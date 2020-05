O 'Estadão' quer saber: o que você quer fazer depois da pandemia?

Cada um tem se virado como pode durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Os adultos têm feito diversas lives nas redes sociais para falar sobre como se sentem em relação à quarentena. Mas como as crianças estão se sentindo com todos os acontecimento relacionados à covid-19?

O Estadão quer saber o que as crianças gostariam de fazer assim que tudo isso passe. Para participar, basta pedir aos pequenos para fazerem um desenho com o tema "o que você quer fazer depois da pandemia?" e postar no Instagram com a hashtag #desenhoestadao. Não esqueça de deixar seu perfil aberto.

Os desenhos selecionados serão publicados nas nossas redes sociais.