicional e modernidade com apresentações no palco, picadeiro e atrações aéreas. Pç. São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. Sáb. e dom., 17h. Até 28/11. Grátis.

Universo Casuo

A companhia apresenta o Grand Espectacle Du Cirque, uma combinação de música, performance, humor e poesia para falar de um universo paralelo e mágico onde o planeta Terra fica com a cor desbotada. R. Josef Kryss, 318, Pq. Industrial Tomas Edison, 3611-3042. Sáb., 18h; dom., 16h. Até 22/11. R$ 40/R$ 50.

TEATRO ONLINE

Cia. da Memória

As Três Irmãs e a Semente de Romã mistura a obra-prima de Anton Tchekhov com o texto inédito de Luís Alberto de Abreu sobre fazer teatro. As duas peças são apresentadas simultaneamente direto o Sesc Pompeia. Estreia: Sáb., 21h. 21h (dom., 17h/21h). Até 8/12. Ingressos em sympla.com.br

Cia. Os Fofos Encenam

Na apresentação Só, quatro integrantes de uma família dividem a tela para tratar sobre o desligamento dos aparelhos de um quinto parente que está internado. O texto aborda memória, questões familiares e morte. A direção é de Alex Gruli. Estreia: Hoje, 20h. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 13/12. Grátis. Ingressos em sympla.com.br

Cristiane Tricerri

A atriz e diretora faz uma leitura de Mulheres da Areia, do mexicano Humberto Robles. Depois da apresentação, o público é convidado a debater o tema feminicídio com o elenco. O texto foi escrito baseado em relatos reais de moradores de Ciudad Juárez. Estreia: 3ª, 20h. Grátis. Ingressos em sympla.com.br.

Grupo Galpão

Histórias de Confinamento dramatiza relatos que o próprio público enviou sobre a vida em quarentena. A peça aborda temas como solidão, angústia e as estratégias de sobrevivência do dia a dia em isolamento. Estreia: Hoje, 20h. 6ª a dom., 20h. Até 29/11. Grátis. Ingoressos em sympla.com.br.

Antônio Meira e Alisson Lima

Os artistas buscaram inspiração na cultura popular brasileira para montar o espetáculo Dançante. O espetáculo, que celebra a parceria de uma década entre seus criadores, tem interatividade com o público. Hoje, 21h. Grátis. Ingressos em sympla.com.br

PASSEIO

Terreyro

O coletivo de dança apresenta Cosmocapa, obra de ativação de nove parangolés de Hélio Oiticica em exposição no Masp. A ação com os objetos ocorre do subsolo ao vão do museu. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. Sáb., 15h. Até 22/11. Grátis.

Casa-Museu Ema Klabin

O espaço projetado por Burle Marx, famoso paisagista do início do século 20, reabriu seu jardim para visitação e conta com lago de carpas, orquidário e esculturas como as de anjos italianos do século 19. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3721-1202. 4ª a dom., 11h/16h. Grátis.