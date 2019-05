O 'Caderno 2' indica 5 destaques culturais para esta segunda-feira

O Caderno 2 estreia no portal, nesta segunda-feira, 13, uma seção especial que trará 5 dicas culturais todos os dias, de segunda a sexta-feira e também aos fins de semana.

Nesta segunda, 13, as atrações são o novo espetáculo da Cia do Latão, o filme de terror Cemitério Maldito, a exposição de Ernesto Neto na Pinacoteca, a estreia da 17.ª Semana Nacional de Museus, que envolve vários museus da capital, e o lançamento do novo livro da portuguesa Alexandra Lucas Coelho, com debate com a autora. Confira abaixo:

Cinema

Que tal começar a semana levando sustos? No filme Cemitério Maldito, em cartaz nos cinemas, a família Creed vai morar em uma nova casa, situada próxima de um cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais, mas que também já um cemitério indígena. Coisas estranhas começam a acontecer. E a vida da família vai se tornar um pesadelo. Vale o lembrete: o próprio autor Stephen King dizia que essa era a mais assustadora de suas histórias.

Teatro

A partir de segunda, a Cia do Latão faz curta temporada com o novo espetáculo O Mundo Está Cheio de Nós, no novo Sarauzódromo da Biblioteca Mário de Andrade. A montagem coim nove atores e três músicos conta a história de Valéria Dim, uma prostituta do bairro da Liberdade, que faz suas andanças entre os núcleos mais ricos e mais pobres de São Paulo. Sarauzódromo Tula Pilar Ferreira da Biblioteca Mário de Andrade. Rua da Consolação, 94 – Tel. (11) 3775-0020. Dias 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 e 30 de maio (segundas e terças às 20h; sábados e domingos às 17h). Grátis.

Literatura

A jornalista portuguesa Alexandra Lucas Coelho lança em São Paulo seu novo romance nesta segunda-feira, 13, às 19h, na Livraria Martins Fontes (Av. Paulista, 509). Deus-dará (Bazar do Tempo) foi escrito com base na experiência de Alexandra como correspondente do jornal Público no Rio. É lá que a obra se passa, tendo como pano de fundo as agitações políticas de 2013 e a euforia pré-olímpica e cruzando a vida de sete personagens. Haverá um bate-papo da autora com Joselia Aguiar, jornalista e diretora da Biblioteca Mário de Andrade, e Pedro Meira Monteiro, professor de literatura na Universidade de Princeton.

Passeio

A 17.ª Semana Nacional de Museus começa nesta segunda, 13, e se estende até dia 19, reunindo 1.114 instituições culturais das 5 regiões do País, na temporada de eventos que celebra o Dia Internacional dos Museus (18 de maio). A ampla programação inclui desde mostras e oficinas a visitas guiadas, debates e apresentações musicais. O tema deste ano é 'Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições'. Na cidade de São Paulo, participam uma série de locais, como Casa Mário de Andrade, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro de Memória do Circo, Fundação Cultura Ema Gordon Klabin, entre outros. Mais informações pelo site http://programacao.museus.gov.br/

Visuais

Até 15 de julho, a exposição Ernesto Neto: Sopro ocupa o Octógono, sete salas do 1.º andar e outros espaços da Pina Luz. Com curadoria de Jochen Volz e Valéria Piccoli, a retrospectiva reúne 60 obras de um dos mais importantes artistas da escultura contemporânea. Ativando todos os sentidos, as obras do Neto são um convite à participação do visitante. Destaque para sua obra seminal Copulônia (1989), feita de poliamida e esferas de chumbo. Nesta segunda, a mostra estará aberta das 10h às 17h30 – com permanência até as 18h. Pinacoteca: Praça da Luz 2 - Galeria temporária, Octógono, pátio e outros espaços. Ingresso: R$ 10.