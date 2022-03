O livro como um milagre

Você, leitor, provavelmente não conhece a felicidade que é ver o que você durante meses imaginou, garimpando pensamentos e palavras, num livro impresso. Um conjunto de páginas com a capa e a cara de um objeto industrial atraente contendo uma narrativa. Algo com começo, meio e fim, escrito com as palavras de uma língua infinita que a todos pertence.

O livro é um milagre.

Ledo engano, porém, pensar que o texto imaginado e agora industrializado vá levar multidões a degustá-lo e os críticos e, principalmente, os colegas a consagrá-lo. O que geralmente ocorre é o oposto neste país cheio de literatos frustrados, justamente porque ninguém gosta de livros. Quer prova? Visite um conhecido e observe a ausência catastrófica de livros em sua casa.

Publicado, o livro sai da alçada do autor e entra na impessoalidade do mercado. Entre esses espaços há, porém, uma mediação: uma noite ritualizada de autógrafos. Cerimônia na qual, em fila, futuros leitores (em geral amigos) aguardam a dedicatória que consagra o reconhecimento visível do leitor pelo autor sentado e protegido por uma mesa. Afinal, um livro não é um sapato ou uma gravata.

Estava pensando nisso quando um aluno pediu um autógrafo em um dos meus livros. Ao abrir a publicação, o prazer da dedicatória desapareceu, pois, comprado num sebo, ele já havia sido autografado para um colega quando lançado cerca de dois anos passados.

Vendo no meu rosto surpresa e decepção, o aluno consolou-me afirmando que tais “coincidências” são mais comuns do que se imagina.

Foi com um sentimento de ter sido descartado que reassinei novamente a obra, agora duplamente consagrada por mim mesmo, depois de ter dormido nas prateleiras poeirentas de um sebo cujo nome diz tudo.

Não foi tranquilo rever meus livros depois dessa experiência que o jovem aluno classificava como “coincidência” e eu vivia como desprezo e falta de consideração.

Contei essa história ao meu amigo José Mário Pereira, emérito editor, e ele relatou ser comum esse milagre às avessas de livros que andam, como se vivos fossem, dos autógrafos ao sebo e, de lá, voltam calados, mas felizes com a possibilidade do milagre de serem abertos, lidos e prontos a difundir, no seu modo silencioso e humilde (livros, lembro aos leitores digitais) não falam e não usam bateria...

Eles estão permanentemente carregados da energia que gente como eu chama de sabedoria. Essa capacidade de narrar que nos torna humanos.