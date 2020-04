Novo coordenador de projetos especiais da Secretaria da Cultura vem da Agência Nacional de Mineração

Marcus Flavio Oliveira é o novo coordenador-geral de Projetos Especiais do gabinete da Secretaria Especial da Cultura. Formado em Direito, Oliveira estava lotado na Agência Nacional de Mineração, mas já foi presidente do Conselho de Administração da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), passou pela Superintendência de Gestão de Pessoas e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde foi coordenador-geral do ministério, chefe de gabinete e assessor do ministro.

Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 29, um dia depois da nomeação do advogado Pedro Horta, que comandava o departamento comercial da Ceagesp até assumir a chefia de gabinete de Regina Duarte, como secretário adjunto Especial da Cultura, em março.

O Diário Oficial traz outras movimentações na Secretaria Especial da Cultura, num momento em que Regina Duarte diz não se abalar com os ataques que vem sofrendo.

Caio Kitade, secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural, passa a ser, também, substituto eventual do secretário da Secretaria da Diversidade Cultural. Ninguém foi nomeado, no entanto, para o cargo de titular.

Allan dos Santos Nenes, que já teve passagem pela Divisão de Programas Educacionais da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, e atuava na Secretaria da Economia Criativa, será o coordenador-geral de Empreendedorismo e Inovação do Departamento de Empreendedorismo Cultural, da Secretaria da Economia Criativa.