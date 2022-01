O Globo de Ouro que ninguém assistiu ainda continua uma grande bagunça; veja os vencedores

Depois de muita deliberação sobre como transmitir pela TV ou streaming a cerimônia de entrega do Globo de Ouro deste ano, a Hollywood Foreign Press Association selecionou a escolha mais óbvia: não fazer isso de forma alguma.

A festa Os Globos, antes uma oportunidade de testemunhar as celebridades se soltando e zombando umas das outras, foi reduzida a uma série de postagens nas redes sociais.

Ao contrário dos shows afetados pela variante do coronavírus Ômicron, no entanto, o Globo de Ouro de domingo nunca mais vai se parecer como era antes. A maior parte de Hollywood evitou a Associação de Jornalistas Estrangeiros de Hollywood depois que o Los Angeles Times revelou, em fevereiro do ano passado, as práticas questionáveis da organização de 87 membros - que, aliás, não contava com membros negros.

A HFPA e suas duvidosas credenciais de imprensa nunca foram consideradas tão prestigiosas quanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compreende mais de 8 mil eleitores em 17 ramos, mas a transmissão em si sempre foi amplamente assistida - e considerada uma valiosa oportunidade de publicidade para estúdios e celebridades.

Mas figuras importantes da indústria, de publicitários poderosos a chefes de estúdio, consideraram a reportagem do Times a gota d'água. Enfrentando a pressão, a NBC anunciou em maio que não iria transmitir o Globo de 2022, afirmando que "uma mudança dessa magnitude leva tempo e trabalho, e sentimos fortemente que o HFPA precisa de tempo para fazê-lo direito."

O que o HFPA deveria fazer? Depois de se comprometer a fazer uma "mudança transformacional", o grupo contratou seu primeiro "diretor de diversidade" e adotou novas regras que impediam os membros de aceitar presentes ou favores do estúdio.

Também elegeu uma presidente, a jornalista alemã Helen Hoehne, e acrescentou 21 membros - 29% dos quais se identificam como negros. Houve, de fato, uma cerimônia do Globo de Ouro realizada no hotel Beverly Hilton no domingo à noite, mas contou com a presença de membros selecionados do HFPA e beneficiários de bolsas. (Um representante da HFPA disse ao The Washington Post que seu foco principal neste ano foi a filantropia.)

A Variety relatou recentemente que um agente de talentos do Globo tentou entrar em contato com várias agências de publicidade para determinar se seus clientes estariam dispostos a participar, mas ninguém parecia interessado.

As postagens anunciando os vencedores da noite eram tão estranhas quanto a jornada até o 79º Globo, às vezes omitindo os títulos dos projetos em favor de piadas cafonas: "É preciso 43 músculos para sorrir. Obrigado pelo trabalho, Andrew Garfield", tuitou o relato sobre a estrela de Tick, Tick ... Boom!, que ganhou o prêmio de melhor ator em um filme de comédia ou musical.

"Se rir é o melhor remédio, [West Side Story] é a cura para o que o aflige", escreveu alguém que parece não ter visto nenhuma das versões do clássico musical. (Posteriormente, eles excluíram o tweet e, em sua substituição, atualizaram a palavra "riso" por "música". Boa chamada.)

Em vários momentos da noite, o blog ao vivo da HFPA também citou a atriz Jamie Lee Curtis falando sobre os esforços filantrópicos do grupo, sem contexto. O grupo então tuitou um vídeo filmado por ela para eles - depois de excluir rapidamente uma postagem em que usaram o identificador errado para a estrela.

Sem mais delongas, aqui estão os vencedores dos Globos que ninguém pôde assistir.

CINEMA

Melhor filme (drama): Ataque dos Cães, de Jane Campion

Melhor filme (comédia ou musical): Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg

Melhor animação: Encanto

Melhor roteiro: Belfast

Melhor diretor: Jane Campion, por Ataque dos Cães

Melhor trilha sonora: Duna

Melhor canção original: No Time to Die, de 007 - Sem Tempo para Morrer

Melhor ator (drama): Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs

Melhor atriz (drama): Nicole Kidman, por Being the Ricardos

Melhor ator (musical ou comédia): Andrew Garfield, por Tick, Tick… Boom!

Melhor atriz (musical ou comédia): Rachel Zegler, por Amor, Sublime Amor

Melhor ator coadjuvante: Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães

Melhor atriz coadjuvante: Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor

Melhor filme em língua estrangeira: Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japão)

TELEVISÃO

Melhor série de drama: Succession

Melhor série de comédia: Hacks

Melhor minissérie ou filme para TV: The Underground Railroad

Melhor ator (drama): Jeremy Strong, por Succession

Melhor atriz (drama): Mj Rodriguez, por Pose

Melhor ator (comédia): Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Melhor atriz (comédia): Jean Smart, por Hacks

Melhor ator (minissérie ou filme para a TV): Michael Keaton, por Dopesick

Melhor atriz (minissérie ou filme para a TV): Kate Winslet, por Mare of Easttown

Melhor ator coadjuvante: Oh Yeong-su, por Round 6

Melhor atriz coadjuvante: Sarah Snook, por Succession