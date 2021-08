Novas versões do Echo Show 5 e Echo Show 8 com Alexa já estão à venda; veja preços

Sucesso de vendas na Amazon, os dispositivos Echo fascinam adultos e crianças com a tecnologia avançada que permite realizar inúmeras tarefas a partir de comandos de voz, com a famosa assistente virtual Alexa.

E novos modelos não param de ser lançados. Acabam de chegar ao mercado as segundas gerações do Echo Show 5 e do Echo Show 8, com câmeras mais potentes e outras funcionalidades.

Com tela de 5,5 polegadas, o Novo Echo Show 5 chega em versão azul, além das tradicionais branca e preta. Já a câmera foi atualizada e agora vem com 2 megapixels.

Em relação ao Novo Echo Show 8, a câmera passa de 1 MP para 13 megapixels. A tela de 8 polegadas agora é HD, enquanto os alto-falantes aparecem em versão estéreo duplo.

Abaixo, basta clicar nos links para acessar todas as informações sobre cada um dos modelos Echo, incluindo dados técnicos, fotos, vídeos e preços.

Novos Echo Show à venda na Amazon

Novo Echo Show 5 - 2ª Geração (R$ 599)

Novo Echo Show 8 - 2ª Geração (R$ 999)

Todos os modelos de Echo

Echo Dot - 4ª Geração (R$ 399)

Echo Dot com Relógio - 4ª Geração (R$ 499)

Echo Studio (R$ 1.699)

Echo - 4ª Geração (R$ 749)

Echo Show 5 (R$ 599)

Echo Show 8 - 1ª Geração (R$ 899)

Echo Show 10 (R$ 1.899)

