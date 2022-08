Nova York se torna a meca do grafite para turistas

Os dez vagões do trem do metrô foram pintados no final de junho dentro de um túnel no Queens. Parecia que os artistas tinham usado rolos de tinta para cobri-lo de cima a baixo, com um tom de rosa horrível (lembrava Pepto-Bismol) e uma faixa marrom. “Foi bem rápido”, especula John Chandy, que trabalha no pátio de trens em Jamaica, Queens. Pintar um trem geralmente tem menos a ver com arte e mais a ver com o prêmio de grafitar algo que envolve risco e ecoa os grafiteiros originais, que nas décadas de 1970 e 1980 cobriam os trens do metrô, até mesmo janelas e assentos.

Leia Também Nike e a camisa da seleção brasileira

O grafite moderno começou na Filadélfia na década de 1960, mas virou uma forma de arte na cidade de Nova York, diz Eric Felisbret, autor de Graffiti New York. “O grafite se beneficiou da popularidade global do hip-hop”, diz Felisbret. “De todos os elementos do hip-hop, o grafite é de longe o mais rebelde. Naquela época, todo grafite era ilegal”. Muitos artistas de rua de Nova York começaram a fazer trabalhos encomendados – alguns mais jovens nunca criaram seus murais ilegalmente. Turistas grafiteiros estão vindo para Nova York para se gabar de seus grafites na cidade. Durante a pandemia, alguns artistas perderam a vergonha, pintando prédios e paredes em plena luz do dia.

LIMPEZA. Em 2020, a Autoridade Metropolitana de Transportes (MTA, na sigla em inglês), que administra o metrô, gastou US$ 1,2 milhão em limpeza. Até o final de maio deste ano já havia gastado US$ 1,1 milhão. Em todo o ano de 2021, 681 vagões do metrô foram “vandalizados”. Este ano já foram mais de 700. Mais de um em cada dez vagões do metrô teve de ser retirado de serviço para limpeza.

O recente aumento na atividade grafiteira no metrô acompanha o fim das restrições da pandemia. Os grafites nos trens geralmente são limpos ou cobertos rapidamente, então os artistas postam imagens de seus trabalhos nas redes sociais. Sharif Profit, que organiza o Hall da Fama do Grafite no Harlem, diz que sempre sabe quando o trabalho é de alguém de outro país: “Não está no mesmo nível”.

PERIGO. Grafitar no metrô é perigoso. Os trilhos eletrificados são fatais e os túneis, escuros. Os trens podem aparecer com pouco aviso, então os invasores às vezes não têm como evitá-los. Dois grafiteiros franceses foram mortos por um trem no Brooklyn em abril. “Assim que soube onde os corpos foram encontrados, soube que eram grafiteiros”, diz Felisbret. “Foi de partir o coração”.

A MTA remove qualquer trem grafitado para não encorajar a prática. Então, os passageiros têm de esperar mais. Foi o que aconteceu recentemente, diz Richard Davey, chefe do sistema de trânsito da cidade de Nova York, quando oito trens foram vandalizados. Os atrasos resultantes afetaram milhares de passageiros. “Nosso objetivo é garantir que não voltemos” aos anos 1970, diz ele, “seja nas estações ou nos vagões”.

O grafite no metrô começou a desaparecer no final dos anos 80. Os passageiros talvez não vejam muitos grafites no metrô, mas a arte de rua, os murais e os grafites se tornaram populares. A Nike vende um tênis grafitado (não há dois pares iguais). Museus e galerias realizam exposições de arte de rua. Algumas obras de arte de rua inicialmente não autorizadas hoje são protegidas, como a imagem de Banksy na West 79th Street, que está coberta de acrílico. Nem todos os turistas grafiteiros querem infringir a lei. Alguns só participam de passeios ou oficinas de grafite. Lauren Beebe, da Like A Local Tours, junta turmas para aulas com grafiteiros do Brooklyn. Ela diz que estas são especialmente populares entre os grupos corporativos da França.

Erica Lynch, faxineira do metrô, não é fã de grafite. Ela começou a limpar os grafites do trem do túnel do Queens às 4 da manhã. Quatro horas e meia depois, tinha terminado um segmento do vagão com apenas três metros de largura e nove centímetros de altura. Estava difícil. A tinta rosa não queria sair. Lynch usa um produto projetado para remover grafites. É extremamente potente e pode danificar a pele e os olhos, então ela usa equipamentos de proteção. “Já vi bons grafites”, diz um de seus colegas, que cresceu durante o apogeu do grafite na cidade de Nova York, mas aqui “você vê muita coisa ruim”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Análise: Grafite é parte da cidade, incorporado ao espaço urbano, diz professora

Nas ruas e paredes dos prédios, pichação disputa o olhar das pessoas com grafite, mas só este se integra ao sistema de arte​

O grafite é tão constituinte da cidade como o trânsito. Em São Paulo, ele é elemento ativo no Beco do Batman, um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital paulista. A arte se faz mais do que se apresentar no espaço urbano, ela o disputa e provoca não por onde passa, mas quem passa por ela.

Essa é a análise da crítica de arte e professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Maria Amélia Bulhões. Esse tipo de arte estar na rua, segundo ela, não o impede de compor o sistema artístico. “É parte integrante do sistema da arte. Eu acho que não existe ‘aceitável’ ou ‘não aceitável’, porque são normas sociais que a sociedade define. O sistema da arte é uma forma de estabelecer um gerenciamento da produção simbólica”, analisa.

GRAFITE E PICHAÇÃO. Nesse gerenciamento, a pichação não é vista com os mesmos olhos que o grafite, adverte a professora. Ainda assim, as duas manifestações disputam o espaço. “Há muitas reações contrárias, porque é uma disputa. O picho é menos controlado. O grafite tem sido mais – e tem sido, também, mais encampado pelo sistema da arte”, comenta a professora Maria Amélia. E acrescenta: “O sistema da arte é muito flexível, principalmente na arte contemporânea. As linguagens que a street art alimenta dão essa atualidade que ela precisa ter. Porque a arte é viva, polêmica e tem de dizer do seu tempo”.

Em grandes metrópoles, como Nova York e São Paulo, o grafite se torna ainda mais consensual na ocupação de espaço. Para a professora, a diferenciação entre ele e o picho está no caráter underground, atribuído apenas ao segundo.

“O grafite já está incorporado consensualmente na cidade em espaços. Eu acho muito rico, é uma maneira também de fazer uma sensibilização do olhar da população. Aquelas pessoas que não vão ao museu, não entram numa galeria… elas têm a oportunidade de se sensibilizar visualmente, treinando o seu olhar”, aponta.

Maria Amélia relaciona aceitação da diversidade e das metrópoles enquanto espaços mais cosmopolitas. Em locais de porte menor, a visão da arte é outra. “É a vivência da diversidade. Cidades menores são mais tradicionais. Normalmente são mais conservadoras. Essa sociedade mais conservadora é mais resistente”, diz a professora sobre o que define como visão tradicional de arte ligada a pinturas e esculturas, por exemplo.

Ainda assim, o grafite e a arte urbana como um todo não caberiam como celebração da diversidade. A expressão, segundo Maria Amélia, funciona para falar das formas de artes mais tradicionais, em uma lógica que o grafite quebra: “O termo ‘celebratório’ tem mais um caráter de representação de elites. Eu vejo essas práticas urbanas como uma forma de tornar mais cotidiano, mais incorporado nas vivências – algo mais menos elitista, menos erudito. E até mesmo menos monumento. E mais vivência”. / Leonardo Catto